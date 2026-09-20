Dorival explica fala polêmica após eliminação do São Paulo

O São Paulo não apresentou uma atuação vistosa, mas fez o suficiente para vencer o Internacional por 1 a 0, no último sábado (19), no Morumbis, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado trouxe um pouco de alívio ao Tricolor depois da eliminação para o Boca Juniors, nas quartas de final da Sul-Americana.

O gol da vitória foi marcado por Calleri, de pênalti, aos 14 minutos do primeiro tempo. Em uma noite marcada pela cobrança das arquibancadas, o técnico Dorival Júnior também precisou explicar uma declaração dada após a queda para o clube argentino, que provocou um protesto da torcida são-paulina.

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Torcida do São Paulo se revolta com fala de Dorival

Acostumada a apoiar a equipe durante os jogos no Morumbis, a torcida organizada do São Paulo optou pelo silêncio no início da partida contra o Internacional. A manifestação foi uma resposta às declarações de Dorival após o empate por 1 a 1 com o Boca Juniors, na última terça-feira (15), resultado que confirmou a eliminação tricolor após a derrota por 1 a 0 no jogo de ida, na Bombonera. Durante os primeiros 15 minutos do duelo com o Colorado, a principal organizada do clube não cantou e exibiu uma faixa com os dizeres: "Silêncio, estamos jogando".

A revolta teve origem na avaliação feita por Dorival depois da eliminação. O treinador afirmou que os jogadores ficaram nervosos diante da recepção preparada pela torcida antes do confronto decisivo com o Boca Juniors. Segundo o técnico, o excesso de nervosismo comprometeu o rendimento da equipe durante a partida. A declaração não foi bem recebida pelos torcedores, que responderam com o protesto silencioso no jogo seguinte.

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Dorival explicou a fala que teve após a eliminação do São Paulo para o Boca (Foto: Paulo Pinto/São Paulo FC)

Dorival Jr. quebra silêncio após fala negativa

Após a vitória sobre o Internacional, Dorival, durante entrevista coletiva, afirmou que só tomou conhecimento da manifestação da torcida no próprio sábado e lamentou a interpretação dada à sua declaração:

- Eu nem sabia da situação. Fiquei sabendo hoje. O maior patrimônio que os clubes possuem são as suas torcidas. A do São Paulo, em especial, pelo que vem fazendo pelo clube. E eu reconheci a todo momento tudo o que vinha acontecendo. Reconheci que estávamos em débito com a torcida - afirmou o treinador.

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Dorival também esclareceu que, em nenhum momento, teve a intenção de responsabilizar os torcedores pelo desempenho do São Paulo diante do Boca Juniors. Segundo ele, a referência feita na entrevista anterior era exclusivamente ao estado emocional da equipe durante aquela partida:

- Em momento nenhum eu imaginei, na resposta daquela pergunta, uma ligação nesse sentido: que o movimento que o torcedor havia feito é que havia desestabilizado a nossa equipe. Não. Eu apenas falei que foi uma partida em que, emocionalmente, nós não estávamos dentro de uma normalidade. Mas não que aquilo havia afetado a equipe de alguma forma. Jamais. Primeiro que as responsabilidades dos resultados são minhas - explicou Dorival.

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O técnico ainda lamentou a forma como a declaração foi interpretada e reforçou o respeito que tem pela torcida do São Paulo. Dorival relembrou também sua primeira passagem pelo clube e o fato de ter deixado o Tricolor em 2024 para assumir a Seleção Brasileira:

- Lamento pela colocação naquele instante, nem percebi isso. Tenho um respeito muito grande, um carinho pelo torcedor são-paulino. Só estou aqui hoje por causa dessa torcida. Até porque eu tinha um compromisso com eles pela maneira como eu saí do São Paulo. Sinto muito pela situação, mas não foi essa a intenção. Em momento e em sentido nenhum - completou o comandante tricolor.

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Futuro do São Paulo em 2026

Com a eliminação na Sul-Americana, o São Paulo passou a ter apenas o Campeonato Brasileiro pela frente na temporada. A vitória sobre o Internacional levou o Tricolor aos 36 pontos, na 11ª colocação, cinco acima do Vasco, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento. O resultado também aproximou a equipe da marca de 45 pontos, estabelecida por Hernán Crespo no início da temporada como objetivo para evitar o risco de queda.

O próximo compromisso do São Paulo será um clássico. O Tricolor enfrenta o Santos no dia 2 de outubro, sexta-feira, às 20h, no Morumbis, em partida atrasada da 21ª rodada do Brasileirão. O confronto foi remarcado por causa da participação do Peixe nos playoffs da Sul-Americana.

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