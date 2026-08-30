ANÁLISE: Artur Jorge aposta em Cruzeiro reserva que não corresponde
A Raposa terá uma decisão na terça-feira em clássico pela Copa do Brasil
Visando o duelo contra o Atlético-MG na próxima terça-feira (1º), pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil, Artur Jorge escalou um Cruzeiro repleto de reservas, que não corresponderam em campo. O resultado da aposta do português será conhecido na Arena MRV.
Após um clássico intenso no Mineirão, Artur Jorge escalou apenas Otávio e Jonathan Jesus como titulares absolutos. No restante, deu chances a William, João Marcelo, Rojas, Matheus Henrique, Zé Lucas, Lucho, João Costa, Neyser e Kenji. Destes, apenas Zé Lucas aproveitou a oportunidade.
As cobranças por mais minutos para Lucho foram respondidas com uma atuação fisicamente abaixo do esperado. Kenji e João Costa pouco apareceram, e Neyser só acertou passes laterais e para trás, além de errar a única finalização que tentou.
Com dois atacantes centralizados, o Cruzeiro perdeu a criatividade no meio e apostou em jogadas em velocidade, atraindo o Vasco para o seu campo. Do outro lado, o Vasco também apostou na velocidade pelo lado esquerdo e explorou a dificuldade celeste nas bolas aéreas.
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Cruzeiro é atropelado pelo Vasco em 45 minutos
Apesar da falta de criatividade por atuar sem um meia criativo (Matheus Pereira) e com um segundo atacante (Lucho), a Raposa teve uma primeira metade da etapa inicial equilibrada, mas piorou após esse momento.
Após o gol de Tchê Tchê, em falha de Matheus Henrique, o time do Cruzeiro desmoronou emocionalmente.
– Hoje, de fato, tivemos mais dificuldades, reagimos mal ao gol sofrido. Até lá tivemos um jogo equilibrado, tivemos nossos momentos, nossas oportunidades. Depois disso, a equipe se desestabilizou um pouco emocionalmente. Do outro lado aconteceu o contrário. Mas hoje não merecemos ganhar. Precisamos ser mais intensos, os últimos jogos dizem isso. Precisamos se mais intensos com e sem bola, ser mais intensos nos duelos. Hoje não tivemos vantagem nesse tipo de jogo – avaliou Artur Jorge após a derrota do Cruzeiro.
Bombardeio a Otávio
Mesmo sofrendo outro gol em seu lado, Otávio foi o melhor jogador do Cruzeiro em São Januário. Em 45 minutos, fez sete defesas, evitando finalizações com 0,75 xG e 0,96 xGot. No fim, as sete defesas igualaram sua segunda melhor atuação em lances salvos, ao lado da derrota para o Flamengo na Libertadores.
Cruzeiro é castigado pela bola aérea novamente
Como admitiu Artur Jorge, o Cruzeiro sentiu o gol e não voltou melhor para o segundo tempo, sofrendo o segundo gol aos dez minutos. Lucas Piton fez cruzamento, Cuesta deixou a bola passar, e Lucas Freitas, com espaço, ampliou.
Em seguida, a Raposa colocou Matheus Pereira, que deu mais qualidade ao meio-campo, mas não fez milagre. Apesar do camisa 10 encontrar passes geniais, os mineiros não obrigaram Léo Jardim a grandes defesas.
Nos minutos finais, em jogada trabalhada desde o meio de campo, com seis passes, David fez o terceiro do Vasco. Aniversariante do dia, Felipe Morais descontou para o Cruzeiro.
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