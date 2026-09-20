O Athletico recebeu o Bahia neste domingo (20) em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida disputada na Arena da Baixada terminou em vitória da equipe mandante por 2 a 1 e marcou um confronto direto entre as equipes na parte de cima da tabela, já que ambas possuíam a mesma pontuação e o desejo de garantir a vaga direta na Libertadores.

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O primeiro gol do jogo foi marcado aos 16 minutos por Lucas Esquivel para os donos da casa. O defensor recebeu passe de Kerwin Vargas e, de primeira, acertou o ângulo esquerdo de Ronaldo. O empate veio dez minutos depois com Erick Pulga. O atacante iniciou a jogada pelo lado esquerdo e, após saída errada de Mycael, o jogador aproveitou a bola sobrada e bateu no alto da meta.

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Na segunda etapa, aos 24 minutos, Jorge Rivaldo recolocou os mandantes à frente no placar. O atacante colombiano, que entrou no lugar de Leozinho no intervalo, recebeu passe de Kerwin Vargas, novamente, e, de primeira, balançou as redes do Bahia.

Veja os gols da partida:

Athletico-PR recebeu o Bahia em casa pelo Brasileirão (Foto: Geraldo Bubniak/AGB/Folhapress)

Veja as chances de rebaixamento após jogos de Corinthians, Grêmio e Vitória

O Corinthians viu as chances de rebaixamento aumentarem após mais uma derrota no Brasileirão. De acordo com portal Infobola, o clube paulista agora tem 23% de chances de cair para a segunda divisão. O site do matemático Tristão Garcia também analisou as chances das outras equipes da parte de baixo da tabela.

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Além do Corinthians, derrotado pelo Fluminense por 3 a 1, Grêmio e Vitória também entraram em campo hoje. O Tricolor Gaúcho empatou sem gols com o Palmeiras, enquanto o Vitória perdeu em casa para o Cruzeiro. Com o resultado, o time de Renato Gaúcho tem 53% de chance de queda. Já a equipe de Jair Ventura, 13%.

Chances de rebaixamento dos clubes:

Chapecoense (18 pontos) - 99%

Remo (23) - 94%

Internacional (28) - 66%

Grêmio (29) - 53%

Vasco (31) - 21%

Mirassol (32) - 23%

Corinthians (32) - 23%

Vitória (33) - 13%

Botafogo (35) - 4%

São Paulo (36) - 1%

RB Bragantino (36) - 1%

Coritiba (38) - 1%

Santos (38) - 1%

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