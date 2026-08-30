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Com Neymar e Gabigol, Santos está escalado para clássico contra o Corinthians

Equipes se enfrentam neste domingo (30), na Neo Química Arena, duelo válido pela 25ª rodada do Brasileirão

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
30/08/2026 15:00
Supervisionado porAndré Carbone,
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Vestiário do Santos pronto para o clássico contra o Corinthians.
Vestiário do Santos pronto para o clássico contra o Corinthians - (Foto: divulgação / Santos FC)

Santos, comandado pelo técnico Cuca, está escalado para o confronto válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece na noite deste domingo (30), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.

A principal novidade no time titular é o retorno do craque Neymar. O camisa 10 volta a disputar um clássico após cinco meses e reencontra a Neo Química Arena depois de mais de um ano. A última vez que o astro do Peixe atuou no estádio do rival foi em fevereiro de 2025, em duelo válido pelo Paulistão.

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Além do camisa 10, o zagueiro Lucas Veríssimo e o atacante Gabigol também começam jogando. O defensor, que retornou de lesão contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, chegou a preocupar a comissão técnica ao pedir substituição no meio da semana, mas foi confirmado. Já o artilheiro do Peixe retoma o posto na equipe titular após ter começado no banco de reservas por opção técnica na última partida.

Em relação à formação utilizada no meio de semana, Cuca manteve apenas a linha defensiva. No meio de campo, João Schmidt foi sacado para a entrada do Menino da Vila Gabriel Bontempo. Já no setor ofensivo, Rollheiser e Caballero dão lugar à dupla Neymar e Gabigol.

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Escalação do Santos

Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Barreal; Neymar e Gabigol.

Escalação do Santos para o clássico contra o Corinthians.
Escalação do Santos para o clássico contra o Corinthians - (Foto: divulgação / Santos FC)

✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS X SANTOS
SÉRIE A - 25ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 30 de agosto de 2026, às 16h (de Brasília);
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP);
📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere;
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO);
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Leone Carvalho Rocha (GO);
🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC).

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Neo Química Arena durante confronto entre Corinthians x Santos, válido pela 25ª rodada do Brasileirão.
Neo Química Arena durante confronto entre Corinthians x Santos, válido pela 25ª rodada do Brasileirão - (Foto: Vinícius Spada / Lance!)

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