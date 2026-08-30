Com novidades, Flamengo divulga relacionados para enfrentar o Botafogo Rubro-Negro tem retornos, mas também conta com desfalques recorrentes

O Flamengo divulgou a lista de relacionados para o clássico com o Botafogo na tarde deste domingo (30), às 16h (de Brasília), pelo Brasileirão. No Maracanã, o Rubro-Negro contará com o retorno de Cebolinha, desfalque nas últimas partidas. Outro destaque é o atacante Josmar, promessa da base, que fica à disposição pela primeira vez.

Por opção técnica, Cebolinha não vinha sendo relacionado pelo técnico Leonardo Jardim. Com a saída de Gonzalo Plata ao futebol russo, o atacante voltou a ficar à disposição. Com contrato até o fim do ano, o futuro dele é incerto no clube.

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Já Josmar, considerado uma das grandes promessas da base do Flamengo, veio treinando com o time principal nos últimos dias e foi relacionado para o clássico no Maracanã. O nome do jovem ganhou destaque após a saída de Wallace Yan, negociado com o RB Bragantino.

Josmar durante partida do Flamengo na base (Foto: Divulgação/Flamengo)

Desfalques no Flamengo

Por outro lado, Alex Sandro, De la Cruz e VItão seguem fora, assim como nos últimos compromissos. Quem completa a lista de baixas é o espanhol Saúl, com um quadro gripal.

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Lista de relacionados do Flamengo para enfrentar o Botafogo

Andrew Ayrton Lucas Carrascal Danilo De Arrascaeta Dyogo Alves E. Royal Erick E. Cebolinha Everton Araújo G. Varela João Vitor Johnny Jorginho Josmar L. Araújo L. Ortiz L. Paquetá Léo Pereira Lorran Pedro Rossi S. Lino

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