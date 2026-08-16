Após crescer fora de casa, Atlético quer reencontrar força na Arena MRV
Galo ainda não venceu em casa após o retorno da Copa do Mundo
O Atlético quer transformar o bom momento como visitante também em força na Arena MRV para voltar a vencer diante da sua torcida. O Galo terá a oportunidade neste domingo, diante do Grêmio, de reencontrar o caminho das vitórias em casa e confirmar a boa fase vivida na temporada.
Após a pausa para a Copa do Mundo, o Atlético cresceu e vive um momento de invencibilidade. Já são seis jogos desde o retorno, e o Galo ainda não sabe o que é derrota.
O momento fica ainda melhor quando observado o desempenho da equipe fora de casa. Quatro dos seis jogos disputados desde o retorno foram longe da Arena MRV, com três vitórias e um empate. O Atlético venceu Palmeiras, Juventude e Red Bull Bragantino, além de ter empatado com o Remo.
No entanto, nos dois jogos disputados em casa desde o retorno, o Galo ainda não conseguiu vencer diante da sua torcida. Foram dois empates, contra Bahia e Juventude, com apenas um gol marcado nessas partidas.
Recuperar a força da Arena MRV
Um dos principais problemas do Atlético na temporada, o desempenho como visitante melhorou após a pausa, e agora o Galo busca recuperar a força da Arena MRV para voltar a vencer em casa.
O estádio tem sido um dos pontos fortes do time na temporada. Em 19 partidas disputadas como mandante, o Atlético foi derrotado apenas uma vez, diante do Flamengo. Além da única derrota, são nove vitórias e nove empates jogando diante da sua torcida.
Diante do Grêmio, o Galo busca voltar a vencer em casa para subir na tabela do Campeonato Brasileiro e se aproximar do grupo que disputa uma vaga na próxima Libertadores. A classificação para a principal competição continental é o grande objetivo do Atlético no Campeonato Brasileiro.
O Galo recebe o Grêmio no próximo domingo, às 16h, na Arena MRV, em partida válida pela 23ª rodada da competição nacional.
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