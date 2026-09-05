Ex-jogador do São Paulo marca golaço em jogo na Inglaterra
Ex-atleta Tricolor chegou à Inglaterra no início de 2025
Durante o jogo entre Southampton e Lincoln City, pela segunda divisão da Inglaterra, a EFL Championship, Welington, ex-lateral esquerdo do São Paulo, marcou um lindo gol de fora da área, garantindo o empate para seu clube.
Retrospecto recente mostra amplo domínio do Atlético sobre o São Paulo: veja os números
Na situação, o confronto estava em 0 a 0, e, de fora da área, o ex-São Paulo arriscou um chute cruzado. A bola entrou no ângulo aos 44 da primeira etapa. No entanto, poucos minutos antes do apito final, o Lincoln City conseguiu empatar com Mikkel Ladefoged.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo
Confira o gol de Welington, ex-São Paulo
September 5, 2026
Passagem de Welington pelo Tricolor
Cria de Cotia, Welington chegou ao Tricolor ainda jovem e percorreu as categorias inferiores até fazer sua estreia como profissional em 2020. Ao longo de sua passagem pelo Tricolor, o lateral-esquerdo se firmou como uma das opções da equipe para a posição e encerrou sua trajetória com 164 partidas disputadas e dois gols. Pelo clube, conquistou o Campeonato Paulista de 2021, a Copa do Brasil de 2023 e a Supercopa do Brasil de 2024. Em 2024, seu último ano no Morumbi, Welington participou de 48 jogos, sendo titular na maioria deles.
➡️ São Paulo x Atlético: Tricolor busca afirmação e Galo manter boa fase
Apesar do interesse do São Paulo em renovar seu contrato, as partes não chegaram a um acordo. Em julho de 2024, Welington assinou um pré-contrato com o Southampton e definiu sua saída ao término do vínculo com o Tricolor. O jogador deixou o clube paulista sem custos e foi oficialmente anunciado pelo time inglês em janeiro de 2025, com contrato de quatro anos. A transferência marcou o início da primeira experiência de Welington no futebol europeu, após quase uma década ligado ao São Paulo.
✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção.
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Futebol Nacional
São Paulo x Atlético: Tricolor busca afirmação e Galo manter boa faseHá 5 horas
Futebol Nacional
Palmeiras lidera Brasileirão em eficiência, mas Flamengo também é letalHá 5 horas
Futebol Nacional
Brasileirão se encaminha ao terço final com probabilidades acirradasHá 8 horas
São Paulo
Quarteto retorna ao Sub-20 do São Paulo após passagem pelo profissionalHá 18 horas
São Paulo
Quem é Carlos Sadi, possível vice do São Paulo que admitiu ser 'elitista'?Há 22 horas
Onde Assistir
São Paulo x Atlético-MG: onde assistir, horário e prováveis escalaçõesHá 23 horas
Mais LANCE!