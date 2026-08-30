Memphis titular? Diniz define o Corinthians para enfrentar o Santos Equipes se enfrentam pela 25ª rodada da competição

O Corinthians está escalado para o duelo contra o Santos, neste domingo (30), às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). A partida é válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro e terá transmissão da TV Globo e do Premiere.

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O atacante Memphis Depay será titular pela primeira vez desde a renovação de contrato com o clube. O jogador assume a vaga de Pedro Raul, que vai para o banco de reservas.

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O Timão terá quatro desfalques para o duelo. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Breno Bidon também se recupera de um trauma no joelho. Vitinho, Zakaria Labyad e Kayke seguem fora em recuperação após procedimentos cirúrgicos no joelho.

Labyad passou por cirurgia no menisco e sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, enquanto Kayke foi submetido a procedimento no ligamento cruzado anterior da mesma articulação.

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Escalação do Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Allan e Rodrigo Garro; Dieguinho, Kaio César e Memphis Depay.

Escalação do Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Gustavo Henrique, Gabriel Bontempo e Barreal; Neymar e Gabigol.

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Neo Química Arena, casa do Corinthians, (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

Como chegam os times?

O Corinthians soma 32 pontos em 24 partidas no Campeonato Brasileiro. A equipe tem oito vitórias, oito empates e oito derrotas, com 28 gols marcados e 24 sofridos. Com aproveitamento de 44,4%, o Timão ocupa a 10ª colocação na tabela.

O Santos tem 26 pontos em 23 jogos disputados no Brasileirão. São seis vitórias, oito empates e nove derrotas, além de 33 gols marcados e 36 sofridos. O Peixe apresenta aproveitamento de 37,7% e está na 14ª posição.

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