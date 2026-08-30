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'Fluminense sai muito chateado' por pênalti, diz presidente do clube

Mattheus Montenegro classificação marcação como 'inacreditável'

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
30/08/2026 15:04
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Mattheus Montenegro, presidente do Fluminense
Mattheus Montenegro falou logo após o jogo na Arena da Baixada, em Curitiba (Foto: Marina Garcia/Fluminense FC)

O presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro, viu como "inacreditável" o pênalti assinalado pelo árbitro Felipe Fernandes de Lima nos acréscimos da partida com o Athletico-PR, neste domingo (30), na Arena da Baixada, pela 25ª rodada do Brasileirão Série A. No lance, o goleiro Fábio sai para a defesa e acaba trombando com Viveros. Segundo Montenegro, o Flu deixou o jogo "muito chateado", já que na cobrança o time da casa chegou ao empate por 3 a 3.

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[Quero] parabenizar o time do Fluminense, fez um grande jogo hoje. Jogar aqui é sempre muito difícil, o Athletico tem um time muito bom, muito bem treinado, e a colocação dele no campeonato é prova disso. Mas eu vim aqui dizer que hoje o Fluminense não merecia esse empate; a gente sai daqui com um gosto amargo, e esse empate acontece por conta de um pênalti que a gente está até agora tentando entender o que o árbitro viu em campo — declarou Montenegro.

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O presidente do clube fez um breve pronunciamento antes da entrevista coletiva do técnico Marcão justamente para reclamar da penalidade máxima.

Mattheus Montenegro, presidente do Fluminense
Mattheus Montenegro reclamou do pênalti marcado para o Athletico-PR (Foto: Marina Garcia/Fluminense FC)

— A bola está indo em direção ao Fábio, o Fábio vai para fazer a defesa, e quando vê que o jogador do Athletico está chegando, ele retrai. O jogador tromba nele e o árbitro dá pênalti. É inacreditável o que aconteceu aqui hoje, é inacreditável. Você vem aqui, prepara a semana inteira para fazer um jogo no campeonato muito difícil, um jogo que os dois clubes estão brigando ali pela terceira colocação, e a gente sai daqui perdendo dois pontos por conta de um pênalti que não foi absolutamente nada, nada — considerou Mattheus Montenegro.

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O presidente do Fluminense disse que o clube saiu "muito chateado" da Arena da Baixada por causa da marcação do pênalti.

— Dentro do campo o árbitro diz que o Fábio tromba no jogador do Athletico, mas isso não é o que está nas imagens. O Fluminense sai daqui muito chateado com o que aconteceu. A gente veio aqui em busca dos três pontos, jogou para ter os três pontos e fomos prejudicados.

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