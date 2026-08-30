Santos negocia com Rodinei e tem acordo verbal avançado; entenda Após fim do Transfer Ban, Peixe busca lateral do Olympiacos; o entrave no momento é a liberação contratual com o clube grego

O Santos vem se movimentado na janela de transferência, após o fim do transfer ban, pago na última quinta-feira (27). Dessa vez, o Peixe tem negociações avançadas com o lateral-direito, Rodinei, de 34 anos, que pertence ao Olympiacos, da Grécia.

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De acordo com apuração do Venê Casagrande e confirmado pela reportagem do Lance!, o Peixe possui um acordo verbal com o jogador. O grande entrave no momento é a liberação contratual com o Olympiacos, já que o atleta tem vínculo com os gregos até junho de 2027. Há otimismo para que a rescisão ocorra nos próximos dias.

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Destaque no Flamengo e protagonismo no futebol europeu

No futebol brasileiro, Rodinei viveu seu momento de maior projeção com a camisa do Flamengo, clube que defendeu por seis anos. Pelo Rubro-Negro, construiu uma trajetória vitoriosa e conquistou duas Libertadores, um Campeonato Brasileiro e uma Copa do Brasil, torneio em que foi um dos principais nomes da equipe no título de 2022. Em 2020, em rápida passagem por empréstimo pelo Internacional, o lateral também foi titular na campanha do vice-campeonato nacional.

Vendido ao Olympiacos no final de 2022, a ida do lateral para o futebol grego manteve o atleta em alta. Logo em sua primeira temporada na Europa, Rodinei foi eleito para a seleção do campeonato local. Já na jornada 2023/24, o brasileiro alcançou um feito histórico ao conquistar a Conference League, competição continental de clubes da Uefa.

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Atualmente, Rodinei é absoluto da equipe grega. O lateral vem acumulando uma sequência contínua entre os onze iniciais do Olympiacos, sua última partida foi no dia 22 de agosto.

Rodinei se consolidou como um dos melhores jogadores do Olympiacos e venceu a Conference League (Foto: Reprodução Instagram)

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