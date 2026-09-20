Gustavo Henrique aponta culpado em derrota do Corinthians

O Corinthians foi derrotado pelo Fluminense na Neo Química Arena neste domingo (20). O confronto terminou em 3 a 1 para o Tricolor das Laranjeiras. Gustavo Henrique, zagueiro do Timão, desabafou durante a zona mista pós-jogo e apontou possível culpado pela derrota.

O time de Fernando Diniz acumula seis derrotas e soma 32 pontos na tabela de classificação. Hulk e Kevin Serna marcaram para o Tricolor, e Gustavo Henrique para os donos da casa.

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Derrota do Corinthians na conta de quem?

Questionado sobre o desempenho recente do time e qual fator falta para reencontrar o caminho das vitórias, Gustavo Henrique desabafou e apontou o responsável pela derrota para o Fluminense:

- Aqui é um grupo muito bom, sempre falo isso, mas as coisas não vêm acontecendo como a gente quer, são eliminações e derrotas, um momento crítico no ano. Agora não tem que achar culpado; todos nós somos, todo mundo tem sua parcela de culpa, todo mundo é homem e pai de família. Agora precisamos assumir a responsabilidade e trabalhar mais ainda - afirmou o defensor.

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Para completar sua fala, o zagueiro comentou sobre a permanência de Diniz no cargo e sua expectativa para o restante da temporada no Timão:

- Sabemos que são dez finais e que precisamos sair o mais rápido possível disso. Acho que, com a volta de jogadores importantes que fizeram falta lá atrás, e com o elenco completo, acho que a gente ganha uma força ainda maior. Agora é o momento de ficar quieto, de trabalhar muito. Acredito que a troca de treinador não seja boa para o elenco - completou Gustavo.

Gustavo Henrique durante Corinthians x Fluminense (Foto: Jhony Inacio/Agencia Enquadrar/Folhapress)

Como foi o jogo entre Corinthians e Fluminense no Brasileirão?

Primeiro tempo

Pressionado, o time de Fernando Diniz começou a partida tentando impor pressão sobre o Fluminense, mas a primeira chance clara foi dos visitantes nos minutos iniciais. Hulk recebeu e iniciou o contra-ataque, servindo Nonato, que fez passe perfeito para Canobbio. O uruguaio adiantou e ficou na cara do gol, mas o chute saiu fraco e parou em Hugo Souza. Aos 16, após boa troca de passes, o Tricolor assustou novamente: Serna cortou para o meio, ficou de frente para o gol, e, mais uma vez, o goleiro da Seleção Brasileira evitou o gol do time visitante. A primeira boa chegada do Timão veio logo em seguida, com outro jogador convocado para defender a Amarelinha. Breno Bidon invadiu a área pela esquerda e cruzou para trás, mas Thiago Silva afastou. Aos 24 minutos, o zero saiu do placar. Lucho Acosta fez lançamento perfeito para Hulk, que se esticou e mandou para o fundo da rede. Pouco tempo depois, o time carioca tabelou, e Hulk serviu Serna, que, na cara do gol, bateu para fora e perdeu a chance de ampliar. Perdido e com pouca inspiração, o Corinthians mal ameaçou o Fluminense até o final do primeiro tempo, mesmo em desvantagem e jogando diante da Neo Química Arena lotada. Nos acréscimos, André finalizou de longe e mandou por cima, tirando um grito de 'uh!' da torcida do Timão depois de muito tempo. Após uma dividida entre Kaio César e Renê, o corintiano caiu na área tricolor, e os jogadores do Timão pediram pênalti. O Fluminense aproveitou a desatenção do Corinthians e puxou mais um contra-ataque. Serna serviu Hulk, que finalizou de primeira e parou em mais uma grande defesa de Hugo.

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Segundo tempo

Fernando Diniz fez uma modificação ousada no intervalo: tirou o zagueiro Iago e colocou o atacante Gui Negão. O volante Raniele passou a atuar como zagueiro. A mudança surtiu efeito. Agressivo, o Corinthians pressionou o Fluminense nos primeiros minutos da segunda etapa. Aos 5, Kaio César tocou de cabeça, e a bola tinha destino certo, mas desviou em Hulk. Dois minutos depois, André fez jogada incrível pelo lado direito, tirou dois marcadores e passou para Gustavo Henrique no meio da área. O camisa 13 teve tudo para marcar, mas chutou fraco e parou em Fábio. A pressão continuou, e aos 10 minutos Matheus Bidú cruzou na cabeça de Gui Negão, mas Fábio fez uma defesa monumental, que pouco adiantou. Na jogada seguinte, Memphis acertou uma bicicleta, Fábio pegou, e no rebote Gustavo Henrique empurrou para deixar tudo igual. Depois de empatar, o Timão continuou em cima, e o Tricolor não conseguiu reagir. Como o futebol não é sinônimo de justiça, o Fluminense voltou a estar à frente do Corinthians aos 31 minutos. Martinelli roubou a bola e passou para Ganso. O camisa 10 tocou para Hulk, que conduziu sem ser pressionado. O carrasco chutou, a bola desviou em Gustavo Henrique e enganou Hugo Souza. O Corinthians sentiu o gol do Fluminense e o estádio "murchou". Aos 41, Gui Negão pegou de voleio, mas mandou por cima. Nos acréscimos, Serna recebeu em velocidade e finalizou por baixo de Hugo Souza para dar números finais ao confronto.

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