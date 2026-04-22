Ao Lance!TV, René Simões opina sobre convocação de Neymar para a Copa

Autor da famosa frase "estamos criando um monstro", direcionada ao temperamento de Neymar na juventude, René Simões concedeu entrevista ao Lance!TV, onde opinou sobre a convocação do camisa 10 para a Copa do Mundo. A entrevista na íntegra vai ao ar nesta quinta-feira (23), às 12h, no youtube do Lance!

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"Estamos criando um monstro"

Em 2010, Neymar, com 19 anos e defendendo o Santos, descumpriu ordens de Dorival Junior, que treinava a equipe. Renê defendeu Dorival e citou a frase, que é lembrada até hoje.

— Poucas vezes vi alguém tão mal-educado desportivamente. Sempre trabalhei com jovens e nunca vi nada assim. Está na hora de alguém educar esse rapaz, ou vamos criar um monstro. Estamos criando um monstro no futebol brasileiro — disse o treinador, que comandava o Atlético-GO na ocasião.

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Cada vez que Neymar se envolve em alguma nova confusão — dentro ou fora de campo —, a frase de René ressurge nas redes sociais e na imprensa esportiva como uma espécie de profecia.

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Neymar engata sequência de jogos mirando vaga na Copa do Mundo (Foto: Raul Baretta/Santos FC)

Neymar corre contra o tempo por vaga na Copa do Mundo

Neymar entra em campo nesta quarta-feira (22) para seu quarto jogo consecutivo na temporada, algo que não acontecia desde o ano passado. O momento, no entanto, combina evolução física com pressão crescente por desempenho. E o jogo desta quarta, contra o Coritiba, às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela ida da quinta fase da Copa do Brasil, tem caráter decisivo.