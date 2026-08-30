Análise: Atlético mantém nível com reservas e chega fortalecido para decisão contra o Cruzeiro Galo poupa titulares e reservas dão retorno positivo

O Atlético venceu, convenceu e ampliou sua invencibilidade para 13 partidas ao bater o Vitória por 2 a 0 com uma equipe reserva. O time alternativo manteve o nível de desempenho dos titulares, com boas atuações individuais que podem render novas opções para Eduardo Domínguez. Além da vitória, o Galo preservou peças importantes e chega com confiança, elenco descansado e moral elevada para a grande decisão contra o Cruzeiro.

O Atlético venceu, convenceu e ampliou sua invencibilidade para 13 partidas ao bater o Vitória por 2 a 1 com uma equipe reserva. O time alternativo manteve o nível de desempenho dos titulares, com boas atuações individuais que podem render novas opções para Eduardo Domínguez. Além da vitória, o Galo preservou peças importantes e chega com confiança, elenco descansado e moral elevada para a grande decisão contra o Cruzeiro.

Primeiro tempo

Com uma equipe totalmente alternativa, a principal dúvida antes do jogo era se o Atlético conseguiria manter o padrão de desempenho apresentado nas últimas partidas, mesmo com as mudanças promovidas por Eduardo Domínguez. A equipe sustenta uma sequência de invencibilidade e apresentando um futebol consistente, e o desafio era repetir esse comportamento mesmo sem alguns de seus principais jogadores.

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Nos primeiros minutos, o Atlético mostrou que não pretendia alterar sua postura. O time se posicionou no campo ofensivo, buscou jogar de maneira vertical e tentou acelerar as ações em direção ao gol. A pressão inicial também funcionou para dificultar a saída de bola do Vitória, permitindo ao Galo recuperar a posse já no campo de ataque e construir algumas das primeiras chegadas da partida.

O Vitória conseguiu equilibrar o confronto na sequência e passou a ter um pouco mais de posse de bola. Ainda assim, o Atlético manteve as linhas adiantadas e procurou pressionar a saída adversária, deixando clara a intenção de não apenas se defender, mas de controlar o jogo a partir da intensidade sem a bola.

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Na metade do primeiro tempo, a estratégia atleticana foi premiada em uma jogada de bola parada. Após a cobrança de escanteio, a defesa do Vitória não conseguiu afastar a bola, que permaneceu viva dentro da área. Bem posicionado, Thiago Borbas apareceu como um típico camisa 9 para aproveitar a sobra e empurrar para as redes.

O gol teve um peso importante não apenas para o andamento da partida, mas também individualmente para Borbas. Foi o primeiro gol do atacante uruguaio com a camisa do Atlético e encerrou um longo período de jejum: o jogador voltou a balançar as redes depois de mais de um ano.

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Com a vantagem no placar, o Atlético ganhou confiança e passou a controlar melhor os momentos da partida. A equipe continuou encontrando espaços para atacar e buscou o segundo gol para ampliar a vantagem. Enquanto isso, o Vitória encontrava dificuldades para transformar a posse de bola em situações efetivas de perigo.

O cenário passou a ser confortável para o Galo. Mesmo com uma escalação alternativa, o time conseguiu manter a organização, controlar as ações e limitar a produção ofensiva do adversário. Mais do que simplesmente administrar o resultado, o Atlético demonstrava capacidade de competir e manter sua identidade mesmo com uma formação bastante modificada.

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Thiago Borbas em Vitória x Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Segundo tempo

Na segunda etapa, o Atlético voltou com as linhas um pouco mais baixas, uma característica bastante presente no estilo de Eduardo Domínguez. Mesmo permitindo que o Vitória tivesse um pouco mais de posse de bola, o Galo permaneceu confortável em campo e manteve o controle da partida, priorizando a organização defensiva e os espaços para acelerar nas transições.

O Atlético conseguiu se defender bem e neutralizou as tentativas do time baiano, que encontrava dificuldades para criar jogadas de perigo. Sem conseguir imprimir criatividade no ataque, o Vitória pouco ameaçava a meta atleticana. Do outro lado, o Galo passou a explorar principalmente os contra-ataques e as transições rápidas como caminho para ampliar a vantagem.

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A velocidade dos jogadores atleticanos permitia ao time atacar os espaços e surpreender a defesa adversária. Em uma dessas arrancadas, Reinier resolveu por conta própria. O camisa 19 avançou em velocidade, deixou os marcadores para trás, invadiu a área e, diante da saída do goleiro, finalizou com precisão para deslocá-lo e marcar um belo gol, ampliando a vantagem do Galo.

Com o segundo gol, o Atlético ficou ainda mais confortável na partida e encaminhou a vitória. O Vitória, em desvantagem de dois gols, tentou assumir uma postura mais ofensiva em busca da reação, mas esbarrou na falta de criatividade e na organização defensiva do Galo. A equipe baiana ainda conseguiu diminuir o placar nos minutos finais, mas não encontrou forças para buscar o empate. O Atlético controlou os espaços e administrou a vantagem até o apito final, garantindo a vitória sem grandes sustos.

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O Atlético conseguiu, portanto, tirar o máximo possível de uma partida em que entrou em campo com uma escalação alternativa. Mesmo com vários reservas, a equipe manteve um nível de atuação próximo ao apresentado pelos titulares e confirmou a força do elenco.

Além do resultado, Eduardo Domínguez também ganhou boas opções para a sequência da temporada. Jogadores que tiveram a oportunidade entre os titulares apresentaram um desempenho positivo e mostraram que podem ser alternativas importantes. Ao mesmo tempo, o treinador conseguiu preservar peças fundamentais para o clássico decisivo contra o Cruzeiro, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil.

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O Galo chega, assim, ao grande confronto com os titulares descansados, a confiança em alta e a certeza de que conta com um elenco capaz de responder mesmo quando precisa recorrer a uma formação alternativa.

Reinier comemora gol em Atlético x Vitória (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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