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Neymar se prepara para disputar seu segundo clássico pelo Santos em 2026; veja números

Camisa 10 reencontra o Corinthians na Neo Química Arena em busca de quebrar jejum do Peixe contra rivais em 2026

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
30/08/2026 06:30
Supervisionado porAndré Carbone,
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Neymar durante o clássico contra o Corinthians, válido pelo Brasileirão 2026.
Neymar durante o clássico contra o Corinthians, válido pelo Brasileirão 2026. - (Foto: Gabriel Possa/PxImages/Folhapress)

Neymar está relacionado e deve ser titular no clássico contra o Corinthians neste domingo (30), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. A partida, válida pela 25ª rodada do Brasileirão, pode marcar o segundo clássico do camisa 10 com a camisa do Santos no ano de 2026.

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O Peixe disputou, durante a atual temporada, sete partidas contra Palmeiras, São Paulo e Corinthians. Em meio a uma sequência incômoda nos clássicos, a equipe tenta encerrar um tabu desconfortável no ano de 2026: ainda não venceu nenhum rival paulista em 2026, somando quatro empates e três derrotas.

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Números do Peixe em clássicos no ano de 2026 (Dados: Sofascore)

  1. 7 jogos;
  2. 0V-4E-3D;
  3. 19% de aproveitamento;
  4. 4 gols marcados;
  5. 10 gols sofridos.

Corinthians é o rival que Neymar mais enfrentou na carreira e no retorno

Contra o Corinthians, é o clássico que Neymar mais jogou durante a carreira. No total, o camisa 10, desde a sua estreia no Santos, em 2009, atuou em 21 oportunidades. Porém, o craque não tem bons números no confronto, com nove derrotas, seis vitórias e seis empates.

A última vitória de Neymar contra o Corinthians foi em 2012, pelo Campeonato Brasileiro. Na época, o Peixe venceu por 3 a 2, na Vila Belmiro, com duas assistências do camisa 10 na partida.

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Porém, desde que Neymar retornou ao Alvinegro Praiano, em fevereiro de 2025, o Timão também foi a equipe que o atacante mais enfrentou e pode aumentar essa marca no jogo deste domingo (30). O craque santista disputou três clássicos desde que voltou ao Peixe: dois deles foram contra o Corinthians e um contra o Palmeiras.

No total, Neymar não ganhou do Timão desde a sua volta, com uma derrota e um empate. A única vitória do craque em clássicos foi contra o Palmeiras, em novembro do ano passado, durante o Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro.

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Neymar em clássicos desde o retorno ao Santos (dados: Sofascore):

  1. 3 jogos (3 titular);
  2. 1 assistência;
  3. 248 minutos totais;
  4. 14 passes decisivos;
  5. 1 grande chance criada;
  6. 6 finalizações (2 no gol);
  7. 4 dribles certos (44% de acerto);
  8. 10 faltas sofridas/

Todos os clássicos desde o retorno ao Santos:

  • Corinthians 2x1 Santos - 12/02/2025;
  • Santos 1x0 Palmeiras - 15/11/2025;
  • Santos 1x1 Corinthians - 14/03/2026.

Neymar esteve em campo em apenas 20% dos clássicos no retorno ao Santos

Desde que retornou ao Santos, Neymar entrou em campo em apenas 20% dos clássicos disputados pelo clube. Dos 15 confrontos contra os principais rivais paulistas entre 2025 e 2026, o atacante participou de apenas três partidas e esteve ausente em 12, tendo uma taxa de 80% de desfalque.

Na atual temporada, por exemplo, o craque participou de apenas um clássico, contra o Corinthians, pelo Brasileirão, em que o Peixe empatou em 1 a 1, com uma assistência. Desde a sua volta ao Peixe, o craque ainda não marcou gols em clássicos. No geral, o Peixe venceu apenas 4 dos 15 clássicos jogados no período, um índice de vitórias de 26,67% e um aproveitamento geral de 35,56% dos pontos.

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AnoCompetiçãoJogo / PlacarNeymar em campo?

2025

Paulistão

Corinthians 2 x 1 Santos

Sim

2025

Paulistão

Corinthians 2 x 1 Santos

Não

2025

Brasileirão

São Paulo 2 x 1 Santos

Não

2025

Brasileirão

Corinthians 1 x 0 Santos

Não

2025

Brasileirão

Santos 1 x 0 São Paulo

Não

2025

Brasileirão

Santos 3 x 1 Corinthians

Não

2025

Brasileirão

Palmeiras 0 x 2 Santos

Não

2025

Brasileirão

Santos 1 x 0 Palmeiras

Sim

2026

Paulistão

Palmeiras 1 x 0 Santos

Não

2026

Paulistão

Santos 1 x 1 Corinthians

Não

2026

Paulistão

São Paulo 2 x 0 Santos

Não

2026

Brasileirão

Santos 1 x 1 São Paulo

Não

2026

Brasileirão

Santos 1 x 1 Corinthians

Sim

2026

Brasileirão

Palmeiras 1 x 1 Santos

Não

2026

Copa do Brasil

Palmeiras 3 x 0 Santos

Não

Neymar durante o clássico contra o Corinthians, válido pelo Brasileirão 2026.
Neymar durante o clássico contra o Corinthians, válido pelo Brasileirão 2026. - (Foto: Gabriel Possa/PxImages/Folhapress)

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