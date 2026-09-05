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Cruzeiro x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

As equipes se enfrentam pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
05/09/2026 11:00
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Pré jogo Cruzeiro x Athletico-PR
Pré-jogo Cruzeiro x Athletico-PR (Foto: Arte Lance!)

Cruzeiro e Athletico-PR se enfrentam neste domingo (6), às 16h (horário de Brasília). As equipes duelam pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será transmitido pela Globo (TV aberta) e pelo Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere com 30 dias grátis!

Ficha do jogo

Escudo do Cruzeiro
CRU
Escudo Athletico-PR
CAP
26ª rodada
Brasileirão
Data e Hora
Domingo, 6 de agosto, às 16h (de Brasília)
Local
Mineirão; Belo horizonte-MG
Árbitro
Daiane Muniz (SP)
Assistentes
Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Maira Mastella Moreira (RS)
Var
Daniel Nobre Bins (RS)
Onde assistir

Em seu pior momento sob o comando de Artur Jorge, o Cruzeiro tenta retomar a confiança na temporada. A equipe foi eliminada na Copa do Brasil na terça-feira ao perder por 2 a 1 para o Atlético-PR.

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Athletico-PR x Cruzeiro no primeiro turno do Brasileirão de 2026
Athletico-PR x Cruzeiro no primeiro turno do Brasileirão de 2026 (Foto: Igor Barrankievicz e Du Caneppele)

A Raposa não vence há três partidas, desde o triunfo contra o Flamengo por 2 a 1, no Mineirão, na partida dentro de casa pela competição. Depois, empatou o clássico no Gigante da Pampulha e perdeu por 3 a 1 para o Vasco.

Do outro lado, o Furacão não perde há quatro jogos, mas chega de um empate em 3 a 3 com o Fluminense, dentro de casa. Antes, venceu o Botafogo por 3 a 2, empatou com o Bragantino em 1 a 1 e passou pelo Santos por 2 a 0 na Vila Belmiro.

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Atualmente, está na terceira posição, com 45 pontos, seis a mais que o Cruzeiro, que está na sexta colocação com 39.

Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Athletico-PR

✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO x ATHLETICO-PR
BRASILEIRÂO - 26ª RODADA

📆 Data e horário: Domingo, 6 de setembro, às 16h (horário de Brasília)
📍 Local: Mineirão; Belo Horizonte-MG
📺 Onde assistir: Globo (TV aberta) e Premiere (pay-per-view)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Daiane Muniz (SP)
🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) e Maira Mastella Moreira (RS)
📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

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⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Villalba; Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira; Arroyo, Kaio Jorge, Wesley

ATHLETICO-PR (Técnico: Odair Hellmann)
Mycael; Dantas, Aguirre, Dias; Gilberto, Jádson, Luis Gustavo, Mendoza; Leozinho, J. Cruz, Viveros

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