Dê suas notas: Flamengo vence o Botafogo por 3 a 0 no Maracanã Avalie as atuaçãoes dos jogadores do Rubro-Negro e do Alvinegro

O Flamengo venceu o Botafogo por 3 a 0 neste domingo (30), pelo Campeonato Brasileiro. No Maracanã, Samuel Lino abriu o placar ainda no primeiro tempo após receber uma grande assistência de Jorginho. Na etapa final, o Alvinegro conseguiu crescer na partida e aumentou o volume ofensivo, mas não foi capaz de transformar a pressão em gol. Novamente decisivo, Lino marcou mais uma vez no fim do clássico, antes de Carrascal fechar a goleada rubro-negra.

E o Lance! quer saber a sua opinião: quais são as suas notas para os jogadores neste clássico entre Flamengo x Botafogo?

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Como foi o jogo

O Flamengo dominou o primeiro tempo e abriu o placar aos 12 minutos, com Samuel Lino, após grande passe de Jorginho. O Botafogo chegou a marcar com Arthur Cabral, mas o gol foi anulado pelo VAR por toque de braço.

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Na segunda etapa, o Botafogo melhorou e passou a pressionar, enquanto o Flamengo encontrou dificuldades para sair jogando. O Alvinegro, porém, não conseguiu transformar o volume em gol. Na reta final, Samuel Lino marcou novamente aos 40 minutos, e Carrascal fechou o placar, garantindo a vitória rubro-negra por 3 a 0.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 3🆚0 BOTAFOGO

🏆 Campeonato Brasileiro – 25ª rodada

📆 Data e horário: domingo, 30 de agosto, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gols: Samuel Lino, 12'/1°T (1-0), Samuel Lino, 40'/2°T (2-0)

🟨 Cartões amarelos: Marçal (BOT)

🟥 Cartão Vermelho:

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⚽ ESCALAÇÕES

🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)

Rossi, Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Carrascal); Luiz Araújo (Paquetá), Samuel Lino e Pedro.

⚪⚫ Botafogo (Técnico: Rodrigo Bellão)

Gabriel Batista; Vitinho (Lucas Villalba), Ferraresi, Justino, Marçal e Alex Telles (Lucas Monzón); Huguinho, Edenílson (Medina), Danilo e Montoro (Danilo Pereira); Arthur Cabral (Junior Santos).

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🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Luiz Cláudio Regazone (RJ)

📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Comemoração de Samuel Lino em Flamengo x Botafogo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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