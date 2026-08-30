'Fluminense sai muito chateado' por pênalti, diz presidente do clube Mattheus Montenegro classificação marcação como 'inacreditável'

O presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro, viu como "inacreditável" o pênalti assinalado pelo árbitro Felipe Fernandes de Lima nos acréscimos da partida com o Athletico-PR, neste domingo (30), na Arena da Baixada, pela 25ª rodada do Brasileirão Série A. No lance, o goleiro Fábio sai para a defesa e acaba trombando com Viveros. Segundo Montenegro, o Flu deixou o jogo "muito chateado", já que na cobrança o time da casa chegou ao empate por 3 a 3.

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— [Quero] parabenizar o time do Fluminense, fez um grande jogo hoje. Jogar aqui é sempre muito difícil, o Athletico tem um time muito bom, muito bem treinado, e a colocação dele no campeonato é prova disso. Mas eu vim aqui dizer que hoje o Fluminense não merecia esse empate; a gente sai daqui com um gosto amargo, e esse empate acontece por conta de um pênalti que a gente está até agora tentando entender o que o árbitro viu em campo — declarou Montenegro.

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O presidente do clube fez um breve pronunciamento antes da entrevista coletiva do técnico Marcão justamente para reclamar da penalidade máxima.

Mattheus Montenegro reclamou do pênalti marcado para o Athletico-PR (Foto: Marina Garcia/Fluminense FC)

— A bola está indo em direção ao Fábio, o Fábio vai para fazer a defesa, e quando vê que o jogador do Athletico está chegando, ele retrai. O jogador tromba nele e o árbitro dá pênalti. É inacreditável o que aconteceu aqui hoje, é inacreditável. Você vem aqui, prepara a semana inteira para fazer um jogo no campeonato muito difícil, um jogo que os dois clubes estão brigando ali pela terceira colocação, e a gente sai daqui perdendo dois pontos por conta de um pênalti que não foi absolutamente nada, nada — considerou Mattheus Montenegro.

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O presidente do Fluminense disse que o clube saiu "muito chateado" da Arena da Baixada por causa da marcação do pênalti.

— Dentro do campo o árbitro diz que o Fábio tromba no jogador do Athletico, mas isso não é o que está nas imagens. O Fluminense sai daqui muito chateado com o que aconteceu. A gente veio aqui em busca dos três pontos, jogou para ter os três pontos e fomos prejudicados.

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