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Veja gols em Flamengo x RB Bragantino: Bruno Henrique faz contra

Equipes se enfrentam no Maracanã

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
20/09/2026 18:57
Atualizado há 10 minutos
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Varela comemora seu gol em Flamengo x Bragantino
Flamengo recebe o RB Bragantino no Maracanã (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

O Flamengo recebe o RB Bragantino neste domingo (20) no Maracanã, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, em busca de ampliar a vantagem na liderança da competição. Com o tropeço do Palmeiras contra o Grêmio, o Rubro-Negro tem a oportunidade de abrir três pontos em relação ao rival.

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O primeiro gol aconteceu aos 13 minutos para os donos da casa. Jorge Carrascal cruzou da esquerda para a direita, e o uruguaio Guillermo Varela se jogou na bola para finalizar e balançar as redes. O segundo gol do jogo veio aos 26 minutos da segunda etapa. Após escanteio cobrado por Arrascaeta, Jorginho desviou na primeira trave, e Pedro finalizou sozinho na pequena área para ampliar para os mandantes.

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O gol dos visitantes saiu faltando apenas quatro minutos para o apito final. Após jogada de Ignacio Sosa a bola desviou em Bruno Henrique e entrou.

Veja os gols da partida:

Leonardo Jardim com agasalho do Flamengo no banco de reservas
Leonardo Jardim comanda o Flamengo contra o RB Bragantino (Foto: Affonso Andrade/Ag. F8/Folhapress)

Com mudanças, Jardim define escalação do Flamengo para pegar o RB Bragantino

O técnico Leonardo Jardim definiu a escalação do Flamengo para a partida contra o RB Bragantino, na noite deste domingo (20), às 18h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. Por conta da lista de desfalques, o treinador português mexeu bastante na equipe. As principais novidades são as entradas de Saúl e Gonzalo Plata.

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O Flamengo não contará com Erick Pulgar, Lucas Paquetá e Samuel Lino, suspensos. Lesionado, Evertton Araújo completa a lista de baixas. No lugar do chileno, Saúl foi o escolhido pelo treinador, enquanto Gonzalo Plata fica no ataque.

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Escalação do Flamengo

A escalação do Flamengo para enfrentar o RB Bragantino conta com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Saúl e Arrascaeta; Carrascal, Plata e Pedro.

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Retorno na lista de relacionados

Quem está de volta é o equatoriano Anthony Valencia, que ficou fora da lista de relacionados contra o Independiente del Valle, no meio da semana, pela Libertadores. A ausência ocorreu por opção técnica de Leonardo Jardim. Valencia, inclusive, foi convocado pelo Equador para os jogos desta Data Fifa, assim como seu compatriota Gonzalo Plata.

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