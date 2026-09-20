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Flamengo e Palmeiras: veja as chances de título do Brasileirão

Rubro-Negro abriu três pontos em relação ao Alviverde

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
20/09/2026 20:58
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Giay, do Palmeiras, e Bruno Henrique, do Flamengo, disputam a bola no Maracanã
Flamengo e Palmeiras disputam o título do Brasileirão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/Divulgação)

O Flamengo abriu três pontos em relação ao Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro bateu o RB Bragantino no Maracanã, enquanto o Alviverde ficou no empate com o Grêmio em Porto Alegre. O site InfoBola atualizou as chances de título dos dois clubes.

Com a vitória sobre o Red Bull Bragantino, o time de Leonardo Jardim chegou aos 60 pontos. Já a equipe de Abel Ferreira soma 57. De acordo com o portal do matemático Tristão Garcia, o Flamengo agora tem 74% de chances de título, enquanto o Palmeiras soma 25%.

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Agora, os clubes param para a Data Fifa e retornam no início de outubro. O próximo jogo do Flamengo é contra o Santos, fora de casa, no dia 8, mesmo dia em que o Palmeiras encara o Bahia, no Allianz Parque.

Tanto Flamengo, quanto Palmeiras disputam a semifinal da Libertadores no próximo mês. O Rubro-Negro pega o Estudiantes, enquanto o Palmeiras faz duelo brasileiro contra o Fluminense. A equipe de Abel Ferreira ainda joga a Copa do Brasil, da qual o time carioca já foi eliminado.

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Flaco López e Léo Pereira se cumprimentam durante duelo entre Palmeiras e Flamengo
Flaco López e Léo Pereira se cumprimentam em Palmeiras x Flamengo (Foto: Isabela Azine/AGIF/Folhapress)

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