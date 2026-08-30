Veja gol em Flamengo x Botafogo: Samuel Lino abre o placar As equipes se enfrentam pela 25° rodada do Brasileirão

Flamengo e Botafogo se enfrentam neste domingo (30), no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já no início do primeiro tempo, após um gol anulado de Arthur Cabral, Samuel Lino marca para o Rubro-Negro.

Aos 12 minutos do primeiro tempo, Metade do gol é de Jorginho. O volante se coloca entre os dois zagueiros na saída de bola, levanta a cabeça e acerta um lançamento nas costas da marcação para Samuel Lino. O atacante só tem o trabalho de dominar e tocar na saída de Gabriel Batista. Bonito gol.

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Veja o gol:

Como chega o Flamengo

O Flamengo chega ao clássico depois de ter sua sequência de 13 jogos sem derrotas interrompida pelo Cruzeiro. O resultado deixou a equipe seis pontos atrás do Palmeiras, embora o Rubro-Negro tenha uma partida a menos.

Para o duelo, Leonardo Jardim não poderá contar com Bruno Henrique, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, além de Plata, que está de saída para o Dínamo de Moscou, assim como Wallace Yan para o Bragantino. Léo Pereira, poupado na última rodada, deve retornar ao time titular.

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O Flamengo também não terá Alex Sandro, De La Cruz e Vitão, que seguem entregues ao departamento médico.

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Como chega o Botafogo

O Botafogo busca dar uma resposta após uma sequência negativa. O Alvinegro vem de duas derrotas consecutivas e foi eliminado da Sul-Americana após sofrer uma goleada por 6 a 1 para o Cienciano, no Peru.

No Brasileiro, o time caiu para a 11ª colocação, com 30 pontos, e precisa se aproximar do G5. O Cruzeiro, primeiro clube dentro da zona de classificação para a Libertadores, soma 39 pontos.

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Rodrigo Bellão terá o retorno de Arthur Cabral, que cumpriu suspensão na derrota para o Athletico-PR. Por outro lado, Danilo Santos e Warleson devem desfalcar a equipe, enquanto Matheus Martins, negociado com o Dínamo de Moscou, não atua mais pelo clube.

Flamengo está enfrentando o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

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Confira as informações de Flamengo x Botafogo

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 🆚 BOTAFOGO

🏆 Campeonato Brasileiro – 25ª rodada

📆 Data e horário: domingo, 30 de agosto, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Globo, GETV e Premiere

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

🚩 Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa (RJ) e Luiz Cláudio Regazone (RJ)

📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

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