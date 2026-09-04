Palmeiras vai recorrer de punição a Abel e mira efeito suspensivo
Treinador recebeu dois jogos de suspensão por chutar microfone em jogo contra o Mirassol
O Palmeiras irá recorrer da punição a Abel Ferreira, definida nesta sexta-feira (4) pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), de acordo com apuração do Lance!. O técnico foi suspenso por duas partidas por chutar um microfone da imprensa que estava na beira do gramado durante o empate com o Mirassol, no último domingo (30).
+ Abel Ferreira é punido com dois jogos de suspensão por chute em microfone
Para ter Abel à disposição enquanto aguarda uma nova decisão, o Palmeiras irá entrar com um pedido de efeito suspensivo. Fontes ouvidas pela reportagem consideram que o recurso pode reformar a decisão tomada nesta sexta-feira, que contrariou o entendimento do relator do caso. Para ele, a denúncia da Procuradoria era improcedente, já que o ato foi analisado pelo árbitro de campo, que optou por não expulsar o treinador.
O português foi denunciado pelo STJD por "conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva", conforme prevê o artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Se a punição for mantida, ele ficará fora das partidas contra o Botafogo e o São Paulo, ambas pelo Campeonato Brasileiro.
Ainda nesta edição do Brasileirão, Abel Ferreira foi suspenso por oito partidas pelas expulsões nos jogos contra Fluminense e São Paulo. O Palmeiras recorreu da decisão e conseguiu reduzir a pena em um jogo. Em entrevista, o técnico afirmou que vive o futebol "intensamente" ao comentar seu comportamento mais efusivo à beira do campo.
— Já fui julgado pelo STJD e levei oito jogos. Eu não matei ninguém. Já disse, eu vivo o futebol intensamente — afirmou Abel Ferreira.
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