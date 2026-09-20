Titular do Flamengo deixa o campo com dores contra Bragantino
Atleta precisou ser substituído no primeiro tempo
O lateral-esquerdo Ayrton Lucas deixou o campo sentindo dores na parte posterior da coxa durante o confronto entre Flamengo e Bragantino, no Maracanã, na noite deste domingo (20). O duelo é válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Logo no início da partida, o defensor buscou um pique explosivo; porém, no meio da ação, sentiu dores na região posterior da coxa e caiu no gramado. O atleta precisou ser substituído por Alex Sandro. De maneira oficial, o clube divulgou a atual situação do atleta após ser substituído na primeira etapa do confronto pelo Campeonato Brasileiro:
Ayrton Lucas, substituído no primeiro tempo de Flamengo x Red Bull Bragantino, deixou o campo com dores no músculo posterior da coxa direita. Realizará exame de imagem para avaliar a intensidade da lesão ainda neste domingo.
Time do Flamengo preparado para duelo contra Bragantino
O Flamengo não conta com Erick Pulgar, Lucas Paquetá e Samuel Lino, suspensos. Lesionado, Evertton Araújo completa a lista de baixas. No lugar do chileno, Saúl foi o escolhido pelo treinador, enquanto Gonzalo Plata fica no ataque.
Escalação do Flamengo
A escalação do Flamengo para enfrentar o RB Bragantino conta com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Carrascal, Plata e Pedro.
Retorno na lista de relacionados
Quem está de volta é o equatoriano Anthony Valencia, que ficou fora da lista de relacionados contra o Independiente del Valle, no meio da semana, pela Libertadores. A ausência ocorreu por opção técnica de Leonardo Jardim. Valencia, inclusive, foi convocado pelo Equador para os jogos desta Data Fifa, assim como seu compatriota Gonzalo Plata.
Ficha técnica de Flamengo x RB Bragantino
28ª rodada do Brasileirão
📆 Data e horário: domingo, 20 de setembro, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Premiere
🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia e Joverton Wesley De Souza Lima
🖥️ VAR: Kléber Ariel Gonçalves Silva
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