Fluminense encontra roteiro quase perfeito antes de decisão na Libertadores Tricolor teve desafio grande contra o líder Palmeiras no Maracanã

O Fluminense precisava de uma vitória. Mas, pensando no que vem pela frente na Libertadores, talvez precisasse ainda mais da maneira como ela aconteceu. O 3 a 2 sobre o Palmeiras, neste sábado (15), no Maracanã, entregou praticamente todos os elementos que o clube buscava desde a demissão de Luis Zubeldía: reação, confiança, jogadores importantes retomando protagonismo, força coletiva e uma resposta emocional diante de um dos adversários mais fortes do país.

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Não foi apenas vencer o líder do Campeonato Brasileiro. Foi sair atrás duas vezes, sobreviver aos momentos de dificuldade, crescer no segundo tempo e buscar a virada já nos acréscimos. Para um time que vinha acumulando empates, erros técnicos e sinais claros de perda de confiança, o meio valeu mais que o fim.

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Fluminense buscava confiança. Marcão encontrou

Desde que assumiu interinamente, Marcão tratou a recuperação emocional do elenco como prioridade. Na véspera, o treinador já havia deixado claro que o trabalho passava por lembrar aos jogadores aquilo que eles já haviam produzido e eram capazes de voltar a fazer.

— A gente focou hoje em fazer um treino específico para os nossos jogadores, elevar a confiança deles. Mostrar para eles o que já fizeram até aqui, o que podem fazer, o que são capazes de fazer — afirmou.

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Depois da vitória, a sensação era de missão cumprida nesse primeiro passo.

— A gente precisava muito virar essa chave. A entrega de todo o elenco hoje no clube, a energia toda, foi importante para que a gente conseguisse uma grande vitória.

E a mudança não apareceu apenas no placar. O Fluminense teve momentos de pressão alta, aumentou o volume ofensivo no segundo tempo, continuou buscando o jogo mesmo depois de sofrer o segundo gol e terminou a partida empurrando o Palmeiras para trás. Marcão resumiu a postura:

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— Hoje nossa equipe ganhou porque realmente mostrou a cara de guerreiro. Mostrou que queria muito. A gente brigou pelo gol, brigou lá na frente, tomou cartão, fez falta tática. Foi um jogo grande, com cara de final de campeonato.

A noite também produziu personagens importantes para um time que precisava recuperar referências. Hulk voltou a marcar com a bola rolando e fez o primeiro gol tricolor, ainda no primeiro tempo, após cruzamento de Canobbio.

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Ganso, outro jogador identificado com a história recente do clube, voltou ao time titular e ajudou a controlar o ritmo em uma partida que Marcão entendia que poderia se transformar em uma sequência permanente de transições.

— Comecei com o Paulo justamente por isso, porque ele é um cara que controla o jogo, dita o ritmo. Acho que era o momento de ter um jogador que baixasse um pouco essa adrenalina — explicou o treinador.

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Martinelli também teve uma atuação importante. Mais participativo, apareceu no meio-campo e terminou diretamente envolvido no lance mais marcante da noite. Aos 46 minutos do segundo tempo, encontrou Guga pela direita, entrou na área para receber o cruzamento e cabeceou. Cano apareceu no caminho e desviou para marcar o gol da virada. Dois jogadores profundamente identificados com o clube construíram juntos o lance que encerrou a sequência sem vitórias.

Outro elemento importante foi a preservação de Thiago Silva. O capitão começou no banco pensando também na sequência da temporada, mas fez questão de permanecer junto ao elenco durante a partida. Marcão destacou a participação do zagueiro, mesmo fora das quatro linhas.

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— Ele ficou o tempo todo vibrando, ajudando, corrigindo junto com a gente. O que me deixou mais feliz foi justamente isso: a entrega e o comprometimento de todos.

O Fluminense não resolveu todos os problemas em uma noite. Ainda concedeu espaços, voltou a sofrer com transições e ficou atrás do placar duas vezes. O próprio Marcão reconheceu que a equipe perdeu o controle em alguns momentos.

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Mas o objetivo imediato era outro. Era recuperar confiança. Era lembrar ao elenco que ainda existe capacidade de competir em alto nível e chegar à decisão contra o Independiente Rivadavia com uma sensação diferente daquela deixada pelo empate sem gols no Maracanã. Nesse aspecto, dificilmente o roteiro poderia ter sido melhor. Na terça-feira, em Mendoza, será outro jogo e outro contexto. Mas o Fluminense chega até ele muito mais próximo do estado emocional que procurava recuperar.

Thiago Silva ao lado de Marcão dando instruções ao time do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

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