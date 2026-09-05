Retrospecto recente mostra amplo domínio do Atlético sobre o São Paulo: veja os números
Galo foi derrotado apenas uma vez nos últimos dez confrontos contra o tricolor
O Atlético viaja à capital paulista para enfrentar o São Paulo neste sábado (5), às 18h30, no Morumbis. Em busca de manter a invencibilidade de 14 partidas na temporada, o Galo conta com outro trunfo diante do Tricolor Paulista: o retrospecto recente favorável no confronto.
De volta ao Brasileiro, Atlético segue com alvo bem definido: veja as chances
O Atlético leva vantagem nos últimos encontros contra o São Paulo. Nas últimas 10 partidas entre as equipes, o Galo venceu cinco vezes, empatou quatro e sofreu apenas uma derrota. O único revés da sequência aconteceu em agosto de 2025, quando o Tricolor venceu por 2 a 0, no Morumbis.
No período, o Galo conquistou 19 dos 30 pontos disputados contra o São Paulo, alcançando 63,3% de aproveitamento. A equipe mineira também marcou mais gols que o adversário: foram 12 bolas na rede contra oito do Tricolor.
Veja os últimos 10 confrontos entre as equipes:
- 18/03/2026 — Atlético-MG 1 x 0 São Paulo — Brasileirão
- 24/08/2025 — São Paulo 2 x 0 Atlético-MG — Brasileirão
- 06/04/2025 — Atlético-MG 0 x 0 São Paulo — Brasileirão
- 23/11/2024 — São Paulo 2 x 2 Atlético-MG — Brasileirão
- 12/09/2024 — Atlético-MG 0 x 0 São Paulo — Copa do Brasil
- 28/08/2024 — São Paulo 0 x 1 Atlético-MG — Copa do Brasil
- 11/07/2024 — Atlético-MG 2 x 1 São Paulo — Brasileirão
- 02/12/2023 — Atlético-MG 2 x 1 São Paulo — Brasileirão
- 06/08/2023 — São Paulo 0 x 2 Atlético-MG — Brasileirão
- 01/11/2022 — São Paulo 2 x 2 Atlético-MG — Brasileirão
Como chegam São Paulo e Atlético-MG?
O São Paulo ganhou um novo ânimo depois de encerrar o jejum de dez partidas sem vitória no Campeonato Brasileiro. No último fim de semana, o Tricolor levou a melhor sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 1, no Morumbis, e voltou a conquistar três pontos na competição.
Com o resultado, a equipe de Dorival Júnior conseguiu aumentar a distância para a zona de rebaixamento. Agora, são cinco pontos de vantagem para o Mirassol, primeiro clube dentro do Z4. O São Paulo ocupa a 11ª posição, com 30 pontos, enquanto o Galoaparece em oitavo, com 36.
O time mineiro, por sua vez, chega ao duelo em alta. Na última terça-feira, o Galo eliminou o Cruzeiro de virada e avançou às semifinais da Copa do Brasil. O Galo não perde há 14 jogos na temporada, acumulando oito vitórias e seis empates no período.
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