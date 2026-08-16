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Flamengo visita o Mirassol 'para valer' pela primeira vez na história

Duelo marca a segunda partida entre as equipes no estádio, mas a primeira com peso na disputa da competição

PorMauricio LuzRio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 06:10
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Jogadores do Flamengo na partida contra o Vitória
Jogadores do Flamengo na partida contra o Vitória (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo visita o Mirassol neste domingo (16), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio José Maria de Campos Maia. Será a segunda partida entre as equipes no estádio, mas a primeira em que o confronto terá peso na disputa da competição. No encontro anterior no local, em 2025, os dois times já haviam definido suas posições na tabela antes do jogo que terminou em 3 a 3.

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O duelo deste domingo (16) é fundamental para a equipe de Leonardo Jardim na disputa pela liderança do Brasileirão. O Rubro-Negro tem 42 pontos, seis a menos que o Palmeiras, primeiro colocado, e ainda possui um jogo a menos. O Leão Caipira aparece em situação diferente: está em 15º lugar, com 23 pontos, apenas um acima do Santos, primeiro clube dentro da zona de rebaixamento.

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Será apenas o terceiro confronto da história entre os clubes. Os dois primeiros ocorreram pelo Brasileirão de 2025, com uma vitória do Flamengo e um empate. O encontro pelo primeiro turno desta edição, válido pela quarta rodada, foi adiado e ainda não tem nova data definida.

Encontro de 2025 teve clima de despedida

A primeira partida entre Mirassol e Flamengo no Estádio José Maria de Campos Maia ocorreu na última rodada do Brasileirão de 2025. Na ocasião, o resultado tinha pouco impacto para os dois clubes.

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O Flamengo já havia confirmado matematicamente o título brasileiro, enquanto o Mirassol havia garantido a quarta colocação e a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores. O Rubro-Negro ainda se preparava para disputar a Copa Intercontinental, em Doha, no Catar.

Por isso, o Mais Querido levou a campo uma escalação formada quase inteiramente por jogadores das categorias de base, no mesmo dia que o elenco principal viajava rumo ao Oriente Médio. Michael, que deixou o clube em janeiro deste ano, foi o único relacionado que não havia sido formado pelo Rubro-Negro. Evertton Araújo e Wallace Yan eram os outros atletas com espaço no elenco profissional.

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Mesmo com o cenário de cumprimento de tabela, a partida entregou emoção e seis gols. Douglas Telles e Guilherme, duas vezes, colocaram o Flamengo em vantagem. Chico Kim, Alesson e Cristian Renato marcaram para o Mirassol e garantiram o empate por 3 a 3.

Agora, o cenário é diferente. O Flamengo retorna a Mirassol com o elenco principal e em busca de pontos para se aproximar do Palmeiras. Do outro lado, o Leão tenta somar pontos para aumentar a distância em relação à zona de rebaixamento.

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Michael Flamengo Mirassol
Michael em ação pelo Flamengo diante do Mirassol, pela rodada final do Brasileirão 2025 (Foto: Caique Coufal / Flamengo)

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