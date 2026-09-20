Flamengo e Palmeiras: veja as chances de título do Brasileirão
Rubro-Negro abriu três pontos em relação ao Alviverde
O Flamengo abriu três pontos em relação ao Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro bateu o RB Bragantino no Maracanã, enquanto o Alviverde ficou no empate com o Grêmio em Porto Alegre. O site InfoBola atualizou as chances de título dos dois clubes.
Com a vitória sobre o Red Bull Bragantino, o time de Leonardo Jardim chegou aos 60 pontos. Já a equipe de Abel Ferreira soma 57. De acordo com o portal do matemático Tristão Garcia, o Flamengo agora tem 74% de chances de título, enquanto o Palmeiras soma 25%.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas
Agora, os clubes param para a Data Fifa e retornam no início de outubro. O próximo jogo do Flamengo é contra o Santos, fora de casa, no dia 8, mesmo dia em que o Palmeiras encara o Bahia, no Allianz Parque.
Tanto Flamengo, quanto Palmeiras disputam a semifinal da Libertadores no próximo mês. O Rubro-Negro pega o Estudiantes, enquanto o Palmeiras faz duelo brasileiro contra o Fluminense. A equipe de Abel Ferreira ainda joga a Copa do Brasil, da qual o time carioca já foi eliminado.
🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Santos
Santos perde titular para confronto contra o São PauloHá 46 minutos
Futebol Nacional
Veja os gols da vitória do Athletico sobre o Bahia no BrasileirãoHá 1 hora
Corinthians
Gustavo Henrique aponta culpado em derrota do CorinthiansHá 2 horas
Cruzeiro
Matheus Pereira avalia triunfo do Cruzeiro contra o VitóriaHá 2 horas
Fora de Campo
Neto detona titular do Corinthians após derrota: 'Culpa sua'Há 2 horas
Cruzeiro
Jogador do Cruzeiro fala sobre cobranças da torcida: 'Direito dela'Há 2 horas
Mais LANCE!