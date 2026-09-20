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Matheus Pereira avalia triunfo do Cruzeiro contra o Vitória

O meia fechou a conta no Barradão e garantiu os três pontos celestes

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
20/09/2026 19:30
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Matheus Pereira no Barradão
Matheus Pereira no Barradão (Foto: Celo Gil/Cruzeiro)

Autor do último gol do Cruzeiro no triunfo por 3 a 1 contra o Vitória no Barradão, o meio-campista Matheus Pereira destacou a atuação dos jogadores celestes e a superação do gramado do estádio e do calor.

– A gente sabia que seria difícil, até pelas condições, tanto o gramado quanto o calor. Tivemos um pouco de dificuldade no primeiro tempo de achar as oportunidades mais claras. Eles tiveram um lance e fizeram o gol. Nosso time está de parabéns, soube dar voltas, jogar o jogo, uma excelente partida de todos – destacou em entrevista à GETV.

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– Infelizmente, a gente não está no G5, é complicado, mas estamos confiantes. Estamos confiantes, temos que pensar em nós para conquistar os pontos necessários para conquistar a vaga para a Libertadores – complementou Matheus Pereira após a vitória do Cruzeiro.

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Vitória x Cruzeiro

A primeira chance do jogo foi dos mandantes. Matheusinho venceu Gerson no meio e lançou Renê no ataque. Otávio saiu para fazer a defesa, mas se atrapalhou com a bola. O atacante rubro-negro aproveitou a sobra e arriscou de fora da área, mas João Marcelo salvou. A resposta celeste veio aos 18 minutos. Gerson lançou Rojas, que, impedido, escorou para Matheus Pereira chutar no canto direito, mas Arcanjo defendeu.

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Depois de um período em que o jogo ficou morno, o Leão abriu o placar aos 38 minutos. Renê recebeu na entrada da área, Rojas não deu combate, e o atacante acertou um belo chute sem chances para Otávio. A resposta celeste veio em finalização de Zé Lucas nos acréscimos.

Na volta dos vestiários, Artur Jorge modificou o esquema tático e foi recompensado. William avançou pela direita, passou para Kaio Jorge, que escorou para Arroyo chutar forte. Lucas Arcanjo defendeu, mas a bola foi ao fundo do gol. Com meio-campo mais povoado, o Cruzeiro passou a trocar mais passes e chegar ao ataque.

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Arroyo comemora gol do Cruzeiro
Arroyo comemora gol do Cruzeiro (Foto: Fillipe Alves/Ag. F8/Folhapress)

Mais confortável no jogo, a Raposa passou a pressionar o adversário e conseguiu a virada aos 21 minutos. Arroyo avançou na linha de fundo pela direita e cruzou para Villalba, que, da entrada da área, chutou forte e fez 2 a 1. Minutos depois, o camisa 99 quase ampliou após Kaio Jorge costurar pela defesa rubro-negra, mas isolou.

Atrás no placar, o Vitória se lançou ao ataque e chegou a assustar Otávio em bolas aéreas. Em uma jogada a seu favor, Kaio Jorge disparou pela esquerda, mas correu menos que a bola e perdeu boa oportunidade. No minuto final, Matheus Pereira fechou o placar.

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