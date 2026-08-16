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Fluminense encontra roteiro quase perfeito antes de decisão na Libertadores

Tricolor teve desafio grande contra o líder Palmeiras no Maracanã

PorPedro BrandãoRio de Janeiro (RJ)
16/08/2026 04:30
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Guga, Ganso e Thiago Silva comemoram gol do Fluminense
Guga, Ganso e Thiago Silva comemoram gol do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

O Fluminense precisava de uma vitória. Mas, pensando no que vem pela frente na Libertadores, talvez precisasse ainda mais da maneira como ela aconteceu. O 3 a 2 sobre o Palmeiras, neste sábado (15), no Maracanã, entregou praticamente todos os elementos que o clube buscava desde a demissão de Luis Zubeldía: reação, confiança, jogadores importantes retomando protagonismo, força coletiva e uma resposta emocional diante de um dos adversários mais fortes do país.

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Não foi apenas vencer o líder do Campeonato Brasileiro. Foi sair atrás duas vezes, sobreviver aos momentos de dificuldade, crescer no segundo tempo e buscar a virada já nos acréscimos. Para um time que vinha acumulando empates, erros técnicos e sinais claros de perda de confiança, o meio valeu mais que o fim.

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Fluminense buscava confiança. Marcão encontrou

Desde que assumiu interinamente, Marcão tratou a recuperação emocional do elenco como prioridade. Na véspera, o treinador já havia deixado claro que o trabalho passava por lembrar aos jogadores aquilo que eles já haviam produzido e eram capazes de voltar a fazer.

— A gente focou hoje em fazer um treino específico para os nossos jogadores, elevar a confiança deles. Mostrar para eles o que já fizeram até aqui, o que podem fazer, o que são capazes de fazer — afirmou.

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Depois da vitória, a sensação era de missão cumprida nesse primeiro passo.

— A gente precisava muito virar essa chave. A entrega de todo o elenco hoje no clube, a energia toda, foi importante para que a gente conseguisse uma grande vitória.

E a mudança não apareceu apenas no placar. O Fluminense teve momentos de pressão alta, aumentou o volume ofensivo no segundo tempo, continuou buscando o jogo mesmo depois de sofrer o segundo gol e terminou a partida empurrando o Palmeiras para trás. Marcão resumiu a postura:

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— Hoje nossa equipe ganhou porque realmente mostrou a cara de guerreiro. Mostrou que queria muito. A gente brigou pelo gol, brigou lá na frente, tomou cartão, fez falta tática. Foi um jogo grande, com cara de final de campeonato.

A noite também produziu personagens importantes para um time que precisava recuperar referências. Hulk voltou a marcar com a bola rolando e fez o primeiro gol tricolor, ainda no primeiro tempo, após cruzamento de Canobbio.

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Ganso, outro jogador identificado com a história recente do clube, voltou ao time titular e ajudou a controlar o ritmo em uma partida que Marcão entendia que poderia se transformar em uma sequência permanente de transições.

— Comecei com o Paulo justamente por isso, porque ele é um cara que controla o jogo, dita o ritmo. Acho que era o momento de ter um jogador que baixasse um pouco essa adrenalina — explicou o treinador.

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Martinelli também teve uma atuação importante. Mais participativo, apareceu no meio-campo e terminou diretamente envolvido no lance mais marcante da noite. Aos 46 minutos do segundo tempo, encontrou Guga pela direita, entrou na área para receber o cruzamento e cabeceou. Cano apareceu no caminho e desviou para marcar o gol da virada. Dois jogadores profundamente identificados com o clube construíram juntos o lance que encerrou a sequência sem vitórias.

Outro elemento importante foi a preservação de Thiago Silva. O capitão começou no banco pensando também na sequência da temporada, mas fez questão de permanecer junto ao elenco durante a partida. Marcão destacou a participação do zagueiro, mesmo fora das quatro linhas.

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— Ele ficou o tempo todo vibrando, ajudando, corrigindo junto com a gente. O que me deixou mais feliz foi justamente isso: a entrega e o comprometimento de todos.

O Fluminense não resolveu todos os problemas em uma noite. Ainda concedeu espaços, voltou a sofrer com transições e ficou atrás do placar duas vezes. O próprio Marcão reconheceu que a equipe perdeu o controle em alguns momentos.

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Mas o objetivo imediato era outro. Era recuperar confiança. Era lembrar ao elenco que ainda existe capacidade de competir em alto nível e chegar à decisão contra o Independiente Rivadavia com uma sensação diferente daquela deixada pelo empate sem gols no Maracanã. Nesse aspecto, dificilmente o roteiro poderia ter sido melhor. Na terça-feira, em Mendoza, será outro jogo e outro contexto. Mas o Fluminense chega até ele muito mais próximo do estado emocional que procurava recuperar.

Thiago Silva ao lado de Marcão dando instruções ao time do Fluminense
Thiago Silva ao lado de Marcão dando instruções ao time do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

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