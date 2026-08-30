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Botafogo está escalado com retorno de dupla titular para enfrentar o Flamengo

Equipes se enfrentam pela 25° rodada do Brasileirão

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
30/08/2026 15:03
Supervisionado porMárcio Iannacca,
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Rodrigo Bellão, técnico interino do Botafogo
Rodrigo Bellão, técnico interino do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

O Botafogo está escalado para enfrentar o Flamengo neste domingo (30), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro terá os retornos de Danilo e Arthur Cabral, que ficaram de fora da última rodada, na derrota para o Athletico-PR no Nilton Santos.

Danilo ficou de fora do jogo de segunda-feira (24) por causa de dores musculares. O volante está recuperado, retoma a posição e vai formar o meio-campo no clássico ao lado de Edenilson, Huguinho e Montoro.

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Arthur Cabral, por sua vez, retorna de suspensão automática. O atacante havia sido expulso no final da derrota por 1 a 0 para o Vitória, pela 23ª rodada, e por isso não pôde atuar contra os paranaenses. Diante do Flamengo, o jogador tentará quebrar um jejum de nove jogos sem marcar, que perdura desde maio.

Com isso, o Botafogo vai a campo com: Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Justino, Marçal e Alex Telles; Huguinho, Edenílson, Danilo e Montoro; Arthur Cabral.

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Do outro lado, o Flamengo, do técnico Leonardo Jardim, tem o seguinte 11 inicial: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino.

Camisa branca Botafogo pendurada na rede do Maracanã
Botafogo usará o seu terceiro uniforme no clássico (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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Confira as informações de Flamengo x Botafogo

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 🆚 BOTAFOGO
🏆 Campeonato Brasileiro – 25ª rodada

📆 Data e horário: domingo, 30 de agosto, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Globo, GETV e Premiere
🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Luiz Cláudio Regazone (RJ)
📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

ESCALAÇÕES

🔴⚫ FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino.

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⚫⚪ BOTAFOGO (Técnico: Rodrigo Bellão)
Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Justino, Marçal e Alex Telles; Huguinho, Edenílson, Danilo e Montoro; Arthur Cabral.

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