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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (16/08/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 06:00
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Neymar em ação pelo Santos contra o Vasco
Neymar em ação pelo Santos contra o Vasco (Foto: Marcus Viniccius/MyPhoto Press/Folhapress)

O domingo (16) terá uma programação recheada para os fãs de futebol, com partidas por diversas competições ao longo do dia. O principal destaque fica para Manchester City x Arsenal, pela Supercopa da Inglaterra, além de uma rodada movimentada do Campeonato Brasileiro e de jogos pelos principais torneios europeus.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 16 de agosto de 2026):

Campeonato Inglês – Segunda Divisão

9h30 – Watford x Southampton – ESPN 2 e Disney+
12h – Burnley x West Ham – ESPN 3 e Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Campeonato Holandês

9h30 – Feyenoord x Go Ahead Eagles – Disney+
11h45 – Ajax x Heerenveen – Disney+

Supercopa da Inglaterra

11h – Manchester City x Arsenal – ESPN e Disney+

Campeonato Brasileiro

11h – Chapecoense x Bahia – Premiere
16h – Vasco x Santos – Globo e Premiere
16h – Atlético-MG x Grêmio – Globo, ge tv e Premiere
18h30 – Mirassol x Flamengo – Record, CazéTV e Premiere
18h30 – Vitória x Botafogo – Premiere
19h30 – Corinthians x Cruzeiro – Prime Video

Neymar em ação pelo Santos contra o Vasco
Neymar em ação pelo Santos contra o Vasco (Foto: Marcus Viniccius/MyPhoto Press/Folhapress)

➡️ Clique para assistir no Premiere

Campeonato Brasileiro – Série B

11h – Operário-PR x Avaí – Disney+
18h30 – América-MG x Athletic Club-MG – Disney+
18h30 – CRB x Novorizontino – ESPN e Disney+

Campeonato Brasileiro Feminino

11h – Palmeiras x Juventude – TV Brasil
11h – Botafogo x São Paulo – N Sports
11h – Santos x Flamengo – Sportv

➡️ Clique para assistir no Sportv

Campeonato Português

11h30 – Nacional da Madeira x Estoril – Disney+
14h – Arouca x Moreirense – Disney+
16h30 – Braga x Gil Vicente – Disney+
16h30 – Famalicão x Marítimo – Disney+

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Amistosos de Clubes

12h – Real Madrid x Schalke 04 – SportyNet (TV e YouTube)
14h – Liverpool x Como – SportyNet (TV e YouTube)

Campeonato Espanhol

12h – Racing Santander x Villarreal – CazéTV
14h – Espanyol x Levante – CazéTV

Campeonato Turco

15h30 – Besiktas x Eyupspor – Disney+

Supercopa da França

15h45 – PSG x Lens – CazéTV

MLS

19h – Chicago Fire x Portland Timbers – Apple TV
19h – New York City x Philadelphia Union – Apple TV
21h30 – Austin x Dallas – Apple TV
23h30 – Seattle Sounders x Vancouver Whitecaps – Apple TV

Campeonato Mexicano

20h – América-MEX x Atlético San Luis – SportyNet (TV e YouTube)

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