Torcida do Corinthians provoca o Santos antes do clássico: 'Ainda lembro' Público citou partidas históricas do clássico alvinegro

A torcida do Corinthians provocou o Santos antes de a bola rolar no clássico deste domingo (30), às 16h, na Neo Química Arena. A partida é válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão da TV Globo e do Premiere.

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Nas imagens, os torcedores do Corinthians utilizaram registros de jogos históricos entre os clubes, como a Libertadores de 2012, vencida pelo Timão contra o Santos de Neymar, e o Paulistão de 2009, marcado pela presença de Ronaldo Fenômeno e também de Neymar em campo.

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"Eterno 7 a 1"

"2001 ainda lembro"

"Libertadores 2012"

"2009 Paulistão Fenomenal"

"11x0 sensacinal"

Corinthians e Santos se enfrentaram 316 vezes na história, considerando todas as competições. O Timão leva vantagem no retrospecto, com 124 vitórias, contra 100 triunfos do Peixe, além de 92 empates.

Na casa do Corinthians, foram 167 confrontos, com 82 vitórias do time alvinegro paulista, 46 empates e 39 triunfos do Santos. Já no estádio do Peixe, as equipes disputaram 149 partidas, com 61 vitórias santistas, 46 empates e 42 vitórias corintianas.

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Escalações para o jogo

O atacante Memphis Depay será titular pela primeira vez desde a renovação de contrato com o clube. O jogador assume a vaga de Pedro Raul, que vai para o banco de reservas.

O Timão terá quatro desfalques para o duelo. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Breno Bidon também se recupera de um trauma no joelho. Vitinho, Zakaria Labyad e Kayke seguem fora em recuperação após procedimentos cirúrgicos no joelho.

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Labyad passou por cirurgia no menisco e sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, enquanto Kayke foi submetido a procedimento no ligamento cruzado anterior da mesma articulação.

Escalação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Allan e Rodrigo Garro; Dieguinho, Kaio César e Memphis Depay.

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Escalação do Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Barreal; Neymar e Gabigol.

Como chegam os times?

O Corinthians soma 32 pontos em 24 partidas no Campeonato Brasileiro. A equipe tem oito vitórias, oito empates e oito derrotas, com 28 gols marcados e 24 sofridos. Com aproveitamento de 44,4%, o Timão ocupa a 10ª colocação na tabela.

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O Santos tem 26 pontos em 23 jogos disputados no Brasileirão. São seis vitórias, oito empates e nove derrotas, além de 33 gols marcados e 36 sofridos. O Peixe apresenta aproveitamento de 37,7% e está na 14ª posição.

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