Dê suas notas: Flamengo vence o Botafogo por 3 a 0 no Maracanã
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O Flamengo venceu o Botafogo por 3 a 0 neste domingo (30), pelo Campeonato Brasileiro. No Maracanã, Samuel Lino abriu o placar ainda no primeiro tempo após receber uma grande assistência de Jorginho. Na etapa final, o Alvinegro conseguiu crescer na partida e aumentou o volume ofensivo, mas não foi capaz de transformar a pressão em gol. Novamente decisivo, Lino marcou mais uma vez no fim do clássico, antes de Carrascal fechar a goleada rubro-negra.
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Como foi o jogo
O Flamengo dominou o primeiro tempo e abriu o placar aos 12 minutos, com Samuel Lino, após grande passe de Jorginho. O Botafogo chegou a marcar com Arthur Cabral, mas o gol foi anulado pelo VAR por toque de braço.
Na segunda etapa, o Botafogo melhorou e passou a pressionar, enquanto o Flamengo encontrou dificuldades para sair jogando. O Alvinegro, porém, não conseguiu transformar o volume em gol. Na reta final, Samuel Lino marcou novamente aos 40 minutos, e Carrascal fechou o placar, garantindo a vitória rubro-negra por 3 a 0.
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO 3🆚0 BOTAFOGO
🏆 Campeonato Brasileiro – 25ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 30 de agosto, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
🥅 Gols: Samuel Lino, 12'/1°T (1-0), Samuel Lino, 40'/2°T (2-0)
🟨 Cartões amarelos: Marçal (BOT)
🟥 Cartão Vermelho:
⚽ ESCALAÇÕES
🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi, Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Carrascal); Luiz Araújo (Paquetá), Samuel Lino e Pedro.
⚪⚫ Botafogo (Técnico: Rodrigo Bellão)
Gabriel Batista; Vitinho (Lucas Villalba), Ferraresi, Justino, Marçal e Alex Telles (Lucas Monzón); Huguinho, Edenílson (Medina), Danilo e Montoro (Danilo Pereira); Arthur Cabral (Junior Santos).
🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Luiz Cláudio Regazone (RJ)
📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
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