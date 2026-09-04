De volta ao Brasileiro, Atlético segue com alvo bem definido: veja as chances
Galo tem como grande objetivo conquistar uma vaga para a Libertadores 2027
Após conquistar um grande resultado e eliminar o Cruzeiro na Copa do Brasil, o Atlético volta a olhar para o Campeonato Brasileiro. A competição não é deixada de lado pelo Galo, que tem um objetivo claro e definido para a temporada: conquistar uma vaga na Copa Libertadores do próximo ano.
Além do Brasileirão, a classificação para a Libertadores também pode ser conquistada por meio da Copa Sul-Americana, competição na qual o Atlético está nas quartas de final, ou pela Copa do Brasil. Nesta última, chegar à decisão já garante aos dois finalistas uma vaga na principal competição continental.
O Campeonato Brasileiro, no entanto, também aparece como uma alternativa viável. O Atlético vem se aproximando do G5, grupo que atualmente garante uma vaga na Libertadores. O Galo soma 36 pontos e ocupa a oitava colocação, apenas quatro pontos atrás do Bahia, primeiro time dentro do grupo.
Diante desse cenário, as chances do Atlético no Brasileirão vêm aumentando a cada rodada. De acordo com dados do Departamento de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Galo tem atualmente 24,6% de chances de conquistar uma vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro.
Apesar de ainda ser um percentual considerado baixo, o número cresceu em relação à rodada anterior, quando era de 18%. A evolução é impulsionada principalmente pela sequência positiva e invicta da equipe na competição.
As probabilidades de classificação para a Copa Sul-Americana são ainda maiores. O Atlético aparece com 66% de chances de garantir uma vaga no torneio continental.
Na parte de baixo da tabela, o cenário é ainda mais positivo para o Galo. Com a evolução da equipe no campeonato, o risco de rebaixamento diminuiu consideravelmente e já deixou de ser uma preocupação para o clube. Atualmente, segundo os dados da UFMG, a probabilidade de queda do Atlético é de apenas 0,11%.
Chances do Atlético via Brasileirão
- Libertadores: 18%
- Sul-Americana: 67%
- Rebaixamento: 0,37%
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