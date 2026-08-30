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Veja gol em Corinthians x Santos: Oliva abre o placar

As equipes se enfrentam pela 25° rodada do Brasileirão

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
30/08/2026 16:37
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
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Oliva abre o placar diante do Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro
Oliva abre o placar diante do Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

Corinthians e Santos se enfrentam neste domingo (30), na Neo Química Arena, o confronto é válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com assistência de Neymar numa batida de falta, o Christian Oliva abriu o placar.

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Aos 32 minutos da primeira etapa, Neymar cobra a falta no ângulo, a bola desvia na trave e sobra para Christian Oliva, que desvia para o gol. O Santos abre o placar na Neo Química Arena.

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Veja o gol:

Histórico do confronto

Corinthians e Santos se enfrentaram 316 vezes na história, considerando todas as competições. O Timão leva vantagem no retrospecto, com 124 vitórias, contra 100 triunfos do Peixe, além de 92 empates.

Na casa do Corinthians, foram 167 confrontos, com 82 vitórias do time alvinegro paulista, 46 empates e 39 triunfos do Santos. Já no estádio do Peixe, as equipes disputaram 149 partidas, com 61 vitórias santistas, 46 empates e 42 vitórias corintianas.

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Confira as informações do jogo entre Corinthians x Santos

✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS X SANTOS
SÉRIE A - 25ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 30 de agosto de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Leone Carvalho Rocha (GO)
🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

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