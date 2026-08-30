Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Dê suas notas: Flamengo vence o Botafogo por 3 a 0 no Maracanã

Avalie as atuaçãoes dos jogadores do Rubro-Negro e do Alvinegro

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
30/08/2026 18:13
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
Favorite o Lance! no Google
Samuel Lino comemorando gol contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro
Samuel Lino comemorando gol contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo venceu o Botafogo por 3 a 0 neste domingo (30), pelo Campeonato Brasileiro. No Maracanã, Samuel Lino abriu o placar ainda no primeiro tempo após receber uma grande assistência de Jorginho. Na etapa final, o Alvinegro conseguiu crescer na partida e aumentou o volume ofensivo, mas não foi capaz de transformar a pressão em gol. Novamente decisivo, Lino marcou mais uma vez no fim do clássico, antes de Carrascal fechar a goleada rubro-negra.

E o Lance! quer saber a sua opinião: quais são as suas notas para os jogadores neste clássico entre Flamengo x Botafogo?

Dê suas notas:

Como foi o jogo

O Flamengo dominou o primeiro tempo e abriu o placar aos 12 minutos, com Samuel Lino, após grande passe de Jorginho. O Botafogo chegou a marcar com Arthur Cabral, mas o gol foi anulado pelo VAR por toque de braço.

continua após a publicidade

Na segunda etapa, o Botafogo melhorou e passou a pressionar, enquanto o Flamengo encontrou dificuldades para sair jogando. O Alvinegro, porém, não conseguiu transformar o volume em gol. Na reta final, Samuel Lino marcou novamente aos 40 minutos, e Carrascal fechou o placar, garantindo a vitória rubro-negra por 3 a 0.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 3🆚0 BOTAFOGO
🏆 Campeonato Brasileiro – 25ª rodada

📆 Data e horário: domingo, 30 de agosto, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
🥅 Gols: Samuel Lino, 12'/1°T (1-0), Samuel Lino, 40'/2°T (2-0)
🟨 Cartões amarelos: Marçal (BOT)
🟥 Cartão Vermelho

continua após a publicidade

⚽ ESCALAÇÕES

🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi, Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Carrascal); Luiz Araújo (Paquetá), Samuel Lino e Pedro.

⚪⚫ Botafogo (Técnico: Rodrigo Bellão)
Gabriel Batista; Vitinho (Lucas Villalba), Ferraresi, Justino, Marçal e Alex Telles (Lucas Monzón); Huguinho, Edenílson (Medina), Danilo e Montoro (Danilo Pereira); Arthur Cabral (Junior Santos).

continua após a publicidade

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Luiz Cláudio Regazone (RJ)
📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Comemoração de Samuel Lino em Flamengo x Botafogo
Comemoração de Samuel Lino em Flamengo x Botafogo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Nacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Jorge Carrascal em ação pelo Flamengo (Foto:Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

Flamengo

Carrascal destaca união do Flamengo após vitória sobre o Botafogo

Há 1 minuto
Neymar e Memphis durante o clássico deste domingo (30).

Futebol Nacional

Dê suas notas: avalie as atuações em Corinthians x Santos

Há 10 minutos
Wilton Pereira Sampaio durante Corinthians e Santos

Fora de Campo

Wilton Pereira vira assunto em Corinthians x Santos: 'Inacreditável'

Há 12 minutos
Comemoração do Santos no primeiro gol do clássico contra o Corinthians, na tarde deste domingo (30).

Futebol Nacional

Com Neymar, Santos vence o Corinthians e respira no Brasileirão

Há 22 minutos
PC Oliveira analisa polémica da arbitragem de Santos e Remo pela Copa do Brasil

Fora de Campo

PC Oliveira dá veredito sobre polêmica em Flamengo x Botafogo

Há 24 minutos
Comemoração de Samuel Lino em Flamengo x Botafogo

Futebol Nacional

Com gols de Samuel Lino e Carrascal, Flamengo atropela Botafogo pelo Brasileirão

Há 28 minutos
Mais LANCE!
Abel Ferreira em Palmeiras x Internacional

Com baixas no time, Abel muda a escalação do Palmeiras para pegar o Mirassol

Luiz Araújo em ação durante Flamengo e Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro

Lance de Luiz Araújo chama atenção em Flamengo x Botafogo: 'Piada'

Arthur Cabral marcando o gol anulado em Flamengo e Botafogo

Gol anulado em Flamengo x Botafogo divide opiniões: 'Vergonha'

Oliva abre o placar diante do Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro

Veja gol em Corinthians x Santos: Oliva abre o placar

Samuel Lino comemorando gol contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro

Veja gols em Flamengo x Botafogo: Samuel Lino marca duas vezes e Carrascal amplia

Mosaico da torcida do Corinthians

Torcida do Corinthians provoca o Santos antes do clássico: 'Ainda lembro'

Mattheus Montenegro, presidente do Fluminense

'Fluminense sai muito chateado' por pênalti, diz presidente do clube

Rodrigo Bellão, técnico interino do Botafogo

Botafogo está escalado com retorno de dupla titular para enfrentar o Flamengo

Funcionário cuida do gramadodo Maracanã antés de clássico

Corinthians e Flamengo vivem dilema semelhante antes de clássicos regionais

Vestiário do Santos pronto para o clássico contra o Corinthians.

Com Neymar e Gabigol, Santos está escalado para clássico contra o Corinthians

Camisa do Corinthians no vestiário

Memphis titular? Diniz define o Corinthians para enfrentar o Santos

Rodinei Olympiacos

Santos negocia com Rodinei e tem acordo verbal avançado; entenda

Leozinho do Athletico Paranaense disputa o lance com Paulo Henrique Ganso e Matheus Martinelli do Fluminense, durante a partida entre Athletico Paranaense e Fluminense

Dê suas notas: avalie a atuação dos jogadores do Fluminense contra o Athletico-PR