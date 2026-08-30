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Dê suas notas: avalie as atuações em Corinthians x Santos

Equipes se enfrentaram na Neo Química Arena pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
30/08/2026 18:14
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Neymar e Memphis durante o clássico deste domingo (30).
Neymar e Memphis durante o clássico deste domingo (30) -(Foto: Peter Leone/Ofotográfico/Folhapress) ORG XMIT: Repórter Fotográfico

Corinthians e Santos se enfrentaram na tarde deste domingo (30), na Neo Quimica Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um clássico movimentado, o Peixe venceu no estádio do Timão pela primeira vez em duelo válido pelo Brasileirão. O gol foi marcado por Oliva, ainda na primeira etapa. O Lance! quer saber a sua opinião: como você avalia a atuação dos jogadores? Vote e dê suas notas!

Como foi o jogo?

Primeiro tempo

O Corinthians, empurrado pela sua torcida, iniciou a partida com maior posse de bole, mas o Santos, postado em duas linhas de quatro defensivas, soube segurar os primeiros minutos do Timão. Mas foi o Peixe que teve as melhores chances e abriu o placar aos 33 minutos, com Oliva de rebote, após a cobrança de falta de Neymar na trave. A primeira etapa terminou 1 a 0 para o Santos.

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Segundo tempo

A segunda etapa começou com maior superioridade do Corinthians. Em desvantagem no placar, o Timão até os 15 minutos, estava com 64% de posse de bola e controlava a partida. Por outro lado, o Peixe, baixou as linhas e buscava, nos contra-ataques, criar oportunidades ofensivas. Mesmo com 13 finalizações do Alvinegro Paulista, contra somente uma do Alvinegro Praiano, no fim da partida, foi o Santos que saiu vencedor da partidar.

Confira as informações do jogo entre Corinthians x Santos

✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS X SANTOS
SÉRIE A - 25ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 30 de agosto de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere

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ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Leone Carvalho Rocha (GO)
🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Partida entre Corinthians e Santos, valida pelo Campeonato Brasileiro Serie A
Partida entre Corinthians e Santos, valida pelo Campeonato Brasileiro Serie A - (Foto: Wanderson Oliveira/PxImages/FolhaPress) ORG XMIT: CORINTHIANS-SANTOS

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