Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Em nova função, Colidio mantém boa atuação e cai nas graças da torcida do Vasco

Argentino atuou como segundo atacante e recebeu aplausos de São Januário na vitória sobre o Cruzeiro

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
30/08/2026 07:30
Favorite o Lance! no Google
Facundo Colidio em Vasco 3x1 Cruzeiro pelo Brasileirão
Facundo Colidio em Vasco 3x1 Cruzeiro pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

O Vasco venceu o Cruzeiro por 3 a 1 neste sábado (29), em São Januário, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, e encerrou um jejum de oito partidas sem vencer na competição. Em mais uma alternativa de Pedro Emanuel para o setor ofensivo, Facundo Colidio foi utilizado como segundo atacante, diferente do duelo contra o Vitória e o Santos, em que atuou pelos lados. Centralizado, o argentino participou da construção das jogadas, encontrou espaços entre os defensores e terminou a partida como um dos jogadores mais ativos do ataque vascaíno.

➡️Vasco bate o Cruzeiro e volta a vencer no Brasileirão

Partida de Colidio contra o Cruzeiro

Colidio teve participação importante logo no primeiro tempo. Aos 15 minutos, finalizou de primeira após cruzamento de Andrés Gómez. Minutos depois, recebeu na entrada da área e bateu forte, obrigando Otávio a trabalhar. Aos 32, Colidio participou diretamente do primeiro gol do Vasco. O argentino fez o lançamento para Tchê Tchê, que ganhou a disputa com Matheus Henrique, entrou na área e finalizou para abrir o placar.

continua após a publicidade

A movimentação do argentino não se limitou à área. Mesmo começando como referência mais avançada, Colidio recuou em diversos momentos para participar da construção e também buscou os lados do campo. Ao todo, finalizou sete vezes e acertou três chutes no alvo.

Facundo Colidio em Vasco 3x1 Cruzeiro pelo Brasileirão
Facundo Colidio em Vasco 3x1 Cruzeiro pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Na etapa final, o atacante continuou encontrando espaços. Aos 11 minutos, recebeu cruzamento rasteiro de Lucas Piton e finalizou de primeira, mas foi travado. Mais tarde, apareceu livre na segunda trave após cruzamento de Andrés Gómez e só não conseguiu concluir porque Jonathan Jesus chegou a tempo para afastar a bola.

continua após a publicidade

Aos 25 minutos, Colidio recebeu lançamento de Thiago Mendes nas costas da defesa, mas perdeu o controle na condução. O argentino ainda teve outra chance aos 33, quando ajeitou para a perna esquerda e finalizou cruzado para fora. Aos 34, foi substituído por David e deixou o gramado aplaudido pelos torcedores.

Facundo Colidio em Vasco 3x1 Cruzeiro pelo Brasileirão
Facundo Colidio em Vasco 3x1 Cruzeiro pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Pedro Emanuel explica escolha por Colidio

Após a partida, Pedro Emanuel explicou que a utilização de Colidio pelo centro esteve relacionada à análise do adversário e às características do jogador. O treinador destacou a capacidade do argentino de ocupar diferentes funções no ataque e avaliou que o corredor central era o espaço mais adequado diante da forma como o Cruzeiro se posicionou.

continua após a publicidade

— Tem a ver muito com a análise do adversário. O contexto que temos na frente. Com mais um atacante para chegar que vai dar mais versatilidade. Vai permitir que tenhamos mais soluções. Colidio pode jogar fora, dentro, como segundo atacante. É muito versátil. Hoje achei que, dentro das mudanças do Cruzeiro, a forma como defendiam e a capacidade que o Colidio tem de ligar nosso ataque, o corredor central era o mais adequado — afirmou.

Facundo Colidio em Vasco 3x1 Cruzeiro pelo Brasileirão
Facundo Colidio em Vasco 3x1 Cruzeiro pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

➡️ Veja gols em Vasco x Cruzeiro: Tchê Tchê Lucas Freitas e David marcam

Vasco deixa a zona de rebaixamento

A vitória sobre o Cruzeiro encerrou a sequência negativa do Vasco no Campeonato Brasileiro e levou a equipe aos 25 pontos. O Cruz-Maltino deixou momentaneamente a zona de rebaixamento.

continua após a publicidade

Agora, a equipe volta a atenção para a Copa do Brasil. Na quarta-feira (2), o Vasco enfrenta o Vitória, no Barradão, pelo jogo de volta das quartas de final. Na partida de ida, em São Januário, o time venceu por 1 a 0.

Jogadores do Vasco comemoram gol
Jogadores do Vasco comemoram gol (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Zico em partida do Kashima Antlers

Fora de Campo

Ídolo do Flamengo revela torcida pelo Vasco na Copa do Brasil: 'Vou torcer sempre'

Há 22 minutos
Pedro Emanuel em Vasco 3x1 Cruzeiro pelo Brasileirão

Vasco

Pedro Emanuel vê confiança após vitória do Vasco: 'Faltava resultado'

Há 5 horas
David minimiza gols perdidos e elogia Pedro Emanuel após vitória do Vasco

Vasco

David minimiza gols perdidos e elogia Pedro Emanuel após vitória do Vasco

Há 7 horas
Jogadores do Vasco comemoram gol

Futebol Nacional

Dê suas notas: avalie as atuações em Vasco x Cruzeiro

Há 8 horas
O Vasco venceu o Cruzeiro por 3 a 0 pelo Brasileirão

Futebol Nacional

Vasco bate o Cruzeiro e volta a vencer no Brasileirão

Há 8 horas
Adson lamentando gol perdido em Vasco e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro

Fora de Campo

Gol perdido em Vasco x Cruzeiro gera revolta: 'Muito mal'

Há 9 horas
Mais LANCE!
Marcos Lamacchia no gramado de São Januário antes de Vasco x Cruzeiro

Sócio de Lamacchia ansioso por Vasco: 'Valores bilionários'

Tchê Tchê marcou o primeiro gol da partida entre Vasco e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro

Veja gols em Vasco x Cruzeiro: Tchê Tchê, Lucas Freitas e David marcam

Pedro Emanuel, técnico do Vasco

Com desfalque na zaga, veja a escalação do Vasco para encarar o Cruzeiro

Alan Lescano entrando em campo

Vasco tem interesse em Alan Lescano, do Argentinos Juniors

Andrés Gómez gritando com a camisa do Vasco

Análise tática do Guffo: o nó tático de Pedro Emanuel em Jair Ventura

Arroyo e Cuiabano em Cruzeiro x Vasco

Por que Vasco x Cruzeiro será às 21h20 no Brasileirão? Entenda

Pedro Emanuel é o novo comandante do Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Vasco enfrenta o Cruzeiro para tentar sair do Z-4; veja provável escalação

Erick Belé comemora gol marcado no primeiro jogo do Brasileirão sub-20

Palmeiras vence o Vasco fora de casa e sai na frente na final do Brasileirão Sub-20

Marcos Lamacchia ao lado de Admar Lopes e Felipe Loureiro

Justiça publica edital e abre processo competitivo para venda da SAF do Vasco

Bruno Arleu de Araújo

Copa do Brasil: veja os árbitros dos jogos de volta das quartas

Andrey Fernandes e Juninho Vasco

Quem são os destaques do Vasco na final do Brasileirão Sub-20 contra o Palmeiras?

Vasco e Palmeiras começam a definir nesta sexta-feira (28) quem fica com o título brasileiro sub-20

Vasco x Palmeiras: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão sub-20

Anúncio oficial de Bruno Duarte no Vasco

Vasco anuncia a contratação do atacante Bruno Duarte