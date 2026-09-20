Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Titular do Flamengo deixa o campo com dores contra Bragantino

Atleta precisou ser substituído no primeiro tempo

PorGabriel de Britto SilvaSão Paulo (SP)
20/09/2026 18:59
Atualizado há 13 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Até então, nada foi divulgado oficialmente (Foto: Mauro Silva/Prime Fotografias/MyPhoto Press/Folhapress)
Até então, nada foi divulgado oficialmente (Foto: Mauro Silva/Prime Fotografias/MyPhoto Press/Folhapress)

O lateral-esquerdo Ayrton Lucas deixou o campo sentindo dores na parte posterior da coxa durante o confronto entre Flamengo e Bragantino, no Maracanã, na noite deste domingo (20). O duelo é válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Logo no início da partida, o defensor buscou um pique explosivo; porém, no meio da ação, sentiu dores na região posterior da coxa e caiu no gramado. O atleta precisou ser substituído por Alex Sandro. De maneira oficial, o clube divulgou a atual situação do atleta após ser substituído na primeira etapa do confronto pelo Campeonato Brasileiro:

continua após a publicidade

Ayrton Lucas, substituído no primeiro tempo de Flamengo x Red Bull Bragantino, deixou o campo com dores no músculo posterior da coxa direita. Realizará exame de imagem para avaliar a intensidade da lesão ainda neste domingo.

Ayrton Lucas sentiu a coxa durante o confronto entre Flamengo e Bragantino (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Folhapress)
Ayrton Lucas sentiu a coxa durante o confronto entre Flamengo e Bragantino (Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Folhapress)

Time do Flamengo preparado para duelo contra Bragantino

O Flamengo não conta com Erick Pulgar, Lucas Paquetá e Samuel Lino, suspensos. Lesionado, Evertton Araújo completa a lista de baixas. No lugar do chileno, Saúl foi o escolhido pelo treinador, enquanto Gonzalo Plata fica no ataque.

Escalação do Flamengo

A escalação do Flamengo para enfrentar o RB Bragantino conta com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Carrascal, Plata e Pedro.

continua após a publicidade

Retorno na lista de relacionados

Quem está de volta é o equatoriano Anthony Valencia, que ficou fora da lista de relacionados contra o Independiente del Valle, no meio da semana, pela Libertadores. A ausência ocorreu por opção técnica de Leonardo Jardim. Valencia, inclusive, foi convocado pelo Equador para os jogos desta Data Fifa, assim como seu compatriota Gonzalo Plata.

Ficha técnica de Flamengo x RB Bragantino

28ª rodada do Brasileirão
📆 Data e horário: domingo, 20 de setembro, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Premiere
🟨 Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima
🚩 Assistentes: Bruno Boschilia e Joverton Wesley De Souza Lima
🖥️ VAR: Kléber Ariel Gonçalves Silva

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

✈️ Até 15% de cashback no Aviator - confira as regras da promoção.
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Jorge Carrascal durante partida do Flamengo

Fora de Campo

Carrascal vira assunto em Flamengo x RB Bragantino: 'Inacreditável'

Há 1 minuto
Varela comemora seu gol em Flamengo x Bragantino

Flamengo

Veja gol em Flamengo x RB Bragantino: Varela abre o placar para o Rubro-Negro

Há 1 hora
Leonardo Jardim com casaco marrom do Flamengo

Flamengo

Com mudanças, Jardim define escalação do Flamengo para pegar o RB Bragantino

Há 2 horas
German Cano comemora gol pelo Fluminense

Fluminense

Cano projeta Flamengo x Fluminense na final da Libertadores: 'Seria especial'

Há 11 horas
Saúl durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu

Flamengo

Desfalques abrem oportunidade de ouro no meio-campo do Flamengo contra o Bragantino

Há 13 horas
Torcida do Flamengo no Maracanã

Flamengo

Antes da Data Fifa, Flamengo busca confirmar no Maracanã sua força no Brasileirão

Há 14 horas
Mais LANCE!
Vanderson em treino da Seleção Brasileira

Ancelotti convoca Vanderson para a Seleção após corte de Wesley

Taty Castellanos foi acusado de ter cuspido em goleiro rival (Foto: Divulgação/West Ham)

Ex-alvo do Flamengo é acusado de cuspir em goleiro no 'clássico dos hooligans' na Inglaterra

Josmar comemora gol do Flamengo contra o Botafogo na base

Promessa do Flamengo provoca Botafogo com 'chororô' em vitória na base; veja vídeo

Leonardo Jardim durante treino no Ninho do Urubu (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Escalação: desfalques fazem Jardim quebrar a cabeça no Flamengo para pegar Bragantino

Comemoração de Arrascaeta em Flamengo x Del Valle

Arrascaeta completa 200 jogos pelo Flamengo no Maracanã

Leonardo Jardim durante treino do Flamengo no Ninho do Urubu

Flamengo tem desfalques importantes para enfrentar o Red Bull Bragantino

Brasileirão Série A 2026 - Flamengo x Red Bull Bragantino

Flamengo x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalações

Lorran comemora gol pelo Flamengo

Torcida do Flamengo reage ao anúncio de Lorran no Sharjah FC: 'Ficou claro'

Emerson Royal durante Flamengo e Cruzeiro, pela Libertadores

Emerson Royal compara Barcelona e Flamengo: 'Mais difícil'

Alexis Castro celebra gol do Estudiantes no empate por 1 a 1 com o Corinthians no Estádio UNO

Flamengo ainda não sabe onde enfrentará o Estudiantes no jogo de ida da Libertadores

Jorginho disputa a posse de bola com Reasco no duelo entre Flamengo e Del Valle

Lúcio de Castro: no cardápio de sexta, Marcão, Jardim, Memphis e Neymar — tudo ao mesmo tempo agora

Correa atuando pelo Estudiantes e finalizando

Estudiantes confirma novo desfalque para duelo com Flamengo

Gramado do Maracanã em Flamengo x Del Valle

Palmeiras provoca Flamengo após críticas de jogadores ao gramado do Maracanã: 'O tempo é o senhor da razão'