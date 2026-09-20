Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Veja as chances de rebaixamento após jogos de Corinthians, Grêmio e Vitória

Time de Fernando Diniz perdeu mais uma no Brasileirão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
20/09/2026 19:08
Favorite o Lance! no Google
Fernando Diniz durante a partida entre Corinthians x Estudiantes
Corinthians de Fernando Diniz perdeu mais uma no Brasileirão (Foto: Nelson Almeida/AFP)

O Corinthians viu as chances de rebaixamento aumentarem após mais uma derrota no Brasileirão. De acordo com portal Infobola, o clube paulista agora tem 23% de chances de cair para a segunda divisão. O site do matemático Tristão Garcia também analisou as chances das outras equipes da parte de baixo da tabela.

➡️ Veja gols em Corinthians x Fluminense: Hulk marca dois

Além do Corinthians, derrotado pelo Fluminense por 3 a 1, Grêmio e Vitória também entraram em campo hoje. O Tricolor Gaúcho empatou sem gols com o Palmeiras, enquanto o Vitória perdeu em casa para o Cruzeiro. Com o resultado, o time de Renato Gaúcho tem 53% de chance de queda. Já a equipe de Jair Ventura, 13%.

continua após a publicidade

Chances de rebaixamento dos clubes:

Chapecoense (18 pontos) - 99%
Remo (23) - 94%
Internacional (28) - 66%
Grêmio (29) - 53%
Vasco (31) - 21%
Mirassol (32) - 23%
Corinthians (32) - 23%
Vitória (33) - 13%
Botafogo (35) - 4%
São Paulo (36) - 1%
RB Bragantino (36) - 1%
Coritiba (38) - 1%
Santos (38) - 1%

Chances de rebaixamento do Corinthians aumentaram após a derrota para o Fluminense
Hulk marcou dois gols contra o Corinthians (Foto: Andre Pera/Pera Photo Press/Folhapress)

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Craque Neto critica atuação de meia corintiano (Foto: Reprodução)

Fora de Campo

Neto detona titular do Corinthians após derrota: 'Culpa sua'

Há 1 minuto
Jonathan Jesus e jogadores do Cruzeiro

Cruzeiro

Jogador do Cruzeiro fala sobre cobranças da torcida: 'Direito dela'

Há 12 minutos
Até então, nada foi divulgado oficialmente (Foto: Mauro Silva/Prime Fotografias/MyPhoto Press/Folhapress)

Flamengo

Titular do Flamengo deixa o campo com dores contra Bragantino

Há 23 minutos
Varela comemora seu gol em Flamengo x Bragantino

Flamengo

Veja gol em Flamengo x RB Bragantino: Varela abre o placar para o Rubro-Negro

Há 25 minutos
Artur Jorge no Barradão

Cruzeiro

Artur Jorge destaca 'peso emocional' de eliminações após triunfo contra o Vitória

Há 31 minutos
Durante entrevista coletiva, o comandante se manifestou sobre polêmica no último confronto (Foto: Paulo Pinto/São Paulo FC)

São Paulo

Dorival explica fala polêmica após eliminação do São Paulo

Há 1 hora
Mais LANCE!
Arroyo comemora gol do Cruzeiro

Arroyo comanda virada, e Cruzeiro bate o Vitória no Barradão

Hulk comemora seu gol no jogo do Fluminense contra o Corinthians pelo Brasileirão

Em tarde de Hulk, Fluminense vence o Corinthians no Brasileirão e volta ao G-4

Jogadores do Cruzeiro abraçados

Veja os gols que deram os três pontos ao Cruzeiro sobre o Vitória no Brasileirão

Corinthians e Fluminense se enfrentando pelo Brasileirão

Veja gols em Corinthians x Fluminense: Hulk marca dois

Vasco x Itabirito

Vasco faz história com recorde de público no futebol feminino do Rio

Weverton é ovacionado ao deixar o gramado após o empate entre Grêmio e Palmeiras

Herói do Grêmio contra o Palmeiras, Weverton fala de atuação histórica

camisa do Cruzeiro no Barradão

Mudança no meio! Confira escalação do Cruzeiro contra o Vitória

Arroyo com a camisa do Equador

Arroyo, do Cruzeiro, é convocado pela seleção do Equador

Ju Santos chutando

Vasco perde em São Januário, mas conquista o Brasileirão A2 Feminino

Weverton comemora uma das grandes defesas no empate entre Grêmio e Palmeiras

Palmeiras para em Weverton e empata com o Grêmio pelo Brasileirão

AO VIVO Atlético de Madrid diminui contra o Real na semifinal da Supercopa

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (20/09/2026)

Palmeiras ataca contra gol de Weverton, do Grêmio

Palmeiras acerta duas bolas na trave do Grêmio no primeiro tempo; veja

Jogadores do Cruzeiro saúdam a torcida

Cruzeiro busca virada de chave contra o Vitória após semana de protestos