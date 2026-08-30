Botafogo está escalado com retorno de dupla titular para enfrentar o Flamengo
Equipes se enfrentam pela 25° rodada do Brasileirão
O Botafogo está escalado para enfrentar o Flamengo neste domingo (30), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro terá os retornos de Danilo e Arthur Cabral, que ficaram de fora da última rodada, na derrota para o Athletico-PR no Nilton Santos.
Danilo ficou de fora do jogo de segunda-feira (24) por causa de dores musculares. O volante está recuperado, retoma a posição e vai formar o meio-campo no clássico ao lado de Edenilson, Huguinho e Montoro.
Arthur Cabral, por sua vez, retorna de suspensão automática. O atacante havia sido expulso no final da derrota por 1 a 0 para o Vitória, pela 23ª rodada, e por isso não pôde atuar contra os paranaenses. Diante do Flamengo, o jogador tentará quebrar um jejum de nove jogos sem marcar, que perdura desde maio.
Com isso, o Botafogo vai a campo com: Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Justino, Marçal e Alex Telles; Huguinho, Edenílson, Danilo e Montoro; Arthur Cabral.
Do outro lado, o Flamengo, do técnico Leonardo Jardim, tem o seguinte 11 inicial: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino.
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Confira as informações de Flamengo x Botafogo
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO 🆚 BOTAFOGO
🏆 Campeonato Brasileiro – 25ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 30 de agosto, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Globo, GETV e Premiere
🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Luiz Cláudio Regazone (RJ)
📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
⚽ESCALAÇÕES
🔴⚫ FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)
Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro e Samuel Lino.
⚫⚪ BOTAFOGO (Técnico: Rodrigo Bellão)
Gabriel Batista; Vitinho, Ferraresi, Justino, Marçal e Alex Telles; Huguinho, Edenílson, Danilo e Montoro; Arthur Cabral.
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