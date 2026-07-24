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Fluminense tem retorno de meia Yago Ferreira após empréstimo

Meia revelado em Xerém retorna após 5 meses emprestado

PorIgor ReisRio de Janeiro (RJ)
24/07/2026 15:04
Atualizado há 2 minutos
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Yago Ferreira em campo pelo Fluminense
Yago Ferreira em ação na base do Fluminense (Foto: Divulgação)

O Fluminense terá mais uma opção para o elenco na sequência da temporada. O meia Yago Ferreira, formado nas categorias de base de Xerém, está de volta ao Brasil após o fim do empréstimo ao Majd FC, dos Emirados Árabes Unidos. O jogador tem vínculo com o Tricolor até abril de 2027.

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O retorno de Yago Ferreira acontece após uma curta passagem pelo futebol dos Emirados Árabes Unidos. Contratado pelo Majd FC em fevereiro, o meia permaneceu cerca de cinco meses no clube, mas teve o empréstimo encerrado em julho, quando a equipe decidiu não renovar o vínculo.

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Trajetória de Yago Ferreira até o retorno ao Fluminense

Desde que encerrou seu ciclo nas categorias de base, em 2023, o meio-campista acumula empréstimos em busca de maior sequência profissional. Após integrar o elenco sub-23 do Fluminense, Yago passou por diferentes clubes para ganhar experiência.

Destaque no Campeonato Carioca 2024

A temporada de maior destaque foi em 2024, quando defendeu o Nova Iguaçu. Na campanha que levou a equipe à decisão do Campeonato Carioca, o meia se firmou como uma das principais revelações da competição e chamou a atenção da torcida tricolor.

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Na sequência da carreira, Yago também vestiu as camisas de Coritiba, Brasiliense e Remo antes de seguir para o Majd FC. Segundo o ge, o atleta agora aguarda uma definição da diretoria do Fluminense sobre os próximos passos: integrar o elenco principal ou ser novamente emprestado para ganhar minutagem.

Yago Ferreira em campo pelo Fluminense
Yago Ferreira em ação na base do Fluminense (Foto: Divulgação)

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