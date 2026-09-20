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Veja gols em Corinthians x Fluminense: Hulk marca dois

Duelo é válido pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
20/09/2026 16:36
Atualizado há 52 minutos
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Corinthians e Fluminense se enfrentando pelo Brasileirão
Corinthians e Fluminense se enfrentando pelo Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Corinthians e Fluminense estão se enfrentando, na tarde deste domingo (20), em jogo válido pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, o Tricolor vence por 2 a 1, com gols de Hulk (2x) e Gustavo Henrique na Neo Química Arena. Veja as jogadas abaixo:

Escalações de Corinthians e Fluminense

O Corinthians está escalado para o jogo contra o Fluminense, na tarde deste domingo (20), na Neo Química Arena, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto marca o reecontro com a torcida após eliminação para o Estudiantes, nas quartas de final da Libertadores.

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Iago Machado é a grande novidade entre os 11 iniciais. A Cria do Terrão assume a vaga de Gabriel Paulista, desfalque devido a um estiramento no ligamento do joelho esquerdo, e forma dupla de zaga ao lado de Gustavo Henrique. Matheuzinho será o lateral pela direita, enquanto Bidu fecha o sistema defensivo.

O meio de campo do Corinthians contra o Fluminense será formado por Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro, com Kaio César e Memphis Depay no comando de ataque. O holandês volta a ser titular depois de desperdiçar o pênalti que definiu a eliminação alvinegra na Libertadores.

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Entre os desfalques do Corinthians para pegar o Fluminense, Gabriel Paulista se recupera de um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito, enquanto André Carrillo trata um edema muscular na região posterior da coxa esquerda. Os dois ficam fora do duelo contra a equipe carioca.

Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Iago e Matheus Bidu; Raniele, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Kaio César e Memphis Depay.

Marcão definiu a escalação do Fluminense contra o Corinthians para o duelo deste domingo (20), às 16h, na Neo Química Arena, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador promoveu mudanças em relação ao time que iniciou a partida contra o Platense, pela Libertadores.

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O Fluminense vai a campo contra o Corinthians com: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Millán e Renê; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e Hulk.

Na defesa, Samuel Xavier começa pelo lado direito, no lugar de Guga, enquanto Renê ocupa a lateral esquerda. Thiago Silva e Julián Millán formam a dupla de zaga. O colombiano ganhou espaço nas últimas partidas e segue ao lado do capitão tricolor, mesmo com a volta de Ignácio.

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Corinthians e Fluminense se enfrentando pelo Brasileirão
Corinthians e Fluminense se enfrentando pelo Brasileirão (Foto: Marcello Zambrana/AGIF/Folhapress)

Martinelli e Nonato compõem o meio-campo, com Lucho Acosta em uma função mais avançada. O argentino entra na equipe e será uma das principais alternativas para conectar o setor de criação ao ataque. Ganso, titular nos dois confrontos contra o Platense pelas quartas de final da Libertadores, não começa o duelo.

Marcão também mexe no ataque para a partida na Neo Química Arena entre Corinthians e Fluminense. Canobbio aparece entre os titulares e forma o trio ofensivo com Serna e Hulk.

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