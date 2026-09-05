⁠Retrospecto recente mostra amplo domínio do Atlético sobre o São Paulo: veja os números

O Atlético viaja à capital paulista para enfrentar o São Paulo neste sábado (5), às 18h30, no Morumbis. Em busca de manter a invencibilidade de 14 partidas na temporada, o Galo conta com outro trunfo diante do Tricolor Paulista: o retrospecto recente favorável no confronto.

O Atlético leva vantagem nos últimos encontros contra o São Paulo. Nas últimas 10 partidas entre as equipes, o Galo venceu cinco vezes, empatou quatro e sofreu apenas uma derrota. O único revés da sequência aconteceu em agosto de 2025, quando o Tricolor venceu por 2 a 0, no Morumbis.

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No período, o Galo conquistou 19 dos 30 pontos disputados contra o São Paulo, alcançando 63,3% de aproveitamento. A equipe mineira também marcou mais gols que o adversário: foram 12 bolas na rede contra oito do Tricolor.

Veja os últimos 10 confrontos entre as equipes:

18/03/2026 — Atlético-MG 1 x 0 São Paulo — Brasileirão

24/08/2025 — São Paulo 2 x 0 Atlético-MG — Brasileirão

06/04/2025 — Atlético-MG 0 x 0 São Paulo — Brasileirão

23/11/2024 — São Paulo 2 x 2 Atlético-MG — Brasileirão

12/09/2024 — Atlético-MG 0 x 0 São Paulo — Copa do Brasil

28/08/2024 — São Paulo 0 x 1 Atlético-MG — Copa do Brasil

11/07/2024 — Atlético-MG 2 x 1 São Paulo — Brasileirão

02/12/2023 — Atlético-MG 2 x 1 São Paulo — Brasileirão

06/08/2023 — São Paulo 0 x 2 Atlético-MG — Brasileirão

01/11/2022 — São Paulo 2 x 2 Atlético-MG — Brasileirão

São Paulo x Atlético-MG (Foto: Araceli Souza/MyPhoto Press/Gazeta Press)

Como chegam São Paulo e Atlético-MG?

O São Paulo ganhou um novo ânimo depois de encerrar o jejum de dez partidas sem vitória no Campeonato Brasileiro. No último fim de semana, o Tricolor levou a melhor sobre o Red Bull Bragantino por 2 a 1, no Morumbis, e voltou a conquistar três pontos na competição.

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Com o resultado, a equipe de Dorival Júnior conseguiu aumentar a distância para a zona de rebaixamento. Agora, são cinco pontos de vantagem para o Mirassol, primeiro clube dentro do Z4. O São Paulo ocupa a 11ª posição, com 30 pontos, enquanto o Galoaparece em oitavo, com 36.

O time mineiro, por sua vez, chega ao duelo em alta. Na última terça-feira, o Galo eliminou o Cruzeiro de virada e avançou às semifinais da Copa do Brasil. O Galo não perde há 14 jogos na temporada, acumulando oito vitórias e seis empates no período.

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