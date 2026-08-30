Com novidades, Flamengo divulga relacionados para enfrentar o Botafogo
Rubro-Negro tem retornos, mas também conta com desfalques recorrentes
O Flamengo divulgou a lista de relacionados para o clássico com o Botafogo na tarde deste domingo (30), às 16h (de Brasília), pelo Brasileirão. No Maracanã, o Rubro-Negro contará com o retorno de Cebolinha, desfalque nas últimas partidas. Outro destaque é o atacante Josmar, promessa da base, que fica à disposição pela primeira vez.
Por opção técnica, Cebolinha não vinha sendo relacionado pelo técnico Leonardo Jardim. Com a saída de Gonzalo Plata ao futebol russo, o atacante voltou a ficar à disposição. Com contrato até o fim do ano, o futuro dele é incerto no clube.
Já Josmar, considerado uma das grandes promessas da base do Flamengo, veio treinando com o time principal nos últimos dias e foi relacionado para o clássico no Maracanã. O nome do jovem ganhou destaque após a saída de Wallace Yan, negociado com o RB Bragantino.
Desfalques no Flamengo
Por outro lado, Alex Sandro, De la Cruz e VItão seguem fora, assim como nos últimos compromissos. Quem completa a lista de baixas é o espanhol Saúl, com um quadro gripal.
Lista de relacionados do Flamengo para enfrentar o Botafogo
- Andrew
- Ayrton Lucas
- Carrascal
- Danilo
- De Arrascaeta
- Dyogo Alves
- E. Royal
- Erick
- E. Cebolinha
- Everton Araújo
- G. Varela
- João Vitor
- Johnny
- Jorginho
- Josmar
- L. Araújo
- L. Ortiz
- L. Paquetá
- Léo Pereira
- Lorran
- Pedro
- Rossi
- S. Lino
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