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Dê suas notas: avalie a atuação dos jogadores do Fluminense contra o Athletico-PR

Avalie o desempenho dos jogadores do time tricolor

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/08/2026 13:28
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Leozinho do Athletico Paranaense disputa o lance com Paulo Henrique Ganso e Matheus Martinelli do Fluminense, durante a partida entre Athletico Paranaense e Fluminense
Tricolor empatou com o Athletico-PR por 3 a 3 em jogaço do Brasileirão

Athletico-PR e Fluminense empataram em 3 a 3, na Arena da Baixada, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do Tricolor foram marcados por Hulk, Canobbio e Ignacio, enquanto Leozinho, Benavides e Viveros marcaram para o Furacão. Com o resultado, as duas equipes permaneceram nas mesmas posições na tabela: o Fluminense, com 42 pontos, e o Athletico-PR, com 45. Como você avalia a atuação dos jogadores do Fluminense? Vote e dê suas notas!

Como foi Athletico-PR x Fluminense

Jogando em casa e buscando a vice-liderança do Brasileirão Série A, o Athletico tentou impor seu ritmo. O time de Odair Hellmann procurou fazer pressão alta e fechar os espaços do Fluminense, que não se intimidou. Nos primeiros minutos, aliás, foi a equipe carioca quem levou mais perigo, em especial com Canobbio. Mas aos poucos o Athletico foi construindo suas chances e abriu o marcador aos 34, em gol de cabeça de Leozinho. Três minutos mais tarde, porém, Hulk bateu falta por cima da barreira, Santos não alcançou e o placar voltou à igualdade: 1 a 1.

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Fluminense vira em falha de Santos, mas Viveros iguala no fim

O Athletico voltou mais ofensivo para os últimos 45 minutos, e chegou logo aos 2 a 1. Aos 2, Benavídez aproveitou indefinição da defesa do Fluminense após cobrança de escanteio e cabeceou no canto direito de Fábio. A partir daí, o time carioca avançou suas linhas e começou a atacar. Chegou ao empate aos 19, quando Canobbio chutou sem força e quase sem ângulo, mas Santos, que tentou encaixar, falhou e desviou a bola para a própria rede. Ex-jogador do Athletico, o uruguaio evitou comemoração mais efusiva no gol. A virada acabaria vindo aos 32, em cabeceio de Ignácio após falta cobrada por Hulk. Mas, nos acréscimos, Fábio trombou com Viveros e o árbitro marcou pênalti. O artilheiro do Brasileirão Série A cobrou, marcou o 17º gol na competição e deixou tudo igual.

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Hulk teve participação decisiva no empate do Fluminense com o Athletico-PR, em Curitiba
Hulk teve participação decisiva no empate do Fluminense. Dê suas notas para a atuação dos jogadores do Fluminense (Foto: Paulo De Tarso/AGIF/Folhapres)
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