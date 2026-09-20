O Fluminense venceu o Corinthians por 3 a 1, na tarde deste domingo (20), diante de uma Neo Química Arena lotada, e conquistou sua terceira vitória como visitante na competição. No jogo válido pela 28° rodada do Campeonato Brasileiro, Hulk, duas vezes, e Serna balançaram as redes para o Tricolor. Gustavo Henrique marcou para o time da casa.

Com o resultado, o Fluminense chegou aos 48 pontos e assumiu momentaneamente a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. O Corinthians permaneceu com 32, em 14º, e segue pressionado na parte de baixo da tabela.

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➡️Veja gols em Corinthians x Fluminense: Hulk marca dois

Como foi o jogo entre Corinthians e Fluminense

Pressionado, o time de Fernando Diniz começou o jogo tentando pressionar o Fluminense, mas a primeira chance clara foi dos visitantes, nos minutos iniciais. Hulk recebeu e iniciou o contra-ataque, servindo Nonato, que enfiou ótimo passe para Canobbio. O uruguaio adiantou e saiu na cara do gol, mas o chute saiu mascado e parou em Hugo Souza. Aos 16, após boa troca de passes, o Tricolor assustou de novo: Serna cortou para o meio, ficou de frente para o gol, e, mais uma vez, o goleiro da Seleção Brasileira evitou o tento do time visitante. A primeira boa chegada do Timão veio logo na sequência, e com outro jogador convocado para defender a Amarelinha. Breno Bidon invadiu a área pela esquerda e cruzou para trás, mas Thiago Silva afastou. Aos 24 minutos, o zero saiu do placar. Lucho Acosta fez lançamento perfeito para Hulk, que se esticou e mandou para o fundo da rede. Pouco tempo depois, o time carioca tabelou, e Hulk serviu Serna, que, na cara do gol, bateu para fora e perdeu a chance de ampliar. Perdido e com pouca inspiração, o Corinthians mal conseguiu ameaçar o Fluminense até o final do primeiro tempo, mesmo em desvantagem e jogando diante de uma Neo Química Arena lotada. Nos acréscimos, André finalizou de longe e mandou por cima, tirando um grito de 'uh!' do torcedor do Timão depois de muito tempo. Após uma dividida entre Kaio César e Renê, o corinthiano ficou no chão na área tricolor, e os jogadores do Timão pediram pênalti. O Fluminense aproveitou a desatenção do Corinthians e puxou mais um contra-ataque. Serna serviu Hulk, que finalizou de primeira e parou em mais uma grande defesa de Hugo.

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Segundo tempo

Fernando Diniz fez uma modificação ousada no intervalo: tirou o zagueiro Iago e colocou o atacante Gui Negão. O volante Raniele passou a atuar como zagueiro. A mudança surtiu efeito. Agressivo, o Corinthians pressionou o Fluminense nos primeiros minutos da segunda etapa. Aos 5, Kaio César tocou de cabeça, e a bola tinha endereço, mas desviou em Hulk. Apenas dois minutos depois, André fez jogada incrível pelo lado direito, tirou dois marcadores e tocou para Gustavo Henrique no meio da área. O camisa 13 teve tudo para marcar, mas chutou fraco e parou em Fábio. A pressão continuou, e aos 10 minutos Matheus Bidú cruzou na cabeça de Gui Negão, mas Fábio fez uma defesa monumental, que pouco adiantou. Na jogada seguinte, Memphis acertou uma bicicleta, Fábio pegou, e no rebote Gustavo Henrique empurrou para deixar tudo igual. Depois de empatar, o Timão continuou em cima, e o Tricolor não conseguiu reagir. Como o futebol não é sinônimo de justiça, o Fluminense voltou a ficar na frente do Corinthians aos 31 minutos. Martinelli roubou a bola e entregou para Ganso. O camisa 10 tocou em Hulk, que conduziu sem ser pressionado. O carrasco chutou, a bola desviou em Gustavo Henrique e matou Hugo Souza. O Corinthians sentiu o gol do Fluminense e o estádio 'murchou'. Aos 41, Gui Negão pegou de voleio, mas mandou por cima. Já nos acréscimos, Serna recebeu em velocidade e finalizou por baixo de Hugo Souza para dar números finais ao jogo.

Hulk comemora gol do Fluminense contra o Corinthians (Foto: Marina Garcia/Fluminense)

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

O Corinthians era amplamente superior no segundo tempo, até que o Tricolor acertou belo contra-ataque. Ganso ligou Hulk, que finalizou e decretou a vitória fora de casa.

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Deu aula 👍

Hulk, com dois gols, foi o melhor jogador em campo. Menção honrosa para os dois goleiros, que fizeram ótimas defesas.

Ficou abaixo 📉

Rodrigo Garro, mais uma vez, não conseguiu desempenhar bem com a camisa do Timão. O camisa 8 ainda perdeu a bola que gerou o contra-ataque do segundo gol tricolor.

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS x FLUMINENSE

Campeonato Brasileiro - 28ª rodada

📆 Data e horário: domingo, 20 de setembro de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)

🟨 Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

4️⃣ Quarto árbitro: Gustavo Ervino Bauermann (SC)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

🖥️ AVAR: Andre da Silva Bitencourt (RS)

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⚽ Gols: Hulk (24' 76'), Gustavo Henrique (56'), Serna (93')

🟨 Cartões amarelos: Memphis (COR), Matheuzinho (COR), André (COR), Samuel Xavier (FLU), Martinelli (FLU), Canobbio (FLU), Julio Fidélis (FLU), Nonato (FLU)

🟥 Cartões vermelhos:

CORINTHIANS (Técnico: Fernando Diniz):

Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Iago (Gui Negão) e Matheus Bidu; Raniele, André (Lingard), Breno Bidon (Matheus Pereira) e Rodrigo Garro; Kaio César e Memphis Depay (Pedro Raul).

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FLUMINENSE (Técnico: Marcão):

Fábio; Samuel Xavier (Julio Fidélis), Thiago Silva, Millán e Renê; Martinelli, Nonato (Hércules) e Lucho Acosta (Ganso); Canobbio (Riquelme Felipe), Serna e Hulk.