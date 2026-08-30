Athletico-PR marca no fim e arranca empate com o Fluminense Time carioca sai perdendo, vira o placar, mas não resiste à pressão

Com um gol de pênalti já nos acréscimos, o Athletico-PR arrancou um empate por 3 a 3 neste domingo (30) com o Fluminense, na Arena da Baixada, em Curitiba. Leozinho, Benavídez e Viveros, de pênalti, marcaram para os paranenses, enquanto Hulk, Canobbio — aproveitando falha do goleiro Santos — e Ignácio fizeram para os cariocas. Com o resultado, o G-4 do Brasileirão Série A ficou inalterado, com o Athletico mantendo três pontos de vantagem sobre o Flu (45 a 42).

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Como foi Athletico-PR x Fluminense

Athletico faz marcação alta, mas Flu não se intimida no primeiro tempo

Jogando em casa e buscando a vice-liderança do Brasileirão Série A, o Athletico tentou impor seu ritmo. O time de Odair Hellmann procurou fazer pressão alta e fechar os espaços do Fluminense, que não se intimidou. Nos primeiros minutos, aliás, foi a equipe carioca quem levou mais perigo, em especial com Canobbio. Mas aos poucos o Athletico foi construindo suas chances e abriu o marcador aos 34, em gol de cabeça de Leozinho. Três minutos mais tarde, porém, Hulk bateu falta por cima da barreira, Santos não alcançou e o placar voltou à igualdade: 1 a 1.

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Viveros bate pênalti no fim e deixa tudo igual entre Athletico-PR e Fluminense (Foto: Robson Mafra/AGIF/Folhapress)

Fluminense vira em falha de Santos, mas Viveros iguala no fim

O Athletico voltou mais ofensivo para os últimos 45 minutos, e chegou logo aos 2 a 1. Aos 2, Benavídez aproveitou indefinição da defesa do Fluminense após cobrança de escanteio e cabeceou no canto direito de Fábio. A partir daí, o time carioca avançou suas linhas e começou a atacar. Chegou ao empate aos 19, quando Canobbio chutou sem força e quase sem ângulo, mas Santos, que tentou encaixar, falhou e desviou a bola para a própria rede. Ex-jogador do Athletico, o uruguaio evitou comemoração mais efusiva no gol. A virada acabaria vindo aos 32, em cabeceio de Ignácio após falta cobrada por Hulk. Mas, nos acréscimos, Fábio trombou com Viveros e o árbitro marcou pênalti. O artilheiro do Brasileirão Série A cobrou, marcou o 17º gol na competição e deixou tudo igual.

Visão do Lance!

Lance Capital 💡

Pênalti de Fábio, já nos acréscimos, acabou custando a vitória do Fluminense. O goleiro ainda tentou evitar o contato, mas foi imprudente no lance,

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Deu aula 🏅

Hulk não teve uma exibição muito vistosa, mas desequilibrou quando foi preciso. Marcou um gol de falta e deu a assistência para Ignácio fazer o seu.

Ficou abaixo 📉

O goleiro Santos falhou no segundo gol do Fluminense, quando ele se agachou para fazer uma defesa relativamente tranquila e acabou desviando contra a própria meta. No primeiro, marcado por Hulk, ele demorou para saltar na cobrança de falta.

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Ei, juiz 📣

Felipe Fernandes de Lima ouviu bastante dos jogadores do Fluminense ao marcar pênalti de Fábio sobre Viveros. Os dois trombaram em disputa na linha de fundo quando o cronômetro já marcava 47 do segundo tempo.

✅ FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR 3 x 3 FLUMINENSE

Brasileirão Série A — 25ª rodada

📆 Data e horário: domingo, 30 de agosto de 2026

📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

🥅 Gols: Leozinho (34'/1ºT) e Hulk (37'/1ºT); Benavídez (2'/2ºT), Canobbio (19'/2ºT), Ignácio (32'/2ºT) e Viveros (49'/2ºT)

🟨 Cartões Amarelos: Ganso (FLU); Benavídez (ATH)

🕴️ Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima, auxiliado por Felipe Alan Costa de Oliveira e Celso Luiz da Silva (trio de Minas Gerais)

📺 VAR: Thiago Duarte Peixoto

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⚽ ESCALAÇÕES

Athletico-PR

Santos; Dantas, Aguirre (Jorge Rivaldo) e Arthur Dias; Benavídez, Luiz Gustavo (Zapelli), Jadson e Mendoza e João Cruz (Vargas); Leozinho (Dudu) e Viveros.

Técnico: Odair Hellmann

Fluminense

Fábio; Guga, Ignácio, Millán e Renê; Martinelli, Nonato e PH Ganso (Lucho Acosta); Canobbio, Soteldo (Serna) e Hulk (Jemmes).

Técnico: Marcão.

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