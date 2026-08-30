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Com novidades, Flamengo divulga relacionados para enfrentar o Botafogo

Rubro-Negro tem retornos, mas também conta com desfalques recorrentes

PorLucas BayerRio de Janeiro (RJ)
30/08/2026 13:17
Atualizado há 0 minutos
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Jogadores do Flamengo no Ninho do Urubu
Jogadores do Flamengo no Ninho do Urubu (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

O Flamengo divulgou a lista de relacionados para o clássico com o Botafogo na tarde deste domingo (30), às 16h (de Brasília), pelo Brasileirão. No Maracanã, o Rubro-Negro contará com o retorno de Cebolinha, desfalque nas últimas partidas. Outro destaque é o atacante Josmar, promessa da base, que fica à disposição pela primeira vez.

Por opção técnica, Cebolinha não vinha sendo relacionado pelo técnico Leonardo Jardim. Com a saída de Gonzalo Plata ao futebol russo, o atacante voltou a ficar à disposição. Com contrato até o fim do ano, o futuro dele é incerto no clube.

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Já Josmar, considerado uma das grandes promessas da base do Flamengo, veio treinando com o time principal nos últimos dias e foi relacionado para o clássico no Maracanã. O nome do jovem ganhou destaque após a saída de Wallace Yan, negociado com o RB Bragantino.

Josmar durante partida do Flamengo na base
Josmar durante partida do Flamengo na base (Foto: Divulgação/Flamengo)

Desfalques no Flamengo

Por outro lado, Alex Sandro, De la Cruz e VItão seguem fora, assim como nos últimos compromissos. Quem completa a lista de baixas é o espanhol Saúl, com um quadro gripal.

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Lista de relacionados do Flamengo para enfrentar o Botafogo

  1. Andrew
  2. Ayrton Lucas
  3. Carrascal
  4. Danilo
  5. De Arrascaeta
  6. Dyogo Alves
  7. E. Royal
  8. Erick
  9. E. Cebolinha
  10. Everton Araújo
  11. G. Varela
  12. João Vitor
  13. Johnny
  14. Jorginho
  15. Josmar
  16. L. Araújo
  17. L. Ortiz
  18. L. Paquetá
  19. Léo Pereira
  20. Lorran
  21. Pedro
  22. Rossi
  23. S. Lino

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