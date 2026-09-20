Veja as chances de rebaixamento após jogos de Corinthians, Grêmio e Vitória
Time de Fernando Diniz perdeu mais uma no Brasileirão
O Corinthians viu as chances de rebaixamento aumentarem após mais uma derrota no Brasileirão. De acordo com portal Infobola, o clube paulista agora tem 23% de chances de cair para a segunda divisão. O site do matemático Tristão Garcia também analisou as chances das outras equipes da parte de baixo da tabela.
➡️ Veja gols em Corinthians x Fluminense: Hulk marca dois
Além do Corinthians, derrotado pelo Fluminense por 3 a 1, Grêmio e Vitória também entraram em campo hoje. O Tricolor Gaúcho empatou sem gols com o Palmeiras, enquanto o Vitória perdeu em casa para o Cruzeiro. Com o resultado, o time de Renato Gaúcho tem 53% de chance de queda. Já a equipe de Jair Ventura, 13%.
Chances de rebaixamento dos clubes:
Chapecoense (18 pontos) - 99%
Remo (23) - 94%
Internacional (28) - 66%
Grêmio (29) - 53%
Vasco (31) - 21%
Mirassol (32) - 23%
Corinthians (32) - 23%
Vitória (33) - 13%
Botafogo (35) - 4%
São Paulo (36) - 1%
RB Bragantino (36) - 1%
Coritiba (38) - 1%
Santos (38) - 1%
🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Fora de Campo
Neto detona titular do Corinthians após derrota: 'Culpa sua'Há 1 minuto
Cruzeiro
Jogador do Cruzeiro fala sobre cobranças da torcida: 'Direito dela'Há 12 minutos
Flamengo
Titular do Flamengo deixa o campo com dores contra BragantinoHá 23 minutos
Flamengo
Veja gol em Flamengo x RB Bragantino: Varela abre o placar para o Rubro-NegroHá 25 minutos
Cruzeiro
Artur Jorge destaca 'peso emocional' de eliminações após triunfo contra o VitóriaHá 31 minutos
São Paulo
Dorival explica fala polêmica após eliminação do São PauloHá 1 hora
Mais LANCE!