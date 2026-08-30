Santos negocia com Rodinei e tem acordo verbal avançado; entenda
Após fim do Transfer Ban, Peixe busca lateral do Olympiacos; o entrave no momento é a liberação contratual com o clube grego
O Santos vem se movimentado na janela de transferência, após o fim do transfer ban, pago na última quinta-feira (27). Dessa vez, o Peixe tem negociações avançadas com o lateral-direito, Rodinei, de 34 anos, que pertence ao Olympiacos, da Grécia.
➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos
De acordo com apuração do Venê Casagrande e confirmado pela reportagem do Lance!, o Peixe possui um acordo verbal com o jogador. O grande entrave no momento é a liberação contratual com o Olympiacos, já que o atleta tem vínculo com os gregos até junho de 2027. Há otimismo para que a rescisão ocorra nos próximos dias.
Destaque no Flamengo e protagonismo no futebol europeu
No futebol brasileiro, Rodinei viveu seu momento de maior projeção com a camisa do Flamengo, clube que defendeu por seis anos. Pelo Rubro-Negro, construiu uma trajetória vitoriosa e conquistou duas Libertadores, um Campeonato Brasileiro e uma Copa do Brasil, torneio em que foi um dos principais nomes da equipe no título de 2022. Em 2020, em rápida passagem por empréstimo pelo Internacional, o lateral também foi titular na campanha do vice-campeonato nacional.
Vendido ao Olympiacos no final de 2022, a ida do lateral para o futebol grego manteve o atleta em alta. Logo em sua primeira temporada na Europa, Rodinei foi eleito para a seleção do campeonato local. Já na jornada 2023/24, o brasileiro alcançou um feito histórico ao conquistar a Conference League, competição continental de clubes da Uefa.
Atualmente, Rodinei é absoluto da equipe grega. O lateral vem acumulando uma sequência contínua entre os onze iniciais do Olympiacos, sua última partida foi no dia 22 de agosto.
🔥 Receba até R$25 em crédito nos jogos do Brasileirão - confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Futebol Nacional
Com clássicos, Brasileirão Série A tem seis jogos neste domingo; confiraHá 4 horas
Santos
Neymar se prepara para disputar seu segundo clássico pelo Santos em 2026; veja númerosHá 7 horas
Corinthians
Fernando Diniz reencontra o Santos pela primeira vez no CorinthiansHá 8 horas
Santos
Com Neymar, Santos divulga lista de relacionados para encarar o CorinthiansHá 19 horas
Santos
Neymar participa de treino e relembra tempos de menino da VilaHá 21 horas
Santos
Santos avança e fica otimista pelo retorno de Emerson PalmieriHá 23 horas
Mais LANCE!