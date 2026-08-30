Com mudanças, Jardim define escalação do Flamengo para enfrentar o Botafogo
Rubro-Negro encara o rival carioca às 16h deste domingo, pelo Brasileirão
O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo para o clássico com o Botafogo na tarde deste domingo (30). Para a partida no Maracanã, que contará com grande público, o treinador português terá o retorno de Léo Pereira, poupado contra o Cruzeiro. Por outro lado, não conta com Gonzalo Plata, negociado com o Dínamo de Moscou, da Rússia. Luiz Araújo é o substituto.
Escalação do Flamengo para enfrentar o Botafogo
A escalação do Flamengo conta com: Rossi, Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro.
Desfalques no Flamengo
Alex Sandro, De la Cruz e VItão seguem fora, assim como nos últimos jogos. O lateral-esquerdo realiza atividades com a fisioterapia, assim como o zagueiro. Já o uruguaio cumpre exercícios com a preparação física. Quem completa a lista de baixas é o espanhol Saúl, com um quadro gripal.
Confira as informações de Flamengo x Botafogo
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO 🆚 BOTAFOGO
🏆 Campeonato Brasileiro – 25ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 30 de agosto, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Globo, GETV e Premiere
🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Luiz Cláudio Regazone (RJ)
📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
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