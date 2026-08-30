Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Santos negocia com Rodinei e tem acordo verbal avançado; entenda

Após fim do Transfer Ban, Peixe busca lateral do Olympiacos; o entrave no momento é a liberação contratual com o clube grego

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
30/08/2026 14:11
Supervisionado porMárcio Iannacca,
Favorite o Lance! no Google
Rodinei Olympiacos
Rodinei comemora gol pelo Olympiacos (Foto: Divulgação / Olympiacos FC)

O Santos vem se movimentado na janela de transferência, após o fim do transfer ban, pago na última quinta-feira (27). Dessa vez, o Peixe tem negociações avançadas com o lateral-direito, Rodinei, de 34 anos, que pertence ao Olympiacos, da Grécia.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

De acordo com apuração do Venê Casagrande e confirmado pela reportagem do Lance!, o Peixe possui um acordo verbal com o jogador. O grande entrave no momento é a liberação contratual com o Olympiacos, já que o atleta tem vínculo com os gregos até junho de 2027. Há otimismo para que a rescisão ocorra nos próximos dias.

continua após a publicidade

Destaque no Flamengo e protagonismo no futebol europeu

No futebol brasileiro, Rodinei viveu seu momento de maior projeção com a camisa do Flamengo, clube que defendeu por seis anos. Pelo Rubro-Negro, construiu uma trajetória vitoriosa e conquistou duas Libertadores, um Campeonato Brasileiro e uma Copa do Brasil, torneio em que foi um dos principais nomes da equipe no título de 2022. Em 2020, em rápida passagem por empréstimo pelo Internacional, o lateral também foi titular na campanha do vice-campeonato nacional.

Vendido ao Olympiacos no final de 2022, a ida do lateral para o futebol grego manteve o atleta em alta. Logo em sua primeira temporada na Europa, Rodinei foi eleito para a seleção do campeonato local. Já na jornada 2023/24, o brasileiro alcançou um feito histórico ao conquistar a Conference League, competição continental de clubes da Uefa.

continua após a publicidade

Atualmente, Rodinei é absoluto da equipe grega. O lateral vem acumulando uma sequência contínua entre os onze iniciais do Olympiacos, sua última partida foi no dia 22 de agosto.

Rodinei se consolidou como um dos melhores jogadores do Olympiacos e venceu a Conference League (Foto: Reprodução Instagram)
Rodinei se consolidou como um dos melhores jogadores do Olympiacos e venceu a Conference League (Foto: Reprodução Instagram)

🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Palmeiras x Mirassol no Allianz pelo Brasileirão 2026.

Futebol Nacional

Com clássicos, Brasileirão Série A tem seis jogos neste domingo; confira

Há 4 horas
Neymar durante o clássico contra o Corinthians, válido pelo Brasileirão 2026.

Santos

Neymar se prepara para disputar seu segundo clássico pelo Santos em 2026; veja números

Há 7 horas
Fernando Diniz durante partida pelo Corinthians

Corinthians

Fernando Diniz reencontra o Santos pela primeira vez no Corinthians

Há 8 horas
Neymar e Lucas Veríssimo participando do último antes do clássico contra o Corinthians.

Santos

Com Neymar, Santos divulga lista de relacionados para encarar o Corinthians

Há 19 horas
Neymar posou para fotos com time Sub-15 do Santos

Santos

Neymar participa de treino e relembra tempos de menino da Vila

Há 21 horas
Emerson Palmieri pelo Olympique de Marseille

Santos

Santos avança e fica otimista pelo retorno de Emerson Palmieri

Há 23 horas
Mais LANCE!
Arte Corinthians x Santos

Corinthians x Santos: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão

Robinho Jr. durante partida do Santros na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Santos acerta empréstimo de Robinho Jr ao Genoa, da Itália

CT Rei Pelé.

Sem Neymar, Santos treina de olho no clássico contra o Corinthians

Bruno Arleu de Araújo

Copa do Brasil: veja os árbitros dos jogos de volta das quartas

Arthur conduz o Grêmio ao ataque em jogo do Brasileirão contra o Santos

Negociação com Arthur avança e fim de transfer ban aproxima meia ao Santos

Equipe do Santos reunida antes da partida.

Santos repete campanha de 2025 no Brasileirão e chega ao clássico pressionado

Santos e Atlético-MG se enfrentam nas quartas da Sul-Americana.

Santos x Atlético-MG: veja datas, horários e locais das quartas da Sul-Americana

Neymar jogador do Santos reclama com a arbitragem durante partida contra o Mirassol no estadio Vila Belmiro pelo campeonato Brasileiro A 2026

Lúcio de Castro: a Neverland da Baixada Santista

Santos se prepara para duelo contra o Corinthians.

Santos tenta quebrar tabu contra o Corinthians com retorno de Neymar e alerta no Z-4

Camisa 10 não esteve presente no confronto contra o Palmeiras pela Copa do Brasil (Foto: Fabio Giannelli/AGIF/Folhapress)

Jornalista compara Neymar a Memphis Depay: 'Ele decide'

Vila Belmiro sendo preparada para jogo do Santos.

Santos quita transfer ban com ajuda de empresa de Neymar e fica livre para contratar

Reinaldo, jogador do Mirassol, e Neymar, jogador do Santos, durante o jogo do último domingo (23)

Santos é absolvido em caso de cusparada em Reinaldo, mas leva multa por atraso

Roger Flores criticou a ausência do camisa 10 santista no clássico

Roger Flores critica ausência de Neymar em Palmeiras x Santos

Muro do Santos aparece pichado após derrota contra o Palmeiras.

Após derrota para o Palmeiras, CT do Santos é pichado: 'Time apático'