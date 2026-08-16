Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (16/08/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
O domingo (16) terá uma programação recheada para os fãs de futebol, com partidas por diversas competições ao longo do dia. O principal destaque fica para Manchester City x Arsenal, pela Supercopa da Inglaterra, além de uma rodada movimentada do Campeonato Brasileiro e de jogos pelos principais torneios europeus.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 16 de agosto de 2026):
Campeonato Inglês – Segunda Divisão
9h30 – Watford x Southampton – ESPN 2 e Disney+
12h – Burnley x West Ham – ESPN 3 e Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Campeonato Holandês
9h30 – Feyenoord x Go Ahead Eagles – Disney+
11h45 – Ajax x Heerenveen – Disney+
Supercopa da Inglaterra
11h – Manchester City x Arsenal – ESPN e Disney+
Campeonato Brasileiro
11h – Chapecoense x Bahia – Premiere
16h – Vasco x Santos – Globo e Premiere
16h – Atlético-MG x Grêmio – Globo, ge tv e Premiere
18h30 – Mirassol x Flamengo – Record, CazéTV e Premiere
18h30 – Vitória x Botafogo – Premiere
19h30 – Corinthians x Cruzeiro – Prime Video
➡️ Clique para assistir no Premiere
Campeonato Brasileiro – Série B
11h – Operário-PR x Avaí – Disney+
18h30 – América-MG x Athletic Club-MG – Disney+
18h30 – CRB x Novorizontino – ESPN e Disney+
Campeonato Brasileiro Feminino
11h – Palmeiras x Juventude – TV Brasil
11h – Botafogo x São Paulo – N Sports
11h – Santos x Flamengo – Sportv
➡️ Clique para assistir no Sportv
Campeonato Português
11h30 – Nacional da Madeira x Estoril – Disney+
14h – Arouca x Moreirense – Disney+
16h30 – Braga x Gil Vicente – Disney+
16h30 – Famalicão x Marítimo – Disney+
Amistosos de Clubes
12h – Real Madrid x Schalke 04 – SportyNet (TV e YouTube)
14h – Liverpool x Como – SportyNet (TV e YouTube)
Campeonato Espanhol
12h – Racing Santander x Villarreal – CazéTV
14h – Espanyol x Levante – CazéTV
Campeonato Turco
15h30 – Besiktas x Eyupspor – Disney+
Supercopa da França
15h45 – PSG x Lens – CazéTV
MLS
19h – Chicago Fire x Portland Timbers – Apple TV
19h – New York City x Philadelphia Union – Apple TV
21h30 – Austin x Dallas – Apple TV
23h30 – Seattle Sounders x Vancouver Whitecaps – Apple TV
Campeonato Mexicano
20h – América-MEX x Atlético San Luis – SportyNet (TV e YouTube)
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
+ Aposte em diversos jogos de futebol pelo mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Onde Assistir
Corinthians x Cruzeiro: onde assistir, horários e escalações pelo BrasileirãoHá 7 horas
Onde Assistir
PSG x Lens: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Supercopa da FrançaHá 13 horas
Onde Assistir
Manchester City x Arsenal: onde assistir, horário e escalações ao jogo Supercopa da InglaterraHá 14 horas
Onde Assistir
Atlético-MG x Grêmio: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo BrasileirãoHá 15 horas
Onde Assistir
Vasco x Santos: onde assistir, horário e escalações pelo BrasileirãoHá 17 horas
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (15/08/2026)Há 1 dia
Mais LANCE!