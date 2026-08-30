Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Veja gol em Flamengo x Botafogo: Samuel Lino abre o placar

As equipes se enfrentam pela 25° rodada do Brasileirão

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
30/08/2026 16:17
Atualizado há 30 minutos
Supervisionado porWilson Spiler,
Favorite o Lance! no Google
Samuel Lino comemorando gol contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro
Samuel Lino comemorando gol contra o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Flamengo e Botafogo se enfrentam neste domingo (30), no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já no início do primeiro tempo, após um gol anulado de Arthur Cabral, Samuel Lino marca para o Rubro-Negro.

Aos 12 minutos do primeiro tempo, Metade do gol é de Jorginho. O volante se coloca entre os dois zagueiros na saída de bola, levanta a cabeça e acerta um lançamento nas costas da marcação para Samuel Lino. O atacante só tem o trabalho de dominar e tocar na saída de Gabriel Batista. Bonito gol.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Nacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Veja o gol:

Como chega o Flamengo

Flamengo chega ao clássico depois de ter sua sequência de 13 jogos sem derrotas interrompida pelo Cruzeiro. O resultado deixou a equipe seis pontos atrás do Palmeiras, embora o Rubro-Negro tenha uma partida a menos.

Para o duelo, Leonardo Jardim não poderá contar com Bruno Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, além de Plata, que está de saída para o Dínamo de Moscou, assim como Wallace Yan para o BragantinoLéo Pereira, poupado na última rodada, deve retornar ao time titular.

continua após a publicidade

Flamengo também não terá Alex SandroDe La Cruz Vitão, que seguem entregues ao departamento médico.

➡️Flamengo corre contra o tempo por reforços para a Libertadores; veja o prazo

Como chega o Botafogo

Botafogo busca dar uma resposta após uma sequência negativa. O Alvinegro vem de duas derrotas consecutivas e foi eliminado da Sul-Americana após sofrer uma goleada por 6 a 1 para o Cienciano, no Peru.

No Brasileiro, o time caiu para a 11ª colocação, com 30 pontos, e precisa se aproximar do G5. O Cruzeiro, primeiro clube dentro da zona de classificação para a Libertadores, soma 39 pontos.

continua após a publicidade

Rodrigo Bellão terá o retorno de Arthur Cabral, que cumpriu suspensão na derrota para o Athletico-PR. Por outro lado, Danilo Santos e Warleson devem desfalcar a equipe, enquanto Matheus Martins, negociado com o Dínamo de Moscou, não atua mais pelo clube.

Flamengo está enfrentando o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro
Flamengo está enfrentando o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

➡️Muitas mudanças e novo cenário: Botafogo reencontra o Flamengo no Brasileirão

Confira as informações de Flamengo x Botafogo

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 🆚 BOTAFOGO
🏆 Campeonato Brasileiro – 25ª rodada

📆 Data e horário: domingo, 30 de agosto, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Globo, GETV e Premiere
🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)
🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Luiz Cláudio Regazone (RJ)
📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Arthur Cabral marcando o gol anulado em Flamengo e Botafogo

Fora de Campo

Gol anulado em Flamengo x Botafogo divide opiniões: 'Vergonha'

Há 2 minutos
Oliva abre o placar diante do Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro

Futebol Nacional

Veja gol em Corinthians x Santos: Oliva abre o placar

Há 20 minutos
Mosaico da torcida do Corinthians

Corinthians

Torcida do Corinthians provoca o Santos antes do clássico: 'Ainda lembro'

Há 56 minutos
Mattheus Montenegro, presidente do Fluminense

Fluminense

'Fluminense sai muito chateado' por pênalti, diz presidente do clube

Há 1 hora
Rodrigo Bellão, técnico interino do Botafogo

Botafogo

Botafogo está escalado com retorno de dupla titular para enfrentar o Flamengo

Há 1 hora
Funcionário cuida do gramadodo Maracanã antés de clássico

Futebol Nacional

Corinthians e Flamengo vivem dilema semelhante antes de clássicos regionais

Há 1 hora
Mais LANCE!
Vestiário do Santos pronto para o clássico contra o Corinthians.

Com Neymar e Gabigol, Santos está escalado para clássico contra o Corinthians

Camisa do Corinthians no vestiário

Memphis titular? Diniz define o Corinthians para enfrentar o Santos

Rodinei Olympiacos

Santos negocia com Rodinei e tem acordo verbal avançado; entenda

Leozinho do Athletico Paranaense disputa o lance com Paulo Henrique Ganso e Matheus Martinelli do Fluminense, durante a partida entre Athletico Paranaense e Fluminense

Dê suas notas: avalie a atuação dos jogadores do Fluminense contra o Athletico-PR

Hulk teve participação decisiva no empate do Fluminense com o Athletico-PR, em Curitiba

Athletico-PR marca no fim e arranca empate com o Fluminense

Jogadores de Mirassol x Palmeiras em disputa de bola

Como assistir Mirassol x Palmeiras no Prime Vídeo?

Palmeiras x Mirassol no Allianz pelo Brasileirão 2026.

Com clássicos, Brasileirão Série A tem seis jogos neste domingo; confira

Artur Jorge passa orientação para Lucho

ANÁLISE: Artur Jorge aposta em Cruzeiro reserva que não corresponde

Iago, jogador do São Paulo

Iago alcança sequência no São Paulo e agradece apoio da torcida em casa: '12° jogador'

Facundo Colidio em Vasco 3x1 Cruzeiro pelo Brasileirão

Em nova função, Colidio mantém boa atuação e cai nas graças da torcida do Vasco

Zico em partida do Kashima Antlers

Ídolo do Flamengo revela torcida pelo Vasco na Copa do Brasil: 'Vou torcer sempre'

Neymar durante o clássico contra o Corinthians, válido pelo Brasileirão 2026.

Neymar se prepara para disputar seu segundo clássico pelo Santos em 2026; veja números

Scarpa e Reinier em Atlético x Vitoria (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Análise: Atlético mantém nível com reservas e chega fortalecido para decisão contra o Cruzeiro