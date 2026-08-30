Carrascal destaca união do Flamengo após vitória sobre o Botafogo
Colombiano entrou no segundo tempo e marcou o terceiro gol do Rubro-Negro
O Flamengo venceu o Botafogo por 3 a 0 neste domingo (30), no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de dominar o primeiro tempo e abrir vantagem com Samuel Lino, o Rubro-Negro ampliou na reta final da partida, novamente com o atacante, antes de Jorge Carrascal marcar o terceiro gol e fechar o placar.
Autor do último gol, Carrascal entrou no segundo tempo e destacou a união do elenco e o trabalho realizado pelos jogadores que começam as partidas e também pelos que saem do banco de reservas. Em entrevista a TV Globo, o colombiano afirmou que o time ainda precisa evoluir para manter o nível e melhorar a capacidade de transformar as oportunidades em gols.
— Acho que precisamos continuar melhorando muito para seguir fazendo muitos gols e ter mais definição. A equipe vem fazendo um bom trabalho, tanto os que jogam quanto os que entram. A verdade é que estamos todos muito unidos e estou muito feliz pela vitória e pelo esforço que a equipe fez.
Carrascal destaca jogada do terceiro gol
O gol de Carrascal saiu na reta final, depois de o Flamengo aproveitar o momento de crescimento do Botafogo para atacar em velocidade. O colombiano valorizou a construção da jogada e afirmou que a combinação de passes representa o estilo de jogo buscado pela equipe.
— Estou muito feliz pelo gol. Acho que nós buscamos isso, fizemos uma boa combinação de passes e acho que é isso, esse é o futebol do Flamengo e isso é o que as pessoas querem.
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO 3🆚0 BOTAFOGO
🏆 Campeonato Brasileiro – 25ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 30 de agosto, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
🥅 Gols: Samuel Lino, 12'/1°T (1-0), Samuel Lino, 40'/2°T (2-0)
🟨 Cartões amarelos: Marçal e Justino (BOT)
🟥 Cartão Vermelho:
🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Luiz Cláudio Regazone (RJ)
📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
⚽ ESCALAÇÕES
🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi, Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Carrascal); Luiz Araújo (Paquetá), Samuel Lino e Pedro (Cebolinha).
⚪⚫ Botafogo (Técnico: Rodrigo Bellão)
Gabriel Batista; Vitinho (Lucas Villalba), Ferraresi, Justino, Marçal e Alex Telles (Lucas Monzón); Huguinho, Edenílson (Medina), Danilo e Montoro (Danilo Pereira); Arthur Cabral (Junior Santos).
🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.
Tudo sobre
Futebol Nacional
Dê suas notas: Flamengo vence o Botafogo por 3 a 0 no MaracanãHá 10 minutos
Fora de Campo
PC Oliveira dá veredito sobre polêmica em Flamengo x BotafogoHá 24 minutos
Futebol Nacional
Com gols de Samuel Lino e Carrascal, Flamengo atropela Botafogo pelo BrasileirãoHá 28 minutos
Fora de Campo
Lance de Luiz Araújo chama atenção em Flamengo x Botafogo: 'Piada'Há 49 minutos
Fora de Campo
Gol anulado em Flamengo x Botafogo divide opiniões: 'Vergonha'Há 1 hora
Futebol Nacional
Veja gols em Flamengo x Botafogo: Samuel Lino marca duas vezes e Carrascal ampliaHá 2 horas
Mais LANCE!