Palmeiras vai recorrer de punição a Abel e mira efeito suspensivo

O Palmeiras irá recorrer da punição a Abel Ferreira, definida nesta sexta-feira (4) pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), de acordo com apuração do Lance!. O técnico foi suspenso por duas partidas por chutar um microfone da imprensa que estava na beira do gramado durante o empate com o Mirassol, no último domingo (30).

+ Abel Ferreira é punido com dois jogos de suspensão por chute em microfone

Para ter Abel à disposição enquanto aguarda uma nova decisão, o Palmeiras irá entrar com um pedido de efeito suspensivo. Fontes ouvidas pela reportagem consideram que o recurso pode reformar a decisão tomada nesta sexta-feira, que contrariou o entendimento do relator do caso. Para ele, a denúncia da Procuradoria era improcedente, já que o ato foi analisado pelo árbitro de campo, que optou por não expulsar o treinador.

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O português foi denunciado pelo STJD por "conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva", conforme prevê o artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Se a punição for mantida, ele ficará fora das partidas contra o Botafogo e o São Paulo, ambas pelo Campeonato Brasileiro.

Ainda nesta edição do Brasileirão, Abel Ferreira foi suspenso por oito partidas pelas expulsões nos jogos contra Fluminense e São Paulo. O Palmeiras recorreu da decisão e conseguiu reduzir a pena em um jogo. Em entrevista, o técnico afirmou que vive o futebol "intensamente" ao comentar seu comportamento mais efusivo à beira do campo.

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— Já fui julgado pelo STJD e levei oito jogos. Eu não matei ninguém. Já disse, eu vivo o futebol intensamente — afirmou Abel Ferreira.

Abel Ferreira chuta microfone durante partida entre Palmeiras e Mirassol, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Reprodução/Prime Vídeo)

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