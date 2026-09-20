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Veja os gols que deram os três pontos ao Cruzeiro sobre o Vitória no Brasileirão

Equipes se enfrentaram no Estádio Manoel Barradas

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
20/09/2026 17:06
Atualizado há 0 minutos
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Jogadores do Cruzeiro abraçados
Cruzeiro visitou o Vitória no Brasileirão (Foto: Marcio Jose/AGIF/Folhapress)

O Vitória recebeu o Cruzeiro neste domingo (20), no Estádio Barradão, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro e foi derrotado de virada por 3 a 1. Separadas por 12 pontos na tabela, as equipes têm objetivos distintos na competição: o time baiano segue em busca de se afastar da zona de rebaixamento e mirar uma vaga na Copa Sul-Americana, enquanto a equipe mineira se aproximou da zona de classificação para a Libertadores.

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O primeiro gol da partida foi marcado pelos donos da casa, aos 39 minutos do primeiro tempo. O atacante Renê Sousa recebeu passe de Matheuzinho, dominou orientado e, de perna direita, bateu cruzado para superar o goleiro Otávio.

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O gol de empate foi do equatoriano Keny Arroyo no início da segunda etapa. Após jogada coletiva, o atacante finalizou aberto de primeira e contou com a ajuda do goleiro Lucas Arcanjo, que, apesar de inteiro no lance, aceitou o chute. Aos 21 minutos do segundo tempo, a virada aconteceu. Após passe por elevação do camisa 99, Lucas Villalba arrematou de primeira e, com desvio, a bola entrou.

No último minuto dos acréscimos, Matheus Pereira recebeu outra assistência de Arroyo. O camisa 10 driblou o defensor e bateu no alto para consolidar a virada do Cruzeiro fora de casa.

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Veja os gols da partida:

Jogadores de Vitória e Cruzeiro duelando
Vitória e Cruzeiro se enfrentam no Barradão (Foto: Fillipe Alves/Ag. F8/Folhapress)

Como foi Vitória x Cruzeiro?

Primeiro tempo

A primeira chance do jogo foi dos mandantes. Matheusinho venceu Gerson no meio e lançou Renê no ataque. Otávio saiu e fez a defesa, mas se atrapalhou com a bola. O atacante rubro-negro aproveitou a sobra e arriscou de fora da área, mas João Marcelo salvou. A resposta celeste veio aos 18 minutos. Gerson lançou Rojas, que, impedido, escorou para Matheus Pereira chutar no canto direito, mas Arcanjo defendeu.

Depois de um período em que o jogo ficou morno, o Leão abriu o placar aos 38 minutos. Renê recebeu na entrada da área, Rojas não deu combate, e o atacante acertou um belo chute sem chances para Otávio. A resposta celeste veio em finalização de Zé Lucas nos acréscimos.

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Segundo tempo

Na volta dos vestiários, Artur Jorge modificou o esquema tático e foi recompensado. William avançou pela direita, passou para Kaio Jorge, que escorou para Arroyo chutar forte. Lucas Arcanjo até defendeu, mas a bola foi ao fundo do gol. Com meio-campo mais povoado, o Cruzeiro passou a trocar mais passes e chegar ao ataque.

Mais confortável no jogo, a Raposa passou a pressionar mais o adversário e conseguiu a virada aos 21 minutos. Arroyo avançou na linha de fundo pela direita e cruzou para Villalba, que, da entrada da área, chutou forte e fez 2 a 1. Minutos depois, o camisa 99 quase ampliou após Kaio Jorge costurar pela defesa rubro-negra, mas isolou.

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Atrás no placar, o Vitória se lançou ao ataque e chegou a assustar Otávio em bolas aéreas. Em uma jogada a seu favor, Kaio Jorge disparou pela esquerda, mas correu menos que a bola e perdeu boa oportunidade. No minuto final, Matheus Pereira fechou a conta.

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