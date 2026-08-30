Com mudanças, Jardim define escalação do Flamengo para enfrentar o Botafogo Rubro-Negro encara o rival carioca às 16h deste domingo, pelo Brasileirão

O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo para o clássico com o Botafogo na tarde deste domingo (30). Para a partida no Maracanã, que contará com grande público, o treinador português terá o retorno de Léo Pereira, poupado contra o Cruzeiro. Por outro lado, não conta com Gonzalo Plata, negociado com o Dínamo de Moscou, da Rússia. Luiz Araújo é o substituto.

Escalação do Flamengo para enfrentar o Botafogo

A escalação do Flamengo conta com: Rossi, Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro.

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Leonardo Jardim define escalação do Flamengo (Foto: Manú Aguilar/Onzex Press e Imagens/Folhapress)

Desfalques no Flamengo

Alex Sandro, De la Cruz e VItão seguem fora, assim como nos últimos jogos. O lateral-esquerdo realiza atividades com a fisioterapia, assim como o zagueiro. Já o uruguaio cumpre exercícios com a preparação física. Quem completa a lista de baixas é o espanhol Saúl, com um quadro gripal.

Confira as informações de Flamengo x Botafogo

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 🆚 BOTAFOGO

🏆 Campeonato Brasileiro – 25ª rodada

📆 Data e horário: domingo, 30 de agosto, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Globo, GETV e Premiere

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Luiz Cláudio Regazone (RJ)

📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

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