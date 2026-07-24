Objetivo na temporada: Quais as chances atualizadas do Atlético ir à Libertadores? Retornar a principal competição continental é a principal meta do Galo no ano

O grande objetivo do Atlético na temporada de 2026 é garantir uma vaga na Copa Libertadores do próximo ano. Pelo Campeonato Brasileiro, o Galo precisa melhorar seu desempenho e somar mais pontos para entrar na zona de classificação à principal competição do continente.

O grande objetivo do Atlético na temporada de 2026 é garantir uma vaga na Copa Libertadores do próximo ano. Pelo Campeonato Brasileiro, o Galo precisa melhorar seu desempenho e somar mais pontos para entrar na zona de classificação à principal competição do continente.

Atualmente, a equipe ocupa a 13ª colocação, com 25 pontos. A distância para o G-5, que hoje garante vaga na Libertadores, é a mesma em relação à zona de rebaixamento: cinco pontos. O Bragantino, quinto colocado, soma 30 pontos, enquanto o Vasco, primeiro time no Z4, tem 20.

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De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, especializado em probabilidades no futebol, o Atlético tem cerca de 12% de chances de conquistar uma vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro. Já a probabilidade de rebaixamento é de aproximadamente 10%. Para garantir classificação à Copa Sul-Americana, as chances são de 43%.

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Atlético segue vivo nas Copas

Além do Brasileirão, o Atlético também pode assegurar presença na Libertadores por meio das competições de mata-mata. O clube segue vivo tanto na Copa do Brasil quanto na Copa Sul-Americana.

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O título de qualquer um dos torneios garante vaga direta na Libertadores de 2027. Na Copa do Brasil, além do campeão, o vice-campeão também assegura classificação para a competição continental, novidade adotada nesta temporada.

Na Copa do Brasil, o Atlético está classificado para as oitavas de final, fase em que enfrentará o Juventude. Já na Copa Sul-Americana, o adversário das oitavas ainda será definido. O Galo enfrentará o vencedor do playoff entre Sporting Cristal, do Peru, e Red Bull Bragantino.

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Ruan comemora gol marcado para o Atlético (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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