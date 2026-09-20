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Mudança no meio! Confira escalação do Cruzeiro contra o Vitória

O técnico tem uma baixa no meio, mas reforço na defesa

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
20/09/2026 15:00
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camisa do Cruzeiro no Barradão
Camisa do Cruzeiro no Barradão (Foto: Celo Gil / Cruzeiro)

A Raposa enfrenta, na tarde deste domingo (20), o Vitória, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes duelam no Barradão a partir das 16h (de Brasília). Para o jogo, o técnico Artur Jorge teve uma baixa de peso na escalação do Cruzeiro.

O meio-campista Lucas Romero sentiu um incômodo na panturrilha contra o Santos, na Vila Belmiro, e foi substituído no intervalo da partida. Apesar de não ter nenhuma lesão, ele foi poupado pela comissão técnica e não viajou para Salvador.

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Porém, Artur Jorge poderá contar com um retorno de peso na escalação do Cruzeiro. Recuperado, Jonathan Jesus aparece novamente no time titular da Raposa.

Sendo assim, a escalação do Cruzeiro vem com: Otávio; Fagner, Jonathan Jesus, João Marcelo, Rojas; Zé Lucas, Gerson, Matheus Pereira; Wesley, Arroyo, Kaio Jorge.

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Vitória x Cruzeiro

Vitória e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (20), às 16h (horário de Brasília). As equipes duelam pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será transmitido pela Globo (TV aberta), GETV (YouTube) e pelo Premiere (pay-per-view). ➡️ Clique para assistir no Premiere com 30 dias grátis!

As equipes chegam para o duelo em momentos distintos. A Raposa busca retomar o caminho das vitórias depois de perder por 2 a 1 para o Santos. A equipe comandada por Artur Jorge está na sexta colocação, com 42 pontos, e pode alcançar o G5 com uma vitória.

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O comandante português não deve contar com Lucas Romero. O jogador não teve nenhuma lesão grave constatada depois de ser substituído na partida contra o Peixe, mas ficou fora dos treinamentos. Por outro lado, Jonathan Jesus volta ao time titular.

Gerson contra o Vitória
Gerson contra o Vitória (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

Enquanto isso, o Vitória tenta engatar uma sequência invicta na temporada. Após uma série de derrotas consecutivas, a equipe liderada por Jair Ventura venceu o Grêmio por 1 a 0 e empatou em 2 a 2 com o Mirassol na última rodada.

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No primeiro turno, as equipes se enfrentaram no Mineirão em partida que terminou 3 a 0 para o Cruzeiro. Porém, o Vitória não perde para a equipe mineira no Barradão há quase dez anos.

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