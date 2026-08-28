Muitas mudanças e novo cenário: Botafogo reencontra o Flamengo no Brasileirão
Glorioso perdeu por 3 a 0 em casa no primeiro turno
O Botafogo se prepara de olho no clássico de domingo (30), com o Flamengo, no Maracanã, pela 25ª rodada do Brasileirão. O Glorioso, que no primeiro turno perdeu de forma acachapante em casa, no Nilton Santos, vai em busca de uma virada de chave reencontrando o rival com um novo cenário.
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No duelo da 6ª rodada, em março, o Flamengo foi à casa alvinegra e venceu por 3 a 0, com gols de Samuel Lino, Léo Pereira e Pedro. Na época, o Botafogo era comandado pelo argentino Martín Anselmi e foi a campo com equipe bastante diferente da atual.
Depois disso, Anselmi caiu, Rodrigo Bellão assumiu interinamente para a transição até a chegada de Franclim Carvalho, que foi demitido nas últimas semanas. Bellão, então, voltou ao comando do plantel.
No clássico do primeiro turno, o Glorioso foi a campo com quatro jogadores que já não estão mais no clube: o goleiro Raul, os zagueiros Bastos e Alexander Barboza, e o volante Newton, que entrou no segundo tempo. Além do quarteto, o atacante Matheus Martins, titular naquela oportunidade, tem negociação encaminhada para defender o Dínamo Moscou, da Rússia.
No 3 a 0 do Flamengo no primeiro turno, o Botafogo teve o seguinte 11 inicial: Raul; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Allan, Medina, Danilo e Barrera; Matheus Martins e Arthur Cabral. Entraram no decorrer do jogo Newton, Ferraresi, Mateo Ponte, Edenilson e Júnior Santos.
Botafogo mira reviravolta
O clássico no Maracanã é uma grande oportunidade para o elenco sair da crise após resultados ruins, que culminaram na eliminação precoce na Sul-Americana e afastaram o clube do G5 do Brasileirão, na briga por vaga na Libertadores. Favoritismo do lado rubro-negro, mas a esperança por uma resposta.
O Botafogo soma 30 pontos no Campeonato Brasileiro e ocupa a 11ª colocação, a seis de distância da zona de rebaixamento, aberta pelo Mirassol, e nove do quinto colocado Cruzeiro. A bola rola neste domingo, no Maracanã, às 16h (de Brasília).
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