Após crescer fora de casa, Atlético quer reencontrar força na Arena MRV Galo ainda não venceu em casa após o retorno da Copa do Mundo

O Atlético quer transformar o bom momento como visitante também em força na Arena MRV para voltar a vencer diante da sua torcida. O Galo terá a oportunidade neste domingo, diante do Grêmio, de reencontrar o caminho das vitórias em casa e confirmar a boa fase vivida na temporada.

O Atlético quer transformar o bom momento como visitante também em força na Arena MRV para voltar a vencer diante da sua torcida. O Galo terá a oportunidade neste domingo, diante do Grêmio, de reencontrar o caminho das vitórias em casa e confirmar a boa fase vivida na temporada.

Após a pausa para a Copa do Mundo, o Atlético cresceu e vive um momento de invencibilidade. Já são seis jogos desde o retorno, e o Galo ainda não sabe o que é derrota.

continua após a publicidade

O momento fica ainda melhor quando observado o desempenho da equipe fora de casa. Quatro dos seis jogos disputados desde o retorno foram longe da Arena MRV, com três vitórias e um empate. O Atlético venceu Palmeiras, Juventude e Red Bull Bragantino, além de ter empatado com o Remo.

No entanto, nos dois jogos disputados em casa desde o retorno, o Galo ainda não conseguiu vencer diante da sua torcida. Foram dois empates, contra Bahia e Juventude, com apenas um gol marcado nessas partidas.

continua após a publicidade

Recuperar a força da Arena MRV

Um dos principais problemas do Atlético na temporada, o desempenho como visitante melhorou após a pausa, e agora o Galo busca recuperar a força da Arena MRV para voltar a vencer em casa.

O estádio tem sido um dos pontos fortes do time na temporada. Em 19 partidas disputadas como mandante, o Atlético foi derrotado apenas uma vez, diante do Flamengo. Além da única derrota, são nove vitórias e nove empates jogando diante da sua torcida.

continua após a publicidade

Diante do Grêmio, o Galo busca voltar a vencer em casa para subir na tabela do Campeonato Brasileiro e se aproximar do grupo que disputa uma vaga na próxima Libertadores. A classificação para a principal competição continental é o grande objetivo do Atlético no Campeonato Brasileiro.

O Galo recebe o Grêmio no próximo domingo, às 16h, na Arena MRV, em partida válida pela 23ª rodada da competição nacional.

Arena MRV Atlético x juventude (Foto: Luís Amaral / Atlético)

🔥 Até R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.