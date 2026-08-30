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Carrascal destaca união do Flamengo após vitória sobre o Botafogo

Colombiano entrou no segundo tempo e marcou o terceiro gol do Rubro-Negro

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
30/08/2026 18:22
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Jorge Carrascal em ação pelo Flamengo (Foto:Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)
Jorge Carrascal em ação pelo Flamengo (Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress)

O Flamengo venceu o Botafogo por 3 a 0 neste domingo (30), no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de dominar o primeiro tempo e abrir vantagem com Samuel Lino, o Rubro-Negro ampliou na reta final da partida, novamente com o atacante, antes de Jorge Carrascal marcar o terceiro gol e fechar o placar.

Autor do último gol, Carrascal entrou no segundo tempo e destacou a união do elenco e o trabalho realizado pelos jogadores que começam as partidas e também pelos que saem do banco de reservas. Em entrevista a TV Globo, o colombiano afirmou que o time ainda precisa evoluir para manter o nível e melhorar a capacidade de transformar as oportunidades em gols.

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— Acho que precisamos continuar melhorando muito para seguir fazendo muitos gols e ter mais definição. A equipe vem fazendo um bom trabalho, tanto os que jogam quanto os que entram. A verdade é que estamos todos muito unidos e estou muito feliz pela vitória e pelo esforço que a equipe fez.

Carrascal destaca jogada do terceiro gol

O gol de Carrascal saiu na reta final, depois de o Flamengo aproveitar o momento de crescimento do Botafogo para atacar em velocidade. O colombiano valorizou a construção da jogada e afirmou que a combinação de passes representa o estilo de jogo buscado pela equipe.

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— Estou muito feliz pelo gol. Acho que nós buscamos isso, fizemos uma boa combinação de passes e acho que é isso, esse é o futebol do Flamengo e isso é o que as pessoas querem.

Joagdores do Flamengo comemoram o gol de Carrascal sobre o Botafogo
Joagdores do Flamengo comemoram o gol de Carrascal sobre o Botafogo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 3🆚0 BOTAFOGO
🏆 Campeonato Brasileiro – 25ª rodada

📆 Data e horário: domingo, 30 de agosto, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
🥅 Gols: Samuel Lino, 12'/1°T (1-0), Samuel Lino, 40'/2°T (2-0)
🟨 Cartões amarelos: Marçal e Justino (BOT)
🟥 Cartão Vermelho:
🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Luiz Cláudio Regazone (RJ)
📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

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⚽ ESCALAÇÕES

🔴⚫ Flamengo (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi, Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta (Carrascal); Luiz Araújo (Paquetá), Samuel Lino e Pedro (Cebolinha).

⚪⚫ Botafogo (Técnico: Rodrigo Bellão)
Gabriel Batista; Vitinho (Lucas Villalba), Ferraresi, Justino, Marçal e Alex Telles (Lucas Monzón); Huguinho, Edenílson (Medina), Danilo e Montoro (Danilo Pereira); Arthur Cabral (Junior Santos).

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