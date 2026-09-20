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Arroyo comanda virada, e Cruzeiro bate o Vitória no Barradão

As equipes se enfrentaram pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
20/09/2026 18:02
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Arroyo comemora gol do Cruzeiro
Arroyo comemora gol do Cruzeiro (Foto: Fillipe Alves/Ag. F8/Folhapress)

Convocado para a seleção do Equador, Keny Arroyo foi o protagonista da vitória de virada do Cruzeiro por 3 a 1 contra o Vitória. Os donos da casa abriram o placar com Renê, e a Raposa empatou com o equatoriano, Matheus Pereira e Villalba.

Com o resultado, a equipe comandada por Artur Jorge segue na sexta colocação, com 45 pontos, mas se distancia do rival e permanece próxima de Bahia, Athletico e Fluminense. Enquanto isso, o time liderado por Jair Ventura soma 33 pontos na 13ª posição, apenas quatro à frente da zona de rebaixamento.

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Vitória sai na frente

A primeira chance do jogo foi dos mandantes. Matheusinho venceu Gerson no meio e lançou Renê no ataque. Otávio saiu e fez a defesa, mas se atrapalhou com a bola. O atacante rubro-negro aproveitou a sobra e arriscou de fora da área, mas João Marcelo salvou. A resposta celeste veio aos 18 minutos. Gerson lançou Rojas, que, impedido, escorou para Matheus Pereira chutar no canto direito, mas Arcanjo defendeu.

Depois de um período em que o jogo ficou morno, o Leão abriu o placar aos 38 minutos. Renê recebeu na entrada da área, Rojas não deu combate, e o atacante acertou um belo chute sem chances para Otávio. A resposta celeste veio em finalização de Zé Lucas nos acréscimos.

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Renê comemora gol contra o Cruzeiro
Renê comemora gol contra o Cruzeiro (Foto: Marcio Jose/AGIF/Folhapress)

Arroyo comanda virada do Cruzeiro

Na volta dos vestiários, Artur Jorge modificou o esquema tático e foi recompensado. William avançou pela direita, passou para Kaio Jorge, que escorou para Arroyo chutar forte. Lucas Arcanjo até defendeu, mas a bola foi ao fundo do gol. Com meio-campo mais povoado, o Cruzeiro passou a trocar mais passes e chegar ao ataque.

Mais confortável no jogo, a Raposa passou a pressionar mais o adversário e conseguiu a virada aos 21 minutos. Arroyo avançou na linha de fundo pela direita e cruzou para Villalba, que, da entrada da área, chutou forte e fez 2 a 1. Minutos depois, o camisa 99 quase ampliou após Kaio Jorge costurar pela defesa rubro-negra, mas isolou.

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Atrás no placar, o Vitória se lançou ao ataque e chegou a assustar Otávio em bolas aéreas. Em uma jogada a seu favor, Kaio Jorge disparou pela esquerda, mas correu menos que a bola e perdeu boa oportunidade. No minuto final, Matheus Pereira fechou a conta.

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Visão do Lance!

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Com a entrada de Felipe Morais na segunda etapa, o Cruzeiro teve mais presença no campo ofensivo e dominou a partida por alguns minutos. Esse momento foi crucial para que a equipe fizesse 2 a 1 e garantisse os três pontos no Barradão.

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Deu aula 🏅

Convocado pela seleção do Equador, Keny Arroyo foi o destaque da partida contra o Vitória. O atacante marcou o gol de empate e deu a assistência para Villalba virar o jogo.

Ficou abaixo 📉

Envolvido no lance do segundo gol do Cruzeiro, Erick foi o principal destaque negativo do Rubro-Negro. O ponta acertou apenas 65% dos passes e teve baixo desempenho defensivo.

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✅ Ficha técnica

VITÓRIA 🆚 CRUZEIRO
Campeonato Brasileiro- 28ª Rodada

📆 Data e horário: Domingo, 20 de setembro de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Barradão, Salvador-BA
🥅 Gols: Renê, 38'/1°T (1-0), Arroyo, 1'/2°T (1-1), Villalba, 21'/2ºT (1-2), Matheus Pereira, 51'/2ºT (1-3)
🟨 Cartões amarelos: ; Gerson, Felipe Morais e Jonathan Jesus (CRU)
🟥 Cartões vermelhos: -

VITÓRIA (Técnico: Jair Ventura)
Arcanjo; Jamerson, Luan Cândido, Cacá, Mateusinho (Britez); Caique (Zé Vitor), Martínez, Matheuzinho (Kayzer); Erick (Lucas Silva), Tarzia, Renê (Alex Bruno)

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CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; Fagner (William), Jonathan Jesus, João Marcelo, Rojas (Villalba); Zé Lucas (Matheus Henrique), Gerson (Fabrício Bruno)[, Matheus Pereira; Arroyo, Wesley (Felipe Morais), Kaio Jorge.

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (SP)
🚩 Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Alex Ang Ribeiro (SP)
📺 VAR: Daiane Muniz (SP)

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