Thiago Silva vira auxiliar de luxo em dupla com Marcão no Fluminense Poupado, capitão pediu para ficar no banco e participou ativamente das orientações durante a partida

Mesmo sem entrar em campo, Thiago Silva teve papel ativo na vitória do Fluminense por 3 a 2 sobre o Palmeiras, neste sábado (15), no Maracanã. Poupado pensando na decisão contra o Independiente Rivadavia, o capitão pediu a Marcão para permanecer no banco de reservas e passou boa parte da partida auxiliando nas orientações aos companheiros.

A participação era esperada, dada a relação de longa data entre os dois. Marcão e Thiago Silva chegaram a atuar juntos pelo Fluminense e construíram uma amizade que atravessou os anos. Agora, com o primeiro novamente no comando interino, a experiência do zagueiro também virou ferramenta durante os jogos.

continua após a publicidade

Marcão revelou depois da partida que Thiago já sabia que seria preservado, mas fez questão de acompanhar o grupo de perto.

— Ele, desde o início da semana, já tinha combinado que seria preservado para esse jogo. Mas o Thiago é tão grande que se colocou à disposição para estar junto com a gente, ficar no banco e ajudar. Prontamente, a gente atendeu ao pedido do nosso capitão. Ele ficou o tempo todo vibrando, ajudando, corrigindo junto com a gente. Acho que só contribui. É um cara grande, que enxerga o jogo de uma forma como poucos e vai estar sempre junto com a gente — afirmou Marcão.

A atuação do capitão fora das quatro linhas ficou evidente em diferentes momentos. Após o segundo gol do Palmeiras, Thiago Silva se levantou para orientar Jemmes. O lance começou em uma ligação direta de Carlos Miguel. Flaco López ganhou a disputa pelo alto, desviou de cabeça e deixou Maurício de cara com Fábio para marcar.

continua após a publicidade

Na sequência, Thiago chamou o zagueiro do Fluminense e passou orientações sobre o posicionamento para lidar com Flaco López nas bolas longas e disputas aéreas.

Thiago Silva instruindo Jemmes sobre como marcar o Flaco. Segundo gol do Palmeiras saiu de uma disputa do argentino com o defensor do Fluminense. #LanceFlu pic.twitter.com/1LbAchnPfZ — Pedro Brandão (@paulopedrobrand) August 15, 2026

O comportamento se repetiu quando o Fluminense chegou ao empate por 2 a 2. Enquanto o Maracanã explodia com o gol de Kevin Serna, Thiago Silva pediu tranquilidade aos jogadores, apontou para a cabeça e cobrou concentração para que a equipe não se desorganizasse na busca pela virada. Poucos minutos depois, Germán Cano marcou o terceiro gol.

continua após a publicidade

Thiago Silva já exerce naturalmente uma função de liderança dentro do elenco. Com Marcão no comando interino, essa participação tende a ganhar ainda mais espaço. Além da experiência acumulada dentro de campo, o zagueiro também se prepara para trabalhar como treinador no futuro e já concluiu formação voltada à função na Europa. O Monstro tirou a Licença A da Uefa.

Marcão comandava à beira do campo. Ao lado dele, Thiago observava, corrigia posicionamentos, conversava com os jogadores e ajudava a controlar emocionalmente o time.

continua após a publicidade

— O que me deixou mais feliz foi justamente isso: a entrega e o comprometimento de todos. A gente conversa com todo mundo que está ali e, em especial, com o Thiago — completou o treinador.

Guga, Ganso e Thiago Silva comemoram gol do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

O que vem por aí para o Fluminense?

No seu primeiro jogo após a saída de Luis Zubeldía, o Fluminense mostrou poder de reação, fez um grande segundo tempo e recuperou confiança antes de viajar para a Argentina, onde enfrenta o Independiente Rivadavia na terça-feira (18), pela volta das oitavas de final da Libertadores.