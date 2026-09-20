Herói do Grêmio contra o Palmeiras, Weverton fala de atuação histórica

O goleiro Weverton foi o protagonista do empate sem gols entre Grêmio e Palmeiras, neste domingo (20), na Arena, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, o goleiro classificou as defesas nos chutes de Andreas Pereira, Maurício e Sosa como algumas das mais difíceis de sua carreira.

➡️ Palmeiras para em Weverton e empata com o Grêmio pelo Brasileirão

— Hoje realmente foram defesas muito difíceis. Para o Palmeiras é valendo a liderança, para nós é valendo um ponto lá embaixo. Então é fazer o que for preciso. Se tiver que quebrar o braço, que seja, mas pra defender o gol, essa é a minha vocação. Foi pra isso que eu fui chamado pra fazer e eu jamais vou deixar de fazer.

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— Esperávamos vencer, porque os resultados de sábado nos colocam na zona de rebaixamento, mas a gente não pode desprezar um ponto. Fazia tempo que a gente não passava um jogo sem sofrer gols. Isso é importante.

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Weverton em ação pelo Grêmio (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Ida de Weverton ao Grêmio dividiu torcedores do Palmeiras

A saída de Weverton do Palmeiras não foi totalmente tranquila. O goleiro ficou oito anos no clube, de 2018 até o início de 2026, fez mais de 450 jogos e conquistou 12 títulos, incluindo duas Libertadores, tornando-se um dos maiores ídolos da era recente do clube. No final de 2025 ele sofreu uma lesão na mão, perdeu a titularidade para Carlos Miguel e acabou virando reserva.

O Palmeiras ofereceu ao goleiro uma renovação de contrato por mais um ano, quando o Grêmio ofereceu uma proposta mais longa e com um salário bem maior. Assim, Weverton pediu para sair e o clube o liberou de graça.

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A reação da torcida do Palmeiras com a ida de Weverton ao Grêmio foi bastante dividida. Parte dos torcedores cobrou as falhas dele em 2025, especialmente em clássicos e jogos decisivos, e ficou irritada com a forma como as negociações foram conduzidas. Alguns torcedores atacaram nas redes e até comemoraram a saída, dizendo que era hora de passar a vez para Carlos Miguel.

Ao mesmo tempo, grande parte se despediu do goleiro, reconhecendo sua grandeza na história do Palestra. Quando Weverton voltou a enfrentar o Palmeiras, já pelo Grêmio, a torcida ovacionou seu nome e aplaudiu.