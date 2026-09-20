O Cruzeiro venceu, na tarde deste domingo (20), o Vitória por 3 a 1, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, em coletiva de imprensa breve, o técnico Artur Jorge avaliou o resultado da Raposa e destacou a entrega dos jogadores.

– Destaco a vitória nos 90 minutos do Cruzeiro. Não é fácil gerir essa parte emocional que nos custou as eliminações, os momentos difíceis que ocorreram depois. Precisamos do apoio de quem gosta de nós. Adversários e inimigos temos muitos – disse o técnico.

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– Os jogadores fizeram uma partida competente, foram combativos. Tivemos diferenças na primeira e na segunda etapa, mas isso tem a ver com a proposta do jogo, nossa e do adversário. Fomos felizes ao fazer o gol no início da segunda etapa. Destaco o empenho e o trabalho dos jogadores para conseguir a vitória. Dedicamos o resultado à torcida – avaliou Artur Jorge após o triunfo do Cruzeiro.

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Vitória x Cruzeiro

A primeira chance do jogo foi dos mandantes. Matheusinho venceu Gerson no meio e lançou Renê no ataque. Otávio saiu e fez a defesa, mas se atrapalhou com a bola. O atacante rubro-negro aproveitou a sobra e arriscou de fora da área, mas João Marcelo salvou. A resposta celeste veio aos 18 minutos. Gerson lançou Rojas, que, impedido, escorou para Matheus Pereira chutar no canto direito, mas Arcanjo defendeu.

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Depois de um período em que o jogo ficou morno, o Leão abriu o placar aos 38 minutos. Renê recebeu na entrada da área, Rojas não deu combate, e o atacante acertou um belo chute sem chances para Otávio. A resposta celeste veio em finalização de Zé Lucas nos acréscimos.

Na volta dos vestiários, Artur Jorge modificou o esquema tático e foi recompensado. William avançou pela direita, passou para Kaio Jorge, que escorou para Arroyo chutar forte. Lucas Arcanjo defendeu, mas a bola foi ao fundo do gol. Com meio-campo mais povoado, o Cruzeiro passou a trocar mais passes e chegar ao ataque.

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Arroyo comemora gol do Cruzeiro (Foto: Fillipe Alves/Ag. F8/Folhapress)

Mais confortável no jogo, a Raposa passou a pressionar o adversário e conseguiu a virada aos 21 minutos. Arroyo avançou na linha de fundo pela direita e cruzou para Villalba, que, da entrada da área, chutou forte e fez 2 a 1. Minutos depois, o camisa 99 quase ampliou após Kaio Jorge costurar pela defesa rubro-negra, mas isolou.

Atrás no placar, o Vitória se lançou ao ataque e chegou a assustar Otávio em bolas aéreas. Em uma jogada a seu favor, Kaio Jorge disparou pela esquerda, mas correu menos que a bola e perdeu boa oportunidade. No minuto final, Matheus Pereira fechou o placar.

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