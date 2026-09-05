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Ex-jogador do São Paulo marca golaço em jogo na Inglaterra

Ex-atleta Tricolor chegou à Inglaterra no início de 2025

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
05/09/2026 12:19
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Welington, ex-São Paulo, marcou um golaço em jogo na Inglaterra (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)
Welington, ex-São Paulo, marcou um golaço em jogo na Inglaterra (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

Durante o jogo entre Southampton e Lincoln City, pela segunda divisão da Inglaterra, a EFL Championship, Welington, ex-lateral esquerdo do São Paulo, marcou um lindo gol de fora da área, garantindo o empate para seu clube.

Na situação, o confronto estava em 0 a 0, e, de fora da área, o ex-São Paulo arriscou um chute cruzado. A bola entrou no ângulo aos 44 da primeira etapa. No entanto, poucos minutos antes do apito final, o Lincoln City conseguiu empatar com Mikkel Ladefoged.

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Confira o gol de Welington, ex-São Paulo

Passagem de Welington pelo Tricolor

Cria de Cotia, Welington chegou ao Tricolor ainda jovem e percorreu as categorias inferiores até fazer sua estreia como profissional em 2020. Ao longo de sua passagem pelo Tricolor, o lateral-esquerdo se firmou como uma das opções da equipe para a posição e encerrou sua trajetória com 164 partidas disputadas e dois gols. Pelo clube, conquistou o Campeonato Paulista de 2021, a Copa do Brasil de 2023 e a Supercopa do Brasil de 2024. Em 2024, seu último ano no Morumbi, Welington participou de 48 jogos, sendo titular na maioria deles.

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Apesar do interesse do São Paulo em renovar seu contrato, as partes não chegaram a um acordo. Em julho de 2024, Welington assinou um pré-contrato com o Southampton e definiu sua saída ao término do vínculo com o Tricolor. O jogador deixou o clube paulista sem custos e foi oficialmente anunciado pelo time inglês em janeiro de 2025, com contrato de quatro anos. A transferência marcou o início da primeira experiência de Welington no futebol europeu, após quase uma década ligado ao São Paulo.

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Welington, ex-São Paulo, marcou um golaço em jogo na Inglaterra (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)
Welington, ex-São Paulo, marcou um golaço em jogo na Inglaterra (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)
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