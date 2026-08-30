Com clássicos, Brasileirão Série A tem seis jogos neste domingo; confira
Resultados podem impactar todas as zonas da tabela de classificação
A 25ª rodada do Brasileirão Série A prossegue neste domingo com seis partidas com potencial para mexer bastante na tabela de classificação. Além disso, os resultados dos clássicos no Rio e em São Paulo podem impactar diretamente os objetivos dos quatro clubes envolvidos, para o bem e para o mal.
➡️Confira a classificação do Campeonato Brasileiro
A rodada de domingo começa com o Ahtletico-PR recebendo o Fluminense, a partir das 11h, em briga entre dois ocupantes do G-4. Os paranaenses tentam manter uma invencibilidade em casa que perdura desde a segunda rodada, enquanto os cariocas tentam se firmar no grupo que garante vaga na Libertadores do próximo ano.
Vice-líder do Brasileirão Série A, o Flamengo encara o Botafogo a partir das 16h (de Brasília) no Maracanã precisando vencer para não correr o risco de ver o Palmeiras disparar na liderança. O rubro-negro soma 45 pontos em 23 jogos, ante 51 do alviverde, que tem uma partida a mais. Às 18h30, o Palmeiras encara o Mirassol, que ocupa a zona de rebaixamento, fora de casa.
O resultado do clássico carioca também pode começar a definir pelo que o Botafogo irá brigar no Brasileirão Série A. Após os jogos de sábado (30), o alvinegro caiu uma posição e ocupa atualmente o 12º lugar, com 30 pontos. Uma vitória é fundamental para o time ainda sonhar com uma vaga no G-4; um novo tropeço, porém, pode deixar o Botafogo muito próximo da zona de rebaixamento.
Na Neo Química Arena, o Corinthians recebe o Santos às 16h tentando quebrar a sequência de duas derrotas consecutivas. O time ocupa o meio da tabela, com 32 pontos, e encara um adversário que vem de vitória e tenta ganhar mais um pouco de fôlego na briga para se afastar do Z-4.
A rodada encerra com o Grêmio encarando a Chapecoense às 18h30, em Porto Alegre, e com o Bahia recebendo o Internacional uma hora depois, em Salvador. Os gaúchos brigam na parte e baixo da tabela, que tem os catarinenses como lanterna. O tricolor baiano, por sua vez, alcançará a 5ª colocação se vencer o Inter.
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