Veja gol em Corinthians x Santos: Oliva abre o placar
As equipes se enfrentam pela 25° rodada do Brasileirão
Corinthians e Santos se enfrentam neste domingo (30), na Neo Química Arena, o confronto é válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com assistência de Neymar numa batida de falta, o Christian Oliva abriu o placar.
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Aos 32 minutos da primeira etapa, Neymar cobra a falta no ângulo, a bola desvia na trave e sobra para Christian Oliva, que desvia para o gol. O Santos abre o placar na Neo Química Arena.
Veja o gol:
🚨Christian Oliva 33'. Great freekick by Neymar— Goals Xtra (@GoalsXtra) August 30, 2026
🇧🇷 Corinthians 0-1 Santospic.twitter.com/5KqRY9S2OH
Histórico do confronto
Corinthians e Santos se enfrentaram 316 vezes na história, considerando todas as competições. O Timão leva vantagem no retrospecto, com 124 vitórias, contra 100 triunfos do Peixe, além de 92 empates.
Na casa do Corinthians, foram 167 confrontos, com 82 vitórias do time alvinegro paulista, 46 empates e 39 triunfos do Santos. Já no estádio do Peixe, as equipes disputaram 149 partidas, com 61 vitórias santistas, 46 empates e 42 vitórias corintianas.
Confira as informações do jogo entre Corinthians x Santos
✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS X SANTOS
SÉRIE A - 25ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 30 de agosto de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Leone Carvalho Rocha (GO)
🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)
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