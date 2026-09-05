Cruzeiro x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
As equipes se enfrentam pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro
Cruzeiro e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (6), às 16h (horário de Brasília). As equipes duelam pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será transmitido pela Globo (TV aberta) e pelo Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere com 30 dias grátis!
Ficha do jogo
Em seu pior momento sob o comando de Artur Jorge, o Cruzeiro tenta retomar a confiança na temporada. A equipe foi eliminada na Copa do Brasil na terça-feira ao perder por 2 a 1 para o Atlético-PR.
A Raposa não vence há três partidas, desde o triunfo contra o Flamengo por 2 a 1, no Mineirão, na partida dentro de casa pela competição. Depois, empatou o clássico no Gigante da Pampulha e perdeu por 3 a 1 para o Vasco.
Do outro lado, o Furacão não perde há quatro jogos, mas chega de um empate em 3 a 3 com o Fluminense, dentro de casa. Antes, venceu o Botafogo por 3 a 2, empatou com o Bragantino em 1 a 1 e passou pelo Santos por 2 a 0 na Vila Belmiro.
Atualmente, está na terceira posição, com 45 pontos, seis a mais que o Cruzeiro, que está na sexta colocação com 39.
Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Athletico-PR
✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO x ATHLETICO-PR
BRASILEIRÂO - 26ª RODADA
📆 Data e horário: Domingo, 6 de setembro, às 16h (horário de Brasília)
📍 Local: Mineirão; Belo Horizonte-MG
📺 Onde assistir: Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Daiane Muniz (SP)
🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Maira Mastella Moreira (RS)
📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Villalba; Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira; Arroyo, Kaio Jorge, Wesley
ATHLETICO-PR (Técnico: Odair Hellmann)
Mycael; Dantas, Aguirre, Dias; Gilberto, Jádson, Luis Gustavo, Mendoza; Leozinho, J. Cruz, Viveros
🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Futebol Nacional
Ex-Flamengo, Carlinhos faz fila, dribla dois e marca golaço pelo Athletic na Série B; veja vídeoHá 21 minutos
Atlético Mineiro
Retrospecto recente mostra amplo domínio do Atlético sobre o São Paulo: veja os númerosHá 1 hora
Fora de Campo
Do futsal de base ao Brasileirão: projeto que nasceu para afastar jovens da violência completa 25 anosHá 1 hora
Futebol Nacional
Por que a rivalidade entre Fluminense e Vasco aumentou nos últimos anos?Há 3 horas
Futebol Nacional
São Paulo x Atlético: Tricolor busca afirmação e Galo manter boa faseHá 4 horas
Futebol Nacional
Palmeiras lidera Brasileirão em eficiência, mas Flamengo também é letalHá 4 horas
Mais LANCE!