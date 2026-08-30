Veja gols em Flamengo x Botafogo: Samuel Lino marca duas vezes e Carrascal amplia
Rubro-Negro venceu por 3 a 0 na 25° rodada do Brasileirão
Flamengo venceu o Botafogo por 3 a 0 neste domingo (30), no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Samuel Lino e Carrascal, o Rubro-Negro anotou mais três pontos na tabela.
Aos 12 minutos do primeiro tempo, Metade do gol é de Jorginho. O volante se coloca entre os dois zagueiros na saída de bola, levanta a cabeça e acerta um lançamento nas costas da marcação para Samuel Lino. O atacante só tem o trabalho de dominar e tocar na saída de Gabriel Batista. Bonito gol.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Nacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Veja o gol:
August 30, 2026
Aos 40 minutos da segunda etapa, Jogada começa com reposição de bola de Rossi, que liga o contra-ataque com Carrascal. O colombiano avança com a bola dominada e enfia um bolão para Samuel Lino, que dá um toque de categoria por cima de Gabriel Batista e faz seu segundo gol no clássico.
Veja o segundo gol:
August 30, 2026
Mais um! Logo depois do segundo, Carrascal rouba a bola na saída do Botafogo e entrega para Jorginho, que dá de primeira em Lino. Daí em diante, são só passes de primeira, numa trama que ainda conta com Lino e um passe de letra de Cebolinha para o próprio Carrascal. O colombiano bate de primeira no cantinho de Gabriel Batista.
Veja o terceiro gol:
August 30, 2026
Como foi Flamengo x Botafogo?
O primeiro tempo foi de amplo domínio do Flamengo. É verdade que quem levou perigo primeiro foi o Botafogo, que chegou a balançar a rede com Arthur Cabral. No entanto, o VAR chamou o árbitro, que identificou toque do atacante com o braço na bola e anulou a jogada. O gol rubro-negro saiu aos 12 minutos, com Samuel Lino. Após um passe magistral de Jorginho, o atacante fez o facão, suportou o contato do marcador e finalizou para abrir o placar.
➡️Flamengo corre contra o tempo por reforços para a Libertadores; veja o prazo
Pouco depois, o time de Jardim voltou a balançar as redes, mas o bandeirinha assinalou impedimento. O Flamengo ainda criou outras oportunidades para ir ao intervalo com uma vantagem maior, diante de um Botafogo pouco reativo. Faltou, porém, capricho nas finalizações na primeira etapa, algo que tem sido recorrente nos últimos jogos.
➡️Muitas mudanças e novo cenário: Botafogo reencontra o Flamengo no Brasileirão
O Botafogo voltou do intervalo com outro ritmo, pressionando um Flamengo acuado, com muita dificuldade para reagir. Após chegadas do Alvinegro, o Rubro-Negro, em contra-ataque, chegou a marcar, mas novamente teve o gol anulado por impedimento. Já na reta final da partida, voltou a levar mais perigo. O segundo gol saiu aos 40', mais uma vez com Samuel Lino. Carrascal marcou o terceiro e fechou a vitória.
Confira as informações de Flamengo x Botafogo
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO 🆚 BOTAFOGO
🏆 Campeonato Brasileiro – 25ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 30 de agosto, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Globo, GETV e Premiere
🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Luiz Cláudio Regazone (RJ)
📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Santos
Criança é hostilizada após ganhar camisa de Neymar em Corinthians x Santos; jogador comentaHá 7 minutos
Fora de Campo
Torcida do Corinthians manda recado a Diniz após derrotaHá 13 minutos
Flamengo
Carrascal destaca união do Flamengo após vitória sobre o BotafogoHá 33 minutos
Futebol Nacional
Dê suas notas: avalie as atuações em Corinthians x SantosHá 42 minutos
Futebol Nacional
Dê suas notas: Flamengo vence o Botafogo por 3 a 0 no MaracanãHá 42 minutos
Fora de Campo
Wilton Pereira vira assunto em Corinthians x Santos: 'Inacreditável'Há 43 minutos
Mais LANCE!